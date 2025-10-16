【温活・秋の新提案】腹巻付き温活ニットウェアブランド「attaca（アッタカ）」が、温かく快適な素材を用いた新商品を、QVCにて初オンエアいたします。

株式会社Hana Plan

株式会社Hana Plan（本社：東京都渋谷区、代表取締役：花村 幸栄、以下「当社」）が展開する、腹巻付き温活ニットウェアブランド「attaca（アッタカ）」は、「お買い物チャンネルQVC」にて新商品をご紹介いたします。番組内では、QVC特別価格にてお求めいただけるほか、ブランドディレクター兼代表取締役の花村が、ナビゲーターの細田麻理恵さんとともに、新商品の魅力を詳しくご紹介いたします。

ブランドイメージ ※新商品ではございません

アッタカ」は、「心と身体を健やかに、そして大切にしてほしい」という想いから誕生したブランドです。体温を上げることで免疫力が最大で約5～6倍高まるとも言われており、身体を温めることは健康維持の大切な要素と考えています。

当ブランドでは、温もりを通して日常をより豊かで快適に過ごしていただけるよう、全8アイテム・5色展開で商品をラインアップしております。（10月および12月の放映にて全アイテムご紹介）

「アッタカ」の素材は、温かくなめらかな肌触りが特長で、心地よい着用感を実現しています。ニットならではの優れた伸縮性に加え、編み続きによる縫い代のない仕様により、肌へのあたりが少なく、フラットで快適な着心地を感じていただけます。

また、お腹まわりを冷やさないように設計された腹巻付きニットウェアを主力商品として展開しており、独自に開発したセラミックス練り込み糸を使用しています。

※放送に関わる情報は変更になる場合がございます。

attaca 腹巻付き取外し可能カップインタンクトップattaca 腹巻付きワイドパンツattaca 腹巻付き取外し可能カップインタンクトップattaca さっと羽織れるショールカーディガン

※10月24日の放映では７アイテムのご紹介。

詳細を見る :https://qvc.jp/catalog/bListu/41/24.html?baseRo=brand_4124&searchType=brandList

■商品の特長（一部抜粋）

腹巻付き

動きやすいスリット

留めやすいボタン

外せるカップ

■ attacaを着用したサーモグラフィ画像

※使用状況や環境により異なります。

■なめらかで頬ずりしたくなるような生地

■羽毛のような糸

糸の玉を拡大

羽毛のような形状を持つ独自開発の糸（セラミックス練り込み糸）を使用しており、軽やかで柔らかな肌触りと、優れた保温性を実現しています。まるで羽毛に包まれるような温もりを感じていただける素材です。

【着用された皆様のコメント抜粋】

- さわふわタイプで、やわらかい肌触りが気持ち良いです。- 冷えやすいお腹周りを温めてくれる腹巻パンツがとても良い！- 縫い目などが肌に当たらず胸部と腹部の境にゴムが無いのでやさしい配慮がされていて着心地は大変良かったです。- フィット感もちょうど良い着心地、肌触り最高です。- 特にお腹周りは温かく締め付けもなく良かったです。- 冬場、外出時にインナーとしても着用できるかなと思いました。肌触り着心地がとても良かったです。



公式サイト：https://attaca-madam.com/

（アッタカマダムは「アッタカ」として展開致します。）

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/attaca_attaca_/

メールアドレス：shop@hanaplan.net

お問合せ：公式SNSアカウントまたはメールにてお願いします。