´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÒÄÕ»Ô¡¾TSUTAICHI¡¾¡Ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª´ü´Ö¡§10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ
¹¾¸Í¤Î¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¢ÂæÅì¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ïÉÊ¤ä¡¢¸½Âå¤Î¾¢¡Ê¤¿¤¯¤ß¡Ë¤Ë¤è¤ë¼ê»Å»ö¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È·¡¤ê½Ð¤·Êª¡É¤È½Ð²ñ¤¨¤ëÈ¯¿®´ðÃÏ¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ÎÉ÷¾ð¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿»¨²ß¤ä¿©ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¸Þ´¶¤Ç¡È¹¾¸Í¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë±é½Ð¤ò¿ï½ê¤Ë¤´ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¹¾¸Í¾ð½ï°î¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÊ»Àß¤·¡¢ÃåÊª¡ßÍÎÉþ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç¤Ç»£±ÆÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡È¸«¤ë¡¦Çã¤¦¡¦´¶¤¸¤ë¡É¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹¾¸Í¤È¸½Âå¤ÎÊ¸²½¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿»Ô¡É¡£Îò»Ë¤¢¤ë³¹¡¦¾åÌî¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡È·¡¤ê½Ð¤·Êª¡É¤¬ÊÂ¤ÖÈÎÇä¥¹¥Úー¥¹¡ª
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃÎ·Ã¤äÈþ°Õ¼±¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤Î´¶À¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤¿¿©ÉÊ¡¦»¨²ß¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
ÃÏ°è¤Î¿¦¿Í¤ä¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤°ïÉÊ¡É¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¡£
¤Þ¤ë¤Ç¹¾¸Í¤Î»Ô¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Î°ìÉô¡Û
¡ÖÀéÁð²°¤ÎÄÑ¼Ñ¡×
¹¾¸Í½îÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ÄÑ¼Ñ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÁÏ¶È¼Ô¡ÖÀéÁð²°¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤¬ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ï·ë¤Ó¡×ÀÐ¸´
¿Í¤È¥Þ¥Á¤È¼«Á³¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¶èÆâ¤Î¥Ó¥ë²°¾å¤ÇÍÜËª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëòôÃ«¥Ï¥Ëー¥é¥Ü¡£
¤Ê¤ó¤È¡ÖòôÃ«»º¡×¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÌµÃå¿§Ìµ¹áÎÁ¤ÎÀÐ¸´¤Ç¤¹¡£
¸¶ÎÁ¤Ï¹ñ»ºµí»é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÅº²Ã¤Ç¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÁÅý·ÝÇ½¤Ï¤¬¤¡×
È´¤²Ã¹©¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤òµ¯¤³¤¹¤ÈÎ©ÂÎ¾ð·Ê¤¬ºî¤ì¤ë¡Öµ¯¤³¤·Ê¸¤Ï¤¬¤¡×¤Ç¤¹¡£
ÅÁÅý·ÝÇ½¤Î¿Íµ¤±éÌÜ¤òÂêºà¤ËÊ¸»ú¤È³¨ÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¹¾¸Í»þÂå¤Î³¨Áð»æ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í¤Î¿è¤ò¸½Âå¤ËÄÕ²°½Å»°Ïº¤ËÊû¤°¡¢¡ÖÏÂ¥°¥é¥Îー¥é¡×¡ª
¼·Ì£À¸Õª¤ä¹õÅü¥³ー¥Òー¡¢ËõÃã¥Þ¥ó¥´ー¤Ê¤ÉÏÂÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÈÉâÀ¤³¨¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£
·ò¹¯¤ÈÈþÍÆ¤Ë¡ªÄ«¿©¤«¤é¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤à¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¹¾¸Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÌ£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ë³Ð¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¤Ò¤È»þ¤ò´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ó¥¥ä¥Ûー¥ë¤Î¡ÖËõÃã¤¢¤º¤¥ª¥ì¡×
Ì¾Êª¡Ø¤æ¤Ç¤¢¤º¤¡Ù¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Ç¥ó¥¥ä¥Ûー¥ë¤«¤é¿·¾¦ÉÊ¡£
¸·Áª¤µ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»»ºÂçÇ¼¸À¤¢¤º¤¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬³èÌö¤·¤¿¹¾¸Í»þÂå¤ÎÀõÁð¤Ç¡¢ÏªÅ¹¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°û¤ßÊª¡Ø¤æ¤Ç¤¢¤º¤¡Ù¤ò¸½ÂåÉ÷¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý²È¤Î¡Ö¹¾¸ÍÊ¼±ÒÌ£¡×
ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬È¯·¡¤·¤¿ºî²ÈÃ£¤ÎÉâÀ¤³¨¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤ª²Û»Ò¡£
ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Î´ÅÌ£²°¡Ö»³¸ý²È¡×¤¬³«È¯¤·¤¿µáÈîÆþ¤ê¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¤¤¤â¤Á¤â¤Á¤Î¿¨´¶¤È¾®Æ¦¤Î¤³¤·ñ²¤¬¾åÉÊ¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¼Ì¿¿±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ª
¹¾¸Í»þÂå¤Î¾ð½ï¤È¸½Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê»£±Æ¥¨¥ê¥¢¤òÀßÃÖ¡£
ÏÃÂê¤Î¡ÈÃåÊª¡ßÍÎÉþ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç¡É¤Ç¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¤¥áー¥¸
Å¹ÊÞÆâÁõ¥¤¥áー¥¸
Å¹ÊÞ³°Áõ¥¤¥áー¥¸
¢£ ¡Ö¥·¥¿¥Þ¥Á¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¡×»²²Ã¡ª
¾åÌî¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥·¥¿¥Þ¥Á¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025¡×¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¾åÌî¤Î³¹Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ð¥¶ー¥ë¡×¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾åÌî²¸»ò¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²°ÂæÂ¼¤Ë¤â½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥¿¥Þ¥Á ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó2025URL¡§https://shitamachi-halloween.com/
¢£ ÄÕ»Ô¡¾TSUTAICHI¡¾¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à³«Àß¡ª
ÄÕ»Ô¡¾TSUTAICHI¡¾¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¡ª
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¿ï»þ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¥íー¤·¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.instagram.com/tsutaichi.ueno(https://www.instagram.com/tsutaichi.ueno?igsh=MW82enozcGJwZWhoZQ%3D%3D&utm_source=qr)
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ÄÕ»Ô¡¾TSUTAICHI¡¾
ÆüÄø:2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê:¾åÌî¤·¤ó¤¤ó´Û¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4ÃúÌÜ8-13¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00
¼çºÅ¡§ÂæÅì¶è
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒCLIMATESTARS
Mail¡§climatestars.j@gmail.com