Makuake史上No.1 AI議事録イヤホン『Zenchord 1』が、2025年10月16日（木）から先行予約スタート

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)は、次世代AIイヤホン「Zenchord 1」の日本トップ ディストリビューターとして、2025年10月16日(木)よりビックカメラ・ヨドバシカメラにて先行予約販売を本格スタートします。

製品詳細：https://zenchord.ai/

先行予約の詳細

1) 先行予約開始日：2025年10月16日(木) - 10月29日(水)

2) 一般販売開始日：10月30日(木) -

3) 取扱店舗・EC：ビックカメラ(https://www.biccamera.com/bc/item/14554289/)・ヨドバシカメラ(https://www.yodobashi.com/product/100000001009483300/)

*店頭展示は、10月末までに全店舗へ順次設置予定。

*取り扱い状況および展示内容は店舗により異なる場合がございます。ご来店前に、最寄りの店舗へお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

ZENCHORDとは？

Zenchord（ゼンコード）は、香港のBVグループが所有するテクノロジーブランドです。「極限のシンプルさと革新的な体験」を追求し、KDDIやASAHI TV MUSICなど、日本国内外のパートナーと共に、ハードウェアとAI技術を融合させたスマート製品の開発に取り組んできました。

2025年には、日本の有名なAI企業Nottaと共同で、日本市場にて世界初となる「AI議事録イヤホン Zenchord 1」をMakuakeにて発売。AIイヤホン史上最高応援金額の1.25億円/5,388人の支援を達成し、大きな反響を呼んでいます。今後のマーケットリーダーとして大きな期待が予想されます。

*Makuake史上No.1AIイヤホン：2025年10月15日時点 自社調べ(https://www.makuake.com/project/zenchord_1/)

「zenchord 1」の特徴

01） 通話・オンライン・オフライン ー どんなビジネスシーンでも対応。

・ イヤホン装着が難しい場面ではケースのボタンを押して録音スタート。会議や通話をAIが自動で記録・文字起こしし、話し終える頃には議事録が完成します。

02） あなた専属の「第2の脳」としてサポート

・Nottaアプリを使うことで、検索、要約、翻訳、情報収集まで一括対応。Notta × ZenchordのAIが、会議から日常の情報管理までシームレスに支援します。Zoom・Google Meet・Microsoft Teams・Webexなど主要な会議ツールとの連携が可能。議事録共有、クラウド保存、検索もワンタップで実現し、ビジネスの情報管理を一段とスムーズにします。

03）オープンイヤー型だからずっと快適

・ オープンイヤー型デザインで耳への負担を軽減。約10gと軽量ながら、Bluetooth6.0、ハイレゾ音源、LDACに対応。

04） 録音データは国内保管で安心

・ 録音データはすべて日本国内(AWS)で保管し、暗号化により厳重に管理。SOC2 Type II、ISO27001など国際的セキュリティ認証を取得済み。累計1000万人使用・導入企業4,000社超の文字起こしサービス。企業利用にも安心です。

Nottaの詳細はこちら：Nottaとは？(https://www.notta.ai/?utm_source=GoogleAds&utm_medium=cpc&utm_campaign=%7Bcampaign_name%7D&utm_term=notta&gad_source=1&gad_campaignid=19385763262&gbraid=0AAAAABSsTG1Woq5elJwjxAZV0Z3jqBn2A&gclid=Cj0KCQjw6bfHBhDNARIsAIGsqLi-859um-OQMvr0VfkTcyYtTNjCa2LO79t9qzRouT7oSg8Z_KsN7DkaAjCaEALw_wcB)

使い方はこちら：Zenchord操作マニュアル(https://support.notta.ai/hc/ja/categories/42007186776219-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9)

Zenchord社 CEOのコメント

「Zenchordは、“声を知識に変える”という新しいカテゴリーを創造する、次世代のAIオーディオブランドです。

私たちは、人の会話・発言・アイデアをそのまま記録し、整理し、行動へとつなげる--そんな“耳から生まれる知性”の形を目指しています。この新しい体験をより多くの日本のユーザーに届け、AIとオーディオの融合が生み出す未来を共に切り拓いていけると確信しております。

Zenchordの革新は、単なるハードウェアではなく、日常のすべての会話を価値ある知識に変えるプラットフォームです。この機会を通じて、日本市場で“AIハードウェア”という新たな潮流を作り出すことを楽しみにしています。」

Zenchord AI 創業者＆CEO Oliver Sha Fei

*世界初：Zenchord社調べ・2025年10月1日時点

担当者のコメント

使い方さえ覚えてしまえば、もう手放せなくなります。対面でも、オンラインでも、通話でも、小さなタスクをAI要約や共有ができることで、日々の仕事が驚くほどスムーズになります。ぜひこの機会に予約のうえ、いち早く"新しい時代の仕事術"を実感してください。

株式会社Acalie/セールスマネージャー木村

株式会社Acalieについて

世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティとスマートプロダクト製品を主軸に次世代型製品を取り扱っています。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、スマートプロダクトのAIイヤホン「ZENCHORD」やスマートリング「RingConn」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供する企業です。

メーカー公式の正規販売代理店認定書

【会社概要】

社名：株式会社Acalie

本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

代表取締役：中友 孟涛

設立： 2017年11月

HP：https://ali-jp.com/

▼Zenchord に関するお問い合わせ先

法人・販売店様サポート(https://ali-jp.com/customer/)

個人ユーザー様サポート(https://zenchord.ai/pages/support)