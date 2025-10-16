【大阪・堺】「アサイー大合戦」をイオンモール 堺北花田で10月31日(金)~11月3日(月)に開催決定！
FoodFes株式会社
FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は2025年10月31日(金)~11月3日(祝・月)の4日間「アサイー大合戦」をイオンモール堺北花田(大阪府堺市)の1F 屋外広場（北花田駅前）にて開催いたします。
アサイー大合戦とは？
Z世代を中心に人気沸騰中のアサイーボールをテーマとしたフードイベントです。
2025年6月に天王寺で初開催。10月初旬には鶴見緑地公園でも開催し、この度堺に初上陸します！
当日はこだわりのアサイーを提供する店舗が集結！
ご友人やご家族とシェアするもよし、お1人で2杯・3杯食べるもよし。
来場された皆様は多彩なアサイーボールを楽しく食べ比べいただけます。
▼イオンモール堺北花田公式HP
https://sakaikitahanada-aeonmall.com/news/event/4242
参加店舗など詳しい情報は公式Instagramにて随時公開して参ります。
▼公式Instagram
https://www.instagram.com/acai_daigassen/