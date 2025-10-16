【大阪・堺】「アサイー大合戦」をイオンモール 堺北花田で10月31日(金)~11月3日(月)に開催決定！

写真拡大

FoodFes株式会社

FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は2025年10月31日(金)~11月3日(祝・月)の4日間「アサイー大合戦」をイオンモール堺北花田(大阪府堺市)の1F 屋外広場（北花田駅前）にて開催いたします。




アサイー大合戦とは？

Z世代を中心に人気沸騰中のアサイーボールをテーマとしたフードイベントです。


2025年6月に天王寺で初開催。10月初旬には鶴見緑地公園でも開催し、この度堺に初上陸します！


当日はこだわりのアサイーを提供する店舗が集結！


ご友人やご家族とシェアするもよし、お1人で2杯・3杯食べるもよし。


来場された皆様は多彩なアサイーボールを楽しく食べ比べいただけます。


▼イオンモール堺北花田公式HP


https://sakaikitahanada-aeonmall.com/news/event/4242



参加店舗など詳しい情報は公式Instagramにて随時公開して参ります。


▼公式Instagram


https://www.instagram.com/acai_daigassen/


開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/70_1_ea1a792dd576b665df5ec9f0b2904a41.jpg?v=202510170957 ]