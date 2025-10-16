御代田町にて次世代型農業ロボットSYN-ROBOTICS(シンロボ)の公開試験を実施

サステナジー株式会社

サステナジー株式会社(東京都港区、代表取締役：三木浩)は、2025年10月20日(月)に、長野県北佐久郡御代田町において、「SYN-ROBOTICS（略称：シンロボ）」の公開試験を実施します。本ロボットの御代田町での公開試験は昨年に続き2回目となります。

SYN-ROBOTICS（シンロボ）本体イメージ４輪の車輪で自走し、中央のアームで作業を行う本体上部には各種センサー、バッテリー等を搭載

昨年の御代田町での試験の様子

本ロボットは、農業の人手不足の解消、農業従事者の身体的負担の軽減、および環境保全型農業の推進を目的として開発されており、多品種の除草、剪定、播種、収穫のマルチタスク対応を目標とする自律稼働型の次世代型農業ロボットです。次世代のスマート農業や脱炭素社会の実現に向けた重要なステップとして、国内外から注目を集めています。

当日は報道関係者や投資家の皆様を対象に、実機走行・除草デモ・農場のマッピングデモの公開や開発背景の説明を行うとともに、技術・農業・社会的な意義について、弊社代表のほか、共同研究者や開発パートナー企業などがコメントを行います。

御代田町の農業生産法人(株)ベジアーツ、(有)トップリバーは本ロボットの初期モニターとして、ニーズ調査、試験環境の提供等の協力を行っています。

【公開試験の概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171381/table/1_1_a6b72e1c596d709007bed80305371924.jpg?v=202510170957 ]

【コメント予定】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171381/table/1_2_2f7f35de9d7c23eb953c68f2b849b5b7.jpg?v=202510170957 ]



関連リンク：御代田町プレスリリース：2025.10.9プレスリリース「サステナジー(株)による農業用ロボットの作業試験を御代田町で実施します」(https://www.town.miyota.nagano.jp/category/pressrelease/185308.html)

サステナジー株式会社

再生可能エネルギー事業の専門企業

・再生可能エネルギーを活用した事業開発

・次世代型農業ロボット開発

・アフリカ（ケニア）での農業事業化

