「世田谷区妊活オンライン相談事業」の一環として、妊活とプレコンセプションケアに関する無料講演会を、11月1日にオンラインにて開催します

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、令和4年度から継続して提供している東京都世田谷区（区長：保坂 展人、以下 世田谷区）の「妊活オンライン相談事業」の一環として、無料オンライン講演会「未来の自分のために今できることー妊活とプレコンセプションケアー」を2025年11月1日（土）に開催します。

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-664-195f1ee79d4c8bfff948770f55c6bb9d.pdf

本講演会は、未来の健康やライフプランを見据えて「今からできること」を学ぶ機会として開催します。講師は、ファミワンの不妊症看護認定看護師 西岡 有可が登壇。妊活や妊娠に関する基礎知識に加え、話題のプレコンセプションケアの基礎や取り入れ方をわかりやすく解説します。

プログラムでは、妊活とプレコンセプションケアの基礎知識から、男女双方の視点で活用できる「プレコンセプションチェックシート」を体験し、自分の健康やライフプランを考えるきっかけとなる時間をお届けします。さらに、卵子・精子凍結、AMH（卵巣年齢）検査、助成金制度など、すぐに取り入れられる最新情報も紹介します。

テーマに関心がある方は、世田谷区以外にお住まいの方もご参加可能です。妊活を始めたばかりの方や、将来の妊娠に向けて今から準備したい方へ、今からできることがわかる講演会となっております。ぜひお気軽にご参加ください。

■講演会概要

【テ ー マ】 「未来の自分のために今できることー妊活とプレコンセプションケアー」

【開催日時】 2025年11月1日（土） 11：00～12：00

【開催方法】 Zoomによるオンライン開催 （※アーカイブ配信あり）

【講 師】 不妊症看護認定看護師 西岡 有可 （株式会社ファミワン）

【対 象】 テーマに関心のある方 （世田谷区にお住まいでなくてもご参加いただけます！）

【参 加 費】 無料

【申込方法】下記URLフォームよりお申し込みいただけます

https://form.run/@setagaya1101

※事前質問は10月26日(日)まで受け付けております

■世田谷区様からのコメント

未来の健康やライフプランを見据え「未来の自分のために今できること」について、妊活とプレコンセプションケアの観点で専門家にご登壇いただきます。テーマに関心がある方はどなたでもご参加いただけます。自分自身やパートナー、大切な人の健康やライフプランを考えるきっかけづくりとなれば幸いです。皆様のご参加をお待ちしております。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家による講演会/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣による講演会/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。講演会/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへも講演会を提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

