製造業のテーマパークを体感！吉見鈑金製作所が「Yoshimi Creative Festa 2025」
株式会社吉見鈑金製作所（本社：長野県上田市、代表取締役：吉見 昌高）は、2025年10月25日（土）に本社工場にて「Yoshimi Creative Festa 2025」を開催します。
本イベントは、地域住民や学生、家族連れなど幅広い世代にむけて、“ものづくり”に親しんでもらうことを目的とした、同社初となる単独オープンファクトリーイベントです。
工場見学、溶接・板金体験、オリジナル商品の販売、社員によるライブアートなどを通じて、製造業の楽しさと奥深さを体感できます。入場無料（一部体験は有料）。
【本文】■「製造業のテーマパークを目指して」--イベントの目的
「Yoshimi Creative Festa 2025」は、“製造業のテーマパークを目指して”を掲げる吉見鈑金製作所を、より多くの人に知っていただくために企画されました。
「吉見鈑金っておもしろい会社」と感じてもらえるよう、社員と家族や地域の方々が一緒に楽しめる一日を演出します。
同社は、長野県内有数の精密板金加工メーカーとして、試作から小ロット生産まで柔軟に対応し、医療・食品・産業機械など幅広い分野で金属部品を手がけています。
こうした技術やものづくりの現場を地域の方々に開放し、“製造の魅力を五感で体験してもらう”ことを目的としているのが本イベントです。
■主なコンテンツ
工場見学ツアー（職人ガイド付き）
普段は入れない製造現場を、職人がご案内。工程担当者の解説付きで、板金加工の流れを間近に体験できます。
ものづくり体験コーナー（一部有料）
デコレーション体験（子ども向け）
スマホスタンド作り（中学生以上）
ミニ溶接体験（若年層向け）
半日傘立てづくり体験（高校生以上／予約制）
展示・実演・販売コーナー
溶接アート実演、NG品展示「失敗から学ぶコーナー」、社員の声を紹介する「Yoshimiを選んだ理由展」など。
たき火台や鉄板など、自社製オリジナル製品も販売予定。
飲食・エンタメブース
社員による焼きそばやフランクフルト・チョコバナナの屋台や、コイ焼き（スイーツ）キッチンカーも登場。
サッカーチーム「アルティスタ浅間」や、ファクトリー戦隊「Y TECH V」との写真撮影スポットも設置されます。
オリジナルグッズも販売します！
ご来場お待ちしています。
■代表コメント
代表取締役・吉見 昌高氏は次のように語ります。
「製造業は、決して堅い世界ではなく、アイデアと工夫で人を喜ばせる創造的な仕事です。
Yoshimi Creative Festaを通じて、地域の方々に“ものづくりの楽しさ”を五感で感じてもらい、次世代へ技術の魅力をつないでいきたいと考えています。」
■開催概要
イベント名： Yoshimi Creative Festa 2025
日時： 2025年10月25日（土）10:00～16:00（最終入場 15:00）
会場： 株式会社吉見鈑金製作所 本社工場（長野県上田市小泉346-1）
入場料： 無料（一部体験は有料）
対象：地域住民・学生・ご家族など
主催・企画・運営：株式会社吉見鈑金製作所
【会社概要】
会社名： 株式会社吉見鈑金製作所
所在地： 〒386-1106 長野県上田市小泉346-1
代表者： 代表取締役 吉見 昌高
設立： 1971年
事業内容： 精密板金加工、溶接・塗装・仕上げ、各種金属部品の試作・製造
URL： https://yoshimi-b.co.jp/
【お問い合わせ先】
本件に関するお問い合わせ先
株式会社吉見鈑金製作所 広報担当：宮嶋・滝沢
TEL：0268-27-7647
E-mail：miyajima@yoshimi-b.jp
