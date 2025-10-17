サウジアラビア王太子、メッカの「キング・サルマン・ゲート（King Salman Gate）」プロジェクトを発表

マッカ（サウジアラビア）, 2025年10月16日 /PRNewswire/ -- サウジアラビア王太子であり、同国首相とRUA AlHaram AlMakki Company取締役会長を兼任するMohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud氏が、聖地メッカにおける変革的な多目的開発プロジェクト「キング・サルマン・ゲート（King Salman Gate）」の立ち上げを発表しました。

マスジド・ハラームに隣接する総面積1,200万平方メートルに及ぶこのプロジェクトは、メッカとその中心部の開発における大きな節目となる事業であり、近代的な都市計画における世界的なベンチマークとなるものです。



Masterplan of King Salman Gate by RUA AlHaram AlMakki Company (for illustration purpose only)



キング・サルマン・ゲート（King Salman Gate）の都市開発とインフラ整備は、ピルグリム・エクスペリエンス・プログラム（Pilgrim Experience Program）の目標に沿い、マスジド・ハラームへのアクセス向上、サービス品質の向上、そしてすべての訪問者の旅の充実に貢献します。

マスジド・ハラームに隣接する戦略的な立地にあるこの複合施設は、現在のサービスの水準をさらに高めることを最優先にしながら、居住、宿泊、商業、文化体験を提供します。屋内外合わせて約90万人が礼拝できる収容能力を備えています。

公共交通ネットワークとの円滑な連携により、キング・サルマン・ゲート（King Salman Gate）は快適で便利なアクセスを実現します。また、メッカのアイデンティティに敬意を表し、豊かな建築遺産と世界水準の現代的な生活を融合させ、真に唯一無二の体験を創出します。また、約19,000平方メートルの遺産地域を修復・開発し、メッカの文化的・歴史的遺産の保全に努めて訪問者の旅を豊かにします。本プロジェクトは、2036年までに30万件以上の雇用を創出することで、サウジ・ビジョン2030（Saudi Vision 2030）が掲げる経済変革の目標達成に貢献します。

キング・サルマン・ゲート（King Salman Gate）は、PIF傘下のRUA AlHaram AlMakki Companyが開発を進めています。同社は、マスジド・ハラーム周辺の都市開発を推進し、メッカを不動産開発のグローバルなベンチマークとして確立することで、PIFの戦略を支援することを目指しています。同社は、メッカの文化的基盤を保全しつつ、居住者、巡礼者、そして訪問者にプラスの影響をもたらす革新的なソリューションを通じた持続可能な資源管理に取り組んでいます。RUA AlHaram AlMakkiは、不動産開発における世界最高水準の実践と、卓越した体験の提供に尽力しています。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2794872/RUA_AlHaram_AlMakki_1.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2794873/RUA_AlHaram_AlMakki_2.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2794874/RUA_AlHaram_AlMakki_3.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2794875/RUA_AlHaram_AlMakki_4.jpg?p=medium600



King Salman Gate next to AlMasjid AlHaram in Makkah (for illustration purpose only)





King Salman Gate by RUA AlHaram AlMakki Company (for illustration purpose only)





King Salman Gate by RUA AlHaram AlMakki Company (for illustration purpose only)



