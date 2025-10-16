恵比寿駅西口 徒歩3分 カラオケ付き個室・電源全席完備へ

株式会社pamxy

2025年7月5日（土）にグランドオープンした、東京都渋谷区・恵比寿の大人の隠れ家シーシャバー shisha lounge chmel（シュメル） 。

所在地：https://maps.app.goo.gl/R8XMu7k7ct3GvrxZ9?g_st=ipc

この度、個室にカラオケDAM、Switch、レコードなどが追加されました。

隠れ家的なデートや大人数での飲み会や二次会などに最適な環境に。

また、全席電源を完備しているので作業をしながらシーシャをお楽しみいただく事も可能です。

カウンター



「古城で紡ぐ、時の旅。」をコンセプトに、アンティーク調の落ち着いた空間とジャズの調べが織りなす時間の流れのなかで、シーシャとドリンクを心ゆくまでお楽しみいただけます。

店舗の特徴・こだわり

● 空間デザイン・雰囲気

内装テーマは 「古城」 をモチーフにしたクラシックな佇まい。

壁面には深みのあるグレーグリーン “Vert Noir（ヴェール・ノアール）” を採用し、間接照明で陰影を演出。

フロア内装

アンティークソファやロココ調チェアなど、細部にまでこだわった調度を配置。

カウンター席・ソファ席・個室まで多様な座席を用意。

個室・貸切対応も可能で、デート利用、グループやパーティ、静かに過ごしたい一人時間など、様々なシーンに対応。

● シーシャ・ドリンクの品質

採用するシーシャ台は、従来の Wookah（ポーランド製）、DSCHINNI（ドイツ製） に加えて、 Fibonacci（フィボナッチ） ブランドを新たに導入。

それぞれ異なる構造・仕様を持つこれらの台を通じて、香りの立ち方、煙の流れ、吸い心地の違いを繊細に感じとっていただけます。

オリジナルドリンク

フレーバーは100種類以上をベースに、フルーツ系・スイーツ系・スパイス系・ノンニコチン・ダークリーフ など幅広く展開。

経験豊富なシーシャアーティストが、香り・温度・炭管理を徹底し、恵比寿屈指の吸い心地を実現。

● 利便性とアクセス

恵比寿駅近く。徒歩3分とアクセス至便。

営業時間は 16:00 ～ 05:00（翌朝）

店内には全席電源を備え、作業利用にも対応。

■ 想定される利用シーン

日常の中にゆったりした時間を取り入れたい夜

デートや大切な人と語らう場所として

一人で静かに過ごしたい時間・作業スペースとして

少人数～中規模の貸切パーティー、集まり

■ 営業情報・設備

所在地：東京都渋谷区恵比寿（恵比寿駅 徒歩3分）

https://maps.app.goo.gl/R8XMu7k7ct3GvrxZ9?g_st=ipc

恵比寿シーシャ chmelへのアクセスマップ

営業時間：16:00～翌5:00（深夜営業）

席数：カウンター・ソファ・個室（全席電源・Wi-Fi完備）

予約：公式サイトまたはInstagramのDMにて受付

利用シーン：デート・女子会・仕事帰り・深夜カフェ利用・一人飲み

「シーシャ × ジャズ × 恵比寿」--

chmelは、東京の夜に“古城で紡ぐ、時の旅。”を提供します。