「レーベン元今泉 MID FRONT」販売開始のお知らせ

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）のグループ会社である株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区／代表取締役：秋澤昭一）は、10月17日より栃木県宇都宮市において「レーベン元今泉 MID FRONT」の販売を開始いたします。

【物件URL：https://www.leben-style.jp/search/lbn-motoimaizumi2/】

本物件はJR「宇都宮」駅徒歩9分、宇都宮・芳賀LRT「東宿郷」駅徒歩5分の地に誕生します。JR「宇都宮」駅は、東北新幹線停車駅であり、東北から関東への玄関口として栄えています。

建物は地上15階建て・全56邸。63.59m²～78.65m²の3LDKプランにてご用意。マンションに専有面積の狭小化が進む現代において平均70m²超を実現しています。角住戸は50％※1を確保し、バルコニー側開口部には今泉小学校(徒歩4分)があり、将来的に眺望が保たれやすい環境にあります。品格を感じる外観デザインだけでなく、住む方の事を考えた立地選定・プランニングを行っております。

本物件の特徴

(1) 都市機能が集積した再開発エリア「宇都宮」駅東口徒歩9分に当物件が誕生

(2) マンションならではの迎賓の共用空間

(3) 省エネ性を高め、暮らしを永く支える「ZEH-M Oriented」認定レジデンス

再開発で進化した宇都宮駅「東口」に住む

2022年度に完了した「宇都宮駅東口地区整備事業」により、宇都宮駅「東口」はその姿を変えました。広域かつ多様な交流と賑わいの創出による都市の競争力や地域経済の活性化などに資する高次な都市機能の集積を目的とし、2018年より開発が進められました※2。これにより人が賑わう広場「宮みらいライトヒル(徒歩8分)」、駅直結で約20の専門店が集う「宇都宮テラス(徒歩8分)」、最大2,000人収容可能な大ホールを備えた「ライトキューブ宇都宮(徒歩7分)」等が誕生し、駅前の利便性・魅力が向上しました。さらに「東口」には、Bリーグ2024-25シーズン年間チャンピオン※3であるプロバスケットボールチーム・宇都宮ブレックスが本拠を構える「ブレックスアリーナ宇都宮(徒歩13分)」があり、宇都宮の賑わいを後押ししています。

また、開業以来、宇都宮駅東口の交通手段であった次世代型交通システム「LRT」について駅西口への延伸が計画され※4、東西のアクセス向上が期待されています。

再開発やアクセス性の向上により日常の快適さと賑わいを享受しながら、駅近でありながら落ち着いた暮らしを叶えます。

上質と洗練を兼ね備えた、特別感に満ちた共用空間

豊かな緑や、明るい間接照明が住まう方を温かく迎える上質な設えのエントランスホールやラウンジ。エントランスホールとゲストルームから、豊かな緑を望む開放的なインナーガーデンは、静かな時間を紡ぐ心地よい憩いの場となり、四季の移ろいを身近に感じながら、語らいや読書など思い思いのひとときを過ごせます。落ち着いた色調と柔らかな光に包まれたゲストルームは、心地よい寛ぎと非日常のひとときを演出し、大切なゲストを丁重にもてなします。

マンションならではの共用空間が、住まう方の豊かな時間と暮らしの質を高め彩り豊かなライフスタイルを実現します。

「ZEH-M Oriented」認定レジデンス

快適な住まい心地と環境への優しさを調和させた「ZEH-M Oriented」認定を取得。優れた断熱性や省エネ性能により光熱費を抑え、人にも地球にも心地よい、持続可能な未来を見据えた住まいを実現しました。

現地案内図

物件概要

名称 ： レーベン元今泉 MID FRONT

所在地 ： 栃木県宇都宮市元今泉一丁目7-18・19・20（地番）

交通 ： JR東北新幹線・東北本線・日光線「宇都宮」駅徒歩9分

宇都宮・芳賀LRT「東宿郷」駅徒歩5分

構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造・地上15階・地下1階建

総戸数 ： 56戸（他、管理事務室1戸、ゲストルーム1戸）

間取り ： 3LDK

住居専有面積 ： 63.59m²～78.65m²

駐車場 ： 56台（機械式52台、平置4台 [内、小型1台・車椅子使用者優先1台]）

駐輪場 ： 81台（2段ラック式（下段スライド式）57台、

スライドラック式（3人乗り対応）13台、2段ラック式10台、平置1台）

バ イ ク置場 ： 3台

URL ： https://www.leben-style.jp/search/lbn-motoimaizumi2/

会社概要

商号 ： 株式会社タカラレーベン

代表者 ： 代表取締役 秋澤 昭一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

設立 ： 1989年8月

事業内容 ： 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 ： 400百万円

URL ： https://www.leben.co.jp

