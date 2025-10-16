民泊旅館投資の“現在”と“未来”を照らす民泊業界最大級のイベント「民泊旅館フェス2026」が、2026年10月31日(土)に東京・浜松町で開催！

CFコンサルティング株式会社

民泊旅館フェス実行委員会を運営する、CFコンサルティング株式会社（所在地：東京都北区、代表者：生稲 崇（サバイバル投資家））は、2025年に続き、「民泊旅館フェス2026」を2026年10月

31日(土)に東京・浜松町で開催します。

「民泊旅館フェス」とは？

「民泊旅館フェス」は、民泊旅館投資の“現在”と“未来”を知ることができる業界最大級のイベントです。当日はリアル×後日アーカイブ動画配信のハイブリッドで開催を予定しています。フェス内では、都会～リゾート、初級～中級～上級まで、多彩なテーマのセミナーが開催されます。

給与収入を求める「労働だけでは豊かにならない」世の中で、多くの社会人と同じく「投資による副収入を増やし豊かな人生を送りたい！」という小さな日常の不満・絶望をきっかけとして全くのゼロから富を築き上げた民泊旅館投資の第一線で活躍するゲストがセミナー登壇します。波瀾万丈な人生を彩るストーリーと共に、参加者の人生を変える「小さな一歩」となる情熱と投資ノウハウを伝授します。

また、リアル会場では、出展ブースや商談席が用意され、民泊旅館施設の立ち上げや運営サポート、空間設計など、専門家・業者と直接つながれる機会を提供いたします。

そして、「民泊旅館フェス2026」では、フェスの中で、業界の未来を切り拓き、民泊旅館施設の進むべき未来を照らす運営者・施設を表彰する「民泊旅館アワード：ステイシュラン2026」を開催する予定となっています。

「民泊旅館フェス2026」開催概要

イベント名：民泊旅館フェス2026

開催日時：2026年10月31日(祝・火) 10:00-20:30（予定）

会 場：東京都立産業貿易センター浜松町館

〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

定 員：1000名予定（リアル来場）※オンラインは定員なし

参 加 費：現地参加10,000円（税込・当日交流会費込み・アーカイブ動画配信あり）

後日アーカイブ動画配信：6,000円(税込)

主 催：民泊旅館フェス実行委員会

U R L：https://japanstayfestival.com/

公式LINE友達追加：https://s.lmes.jp/landing-qr/2007533005-BYlLeO1r?uLand=0be3RG

※「民泊旅館フェス2026」の最新情報は上記公式LINEアカウントにてお知らせいたします。また、「民泊旅館フェス2026」の参加申込はLINE登録者の方から優先的にご案内いたします。フェスに関連した限定サービス・特典情報も今後LINEで先行公開予定となっています。

主催者情報

民泊旅館フェス実行委員会

運営会社：CFコンサルティング株式会社

所在地：〒115-0042 東京都北区志茂5-17-13

代表者：生稲 崇

事業内容：不動産投資オンライン講座・コミュニティ主催、人材育成・コーチング、宿泊業

URL：https://cashflow365.net/about/company