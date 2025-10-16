製造業のテーマパークを体感！吉見鈑金製作所が「Yoshimi Creative Festa 2025」

株式会社吉見鈑金製作所工場見学【リード文】

株式会社吉見鈑金製作所（本社：長野県上田市、代表取締役：吉見 昌高）は、2025年10月25日（土）に本社工場にて「Yoshimi Creative Festa 2025」を開催します。

本イベントは、地域住民や学生、家族連れなど幅広い世代にむけて、“ものづくり”に親しんでもらうことを目的とした、同社初となる単独オープンファクトリーイベントです。

工場見学、溶接・板金体験、オリジナル商品の販売、社員によるライブアートなどを通じて、製造業の楽しさと奥深さを体感できます。入場無料（一部体験は有料）。

【本文】

■「製造業のテーマパークを目指して」--イベントの目的ものづくり体験

「Yoshimi Creative Festa 2025」は、“製造業のテーマパークを目指して”を掲げる吉見鈑金製作所を、より多くの人に知っていただくために企画されました。

「吉見鈑金っておもしろい会社」と感じてもらえるよう、社員と家族や地域の方々が一緒に楽しめる一日を演出します。

同社は、長野県内有数の精密板金加工メーカーとして、試作から小ロット生産まで柔軟に対応し、医療・食品・産業機械など幅広い分野で金属部品を手がけています。

こうした技術やものづくりの現場を地域の方々に開放し、“製造の魅力を五感で体験してもらう”ことを目的としているのが本イベントです。

■主なコンテンツ

工場見学ツアー（職人ガイド付き）

普段は入れない製造現場を、職人がご案内。工程担当者の解説付きで、板金加工の流れを間近に体験できます。

チラシ表チラシ裏ものづくり体験コーナー（一部有料）

デコレーション体験（子ども向け）

スマホスタンド作り（中学生以上）

ミニ溶接体験（若年層向け）

半日傘立てづくり体験（高校生以上／予約制）

展示・実演・販売コーナー

溶接アート実演、NG品展示「失敗から学ぶコーナー」、社員の声を紹介する「Yoshimiを選んだ理由展」など。

たき火台や鉄板など、自社製オリジナル製品も販売予定。

スマホスタンドデコレーション体験

飲食・エンタメブース

社員による焼きそばやフランクフルト・チョコバナナの屋台や、コイ焼き（スイーツ）キッチンカーも登場。

サッカーチーム「アルティスタ浅間」や、ファクトリー戦隊「Y TECH V」との写真撮影スポットも設置されます。

オリジナルグッズも販売します！ご来場お待ちしています。■代表コメント

代表取締役・吉見 昌高氏は次のように語ります。

「製造業は、決して堅い世界ではなく、アイデアと工夫で人を喜ばせる創造的な仕事です。

Yoshimi Creative Festaを通じて、地域の方々に“ものづくりの楽しさ”を五感で感じてもらい、次世代へ技術の魅力をつないでいきたいと考えています。」

■開催概要

イベント名： Yoshimi Creative Festa 2025

日時： 2025年10月25日（土）10:00～16:00（最終入場 15:00）

会場： 株式会社吉見鈑金製作所 本社工場（長野県上田市小泉346-1）

入場料： 無料（一部体験は有料）

対象：地域住民・学生・ご家族など

主催・企画・運営：株式会社吉見鈑金製作所

【会社概要】

会社名： 株式会社吉見鈑金製作所

所在地： 〒386-1106 長野県上田市小泉346-1

代表者： 代表取締役 吉見 昌高

設立： 1971年

事業内容： 精密板金加工、溶接・塗装・仕上げ、各種金属部品の試作・製造

URL： https://yoshimi-b.co.jp/

【お問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせ先

株式会社吉見鈑金製作所 広報担当：宮嶋・滝沢

TEL：0268-27-7647

E-mail：miyajima@yoshimi-b.jp

【ハッシュタグ】

