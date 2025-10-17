崎元仁氏が手掛ける「トワと神樹の祈り子たち オリジナルサウンドトラック」が10月17日より配信開始！新グッズ登場予定＆メイキング動画も公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、完全新作アクションアドベンチャーゲーム 『トワと神樹の祈り子たち』のオリジナルサウンドトラックを、本日10月17日(金)より全世界向けに配信開始いたしました。

ぜひゲームとあわせてお楽しみください。

トワと神樹の祈り子たち 楽曲配信情報

■「トワと神樹の祈り子たち オリジナルサウンドトラック」

配信開始日：2025年10月17日（金）

配信地域：全世界

配信曲数：54曲

配信形態：ダウンロードおよびストリーミング

配信PF：iTunes, Apple Music, Spotify他、主要な音楽サイトより配信

配信サイトリンク： https://lnk.to/PQWpMOyD

「トワと神樹の祈り子たち カプセルラバーマスコット」が登場予定

株式会社バンダイより、「トワと神樹の祈り子たち カプセルラバーマスコット」が近日発売予定です。

トワをはじめとするキャラクターが 全9種ラインナップ 。

可愛いデフォルメデザインの商品をぜひゲットしてください。

一部取扱い店舗の検索はこちら ：

https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769866418000

「トワと神樹の祈り子たち イラストメイキング動画」を公開

キャラクターデザインを担当された、中村 友里那氏（ブラウニーズ）による、イラストメイキング動画を公開中です。ぜひご覧ください。

トレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=jrapwxZu3II

＜「トワと神樹の祈り子たち」とは？＞

株式会社バンダイナムコエンターテインメントと株式会社ブラウニーズのタッグが手掛ける完全新作アクションアドベンチャーゲーム。世界に漂う“マナ”が枯渇した「シンジュの里」を救うため、神の子「トワ」と8人の祈り子たちは、「マガツ」討伐のダンジョンに挑む。

【コンテンツ概要】

製品名：トワと神樹の祈り子たち

ジャンル：アクションアドベンチャーゲーム

発売日：2025年9月18日

対応プラットフォーム：PlayStation(R)5/ PlayStation(R)4 /Xbox Series X|S / Xbox One ( SMART DELIVERY 対応 ) /Steam(R)

発売エリア：北中南米、欧州、中東アフリカ、オセアニア、アジア（日本含む）

販売元：バンダイナムコエンターテインメント

開発：ブラウニーズ

WEBサイト：https://towa-gst.bn-ent.net/lp/

権利表記：Towa and the Guardians of the Sacred Tree(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

＜「Bandai Namco Game Music」とは？＞

ゲームミュージックを中心に、世界にその魅力を届けるバンダイナムコエンターテインメント発のサウンドレーベル。

「パックマン」、「鉄拳」、「太鼓の達人」、「エースコンバット」、『テイルズ オブ』シリーズなどの自社発のIPに加え、「ELDEN RING」をはじめとした、協業先やグループ会社等と共に創出する様々なゲーム・サービス群のBGMを中心に順次配信予定。

世界中のミュージシャンにも影響を与えた8bitサウンドから、現代のRPGゲームでは採用されることも多いフルオーケストラ録音による生サウンドまで、総曲数4,000曲以上のゲームミュージックを保有。

ゲームの枠を超えた、IP・楽曲・企画プロデュースを行っている既存のサウンドレーベル「ASOBINOTES」と連携し、ゲームミュージックの更なる拡大を目指す。

▼配信中の楽曲は、下記アーティストページより視聴可能。

https://nex-tone.link/BNGM

▼公式サイトはこちら

https://gamemusic.bn-ent.net/

▼公式X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/BNE_BNGM