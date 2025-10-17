【10/17配信】注目新連載＆最終回！！BL雑誌『iHZ［アイハーツ］』最新号紹介│大洋図書

株式会社大洋図書

『iHZ［アイハーツ］royal.8』　表紙：小木

iHZ［アイハーツ］royal.8


2025年10月17日（金）0時から配信START！


豪華執筆陣！


小木／屋号／キタハラリイ／ちゃのこ／


むく田やなぴ／野田のんだ／丘野苫／猫屋タク



見どころ一部紹介！



『ブラットテイマー/ジョーカー cheers!』キタハラリイ/著



大人気『ブラットテイマー/ジョーカー』


続編スタート！！



＼単話配信も同時START！／


シリーズ第1巻好評発売中！


＼注目の最終回2作品！！／



「小波くんが一番嫌いな男」小木/著



止まっていた恋が 　4年ぶりに動き出す──!?
バカで青いふたりの恋、ついに完結！！！！！



【最終回＆カバーイラスト】







「時雨さんは成仏しない」野田のんだ/著



ワケアリ幽霊×寺の息子DK



時雨の"未練"に対峙する2人


明かされる真実──



【最終回】






コンセプトエッセイ


屋号



連載&読切


『ブラットテイマー/ジョーカー cheers! 1』キタハラリイ
『小波くんが一番嫌いな男 7』小木
『あくまの食べごろ 3』ちゃのこ
『逢田さん、俺たちせふれでいいの？』むく田やなぴ
『時雨さんは成仏しない 5』野田のんだ
『ホーム・カム・ホーム 3』丘野苫
『甘えていいよ、光生さん 4』猫屋タク




公式WEB＆SNS


●「iHZ［アイハーツ］編集部」Xアカウント


●b's-garden WEBサイト


●ご感想フォーム


