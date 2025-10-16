「ABEMA」、fav me×Toi Toi Toiが季節外れのプールで全力バトル勃発！爆笑と汗と涙のバカ騒ぎに「マジで毎週やってほしい」の声＜favtoi～全力バカ騒ぎバトルFES～＞

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月15日（水）に放送した特別番組『favtoi～全力バカ騒ぎバトルFES～』の模様をお届けしました。

今、3,000組以上のアイドルがしのぎを削る“アイドル戦国時代”の中で、今年デビューしたばかりの2組――fav meとToi Toi Toiが、先輩後輩関係なしのバラエティ3本勝負を展開。人気お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんと、おかずクラブが見守る中、プールを舞台に全力でぶつかり合いました。

■季節外れのプールロケに笑いの嵐！「おかしいだろ！」「天気確認しろよ！」

番組冒頭、MCのぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1が「完全に季節が外れたプールに集まっていただきました！」と切り出すと、キャスト陣は一斉に「おかしいだろ！」「思ったより寒い！」と突っ込みを連発。小雨が降る悪天候に「一旦文句どうぞ！」とすがちゃんが呼びかけ、現場は早くも笑いの渦に包まれました。

そんな中、fav meの阿部かれんが「（fav meは）全員雨女です」と告白すると、ぱーてぃーちゃん・信子が「バイバーイ」と即座に切り返し、すがちゃんも「もうちょいちゃんと絡め！」と突っ込み。早くも芸人との息の合った掛け合いを見せました。

■“赤ちゃん担当”爆誕！？人気芸人がまさかのアイドルデビューに視聴者もツッコミ

自己紹介コーナーでは、fav meが「全員ビジュアル担当」という異例の設定を披露し、ぱーてぃーちゃん・きょんちぃが「ライトグレー担当、大きいビジュアル担当でーす！」とノリノリで参加。すがちゃんが「存在しねえよ！」と即座にツッコミを入れるなど、序盤からボケと笑いが交錯しました。

一方、まだバラエティ慣れしていないToi Toi Toiメンバーは初々しさ全開。橋本萌花が「アイドル界の東京タワー担当」と自己紹介し、星野ティナが「色は？」と聞かれ「クリームイエロー担当！」と慌てて付け足すなど、笑いを誘いました。

さらに、谷屋杏香が「Toi Toi Toiのお母さん担当」、一条カオリが「お父さん担当」と話すと、すがちゃんが「おひとり…」とつぶやき、そこにおかずクラブ・オカリナが「Toi Toi Toiの赤ちゃん担当」と名乗り出て会場は爆笑。相方・ゆいPが「アドリブが効きますね！」と絶賛し、芸歴16年の貫禄を見せつけました。ABEMAのコメント欄では「1人だけデケェな！」とツッコミコメントが相次ぎました。

■豪快すぎる落下連発！「どんな落ち方やねんw」芸人も絶賛のバカ騒ぎバトル

第2回戦となる水上綱引きでは、fav meとToi Toi Toiが壮絶な戦いを展開。初戦は橋本萌花とオカリナが同時に落下する豪快な展開に。最後まで粘った一条カオリも落水し、fav meチームが勝利しました。髪を振り乱して落ちた一条に、ゆいPが「髪の毛残し！」と名付けるなど、バラエティらしい瞬間が連発しました。

続く試合でも、Toi Toi Toiの前垣さらが頭から落ちかけながらも必死に耐える姿に、すがちゃんが「昔の拷問みたいになってる！」と叫ぶ一幕も。激しい攻防の末、fav meチームが2連勝。勝者への“ご褒美ダンス”では、踊りながらプールに落ちるメンバーもいたが、残る5人に対して「落ちろや！」「2回流した意味を考えて！」と芸人陣も総ツッコミ。視聴者からも「どんな落ち方やねんw」「奇跡だろ」「おもろすぎる」とコメントが殺到しました。

■“アイドルの入浴シーン”に現場騒然！？「風呂じゃねぇんだよ！」

最終戦となったプールトライアスロンリレーでは、fav meが勝利を収め、ご褒美ダンスを再び披露。水嫌いの小野寺梓が恐る恐る足から入水すると、すがちゃんが思わず「湯船かい！」とツッコミ、ゆいPも「風呂じゃねえんだよ！」と声を上げ、現場は爆笑の渦に。ABEMAのコメント欄では「入浴w」「面白すぎてあっという間だった」と反響が広がりました。

■嵐の名曲で奇跡のコラボ！さらにPEAK SPOT第3の新グループ「log you」が誕生

バラエティバトルを終えた2組は、それぞれの持ち歌を披露し、最後は一夜限りのコラボステージへ。fav me・小野寺梓が「PEAK SPOTという1つの仲間なので、最後はみんなで仲良くハッピーを届けたい」と語り、嵐の名曲「Happiness」を披露しました。100名を超えるファンを目の前に、2組の息の合ったパフォーマンスに「新ユニット作って！」「振り付け完璧すぎる」とABEMAのコメント欄でも歓喜の声が寄せられました。

さらに番組の最後には重大発表が。PEAK SPOTから新たに第3のアイドルグループ「log you」の誕生が発表されました。グループ名には「あなたとの毎日を記録する」という意味が込められており、ファンとの絆を大切にする8人組として今後活動をスタートします。視聴者からは「またかわいい子たちが増えた！」「可愛いの渋滞！」と期待の声が相次ぎました。

『favtoi～全力バカ騒ぎバトルFES～』は、バラエティ初挑戦のアイドルたちが全身全霊で挑んだ60分。放送後にはABEMA視聴者から「マジで毎週やってほしい！」と続編を望む声が多く寄せられました。

笑いと青春と汗が入り混じる令和の新時代アイドル番組として、2組の今後の活躍にも注目です。

■ABEMA 『favtoi～全力バカ騒ぎバトルFES～』 放送概要

放送日時：2025年10月15日（水）よる9時～

PR動画URL：https://abema.tv/video/episode/90-2045_s1_p700

出演

fav me（阿部かれん、小野寺梓、川岸瑠那、瀬乃まりん、中本こまり、丸山蘭奈、澪川舞香）

Toi Toi Toi（一条カオリ、さくらもも、谷屋杏香、橋本萌花、星野ティナ、前垣さら）

ぱーてぃーちゃん（金子きょんちぃ、信子、すがちゃん最高No.1）

おかずクラブ（ゆいP、オカリナ）

瀧山あかね（ABEMAアナウンサー）

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※配信日程、内容、配信形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

※2024年10月時点、自社調べ