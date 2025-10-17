【10/17配信】注目新連載＆最終回！！BL雑誌『iHZ［アイハーツ］』最新号紹介│大洋図書
株式会社大洋図書
『iHZ［アイハーツ］royal.8』 表紙：小木
止まっていた恋が 4年ぶりに動き出す──!?
『ブラットテイマー/ジョーカー cheers! 1』キタハラリイ
iHZ［アイハーツ］royal.8
2025年10月17日（金）0時から配信START！
https://hc.bs-garden.com/ihz_royal8/
豪華執筆陣！
小木／屋号／キタハラリイ／ちゃのこ／
むく田やなぴ／野田のんだ／丘野苫／猫屋タク
見どころ一部紹介！
『ブラットテイマー/ジョーカー cheers!』キタハラリイ/著
大人気『ブラットテイマー/ジョーカー』
続編スタート！！
＼単話配信も同時START！／
https://hc.bs-garden.com/t_brattamer_joker/
シリーズ第1巻好評発売中！
https://hc.bs-garden.com/brattamer_joker/
＼注目の最終回2作品！！／
「小波くんが一番嫌いな男」小木/著
バカで青いふたりの恋、ついに完結！！！！！
【最終回＆カバーイラスト】
「時雨さんは成仏しない」野田のんだ/著
ワケアリ幽霊×寺の息子DK
時雨の"未練"に対峙する2人
明かされる真実──
【最終回】
コンセプトエッセイ
屋号
連載&読切
『小波くんが一番嫌いな男 7』小木
『あくまの食べごろ 3』ちゃのこ
『逢田さん、俺たちせふれでいいの？』むく田やなぴ
『時雨さんは成仏しない 5』野田のんだ
『ホーム・カム・ホーム 3』丘野苫
『甘えていいよ、光生さん 4』猫屋タク
