島倉千代子の未発表音源発見！メモリアルアルバムに収録決定！ メモリアルイベントの開催やライブ映像の公開も

日本コロムビア株式会社

今年13回忌の島倉千代子の未発表音源がみつかり、島倉の命日にあたる11月8日に発売されるメモリアルアルバムに収録されることがわかった。今回7曲の未発表音源が発見され、うち4曲はアルバムに収録されるが、未収録の3曲も11月14日に開催されるメモリアルイベントで披露される。



島倉千代子の13回忌のメモリアルアルバムの発売にあたり、レコード会社がリクエスト曲を募ったところファンから未発表音源の情報が寄せられ、今回の発見につながった。ファンが持っていた1962年5月の新聞記事には、新曲「峠道」のレコーディングの様子と「うた声喫茶でみんなといっしょに歌いたい」という島倉のコメントが掲載されていたが発売されていない。記事にあった録音日の台帳を調べたところ実際にレコーディングされた記載がありマスターテープが残っていることが判明し、実際のマスターテープも現存した。さらには島倉のデビュー前1954年12月の録音台帳には「花の奴さん」と題された楽曲が記載されていた。経緯のほどは不明だが、1957年4月に花村菊江が歌詞の一部を変更して発売している。レコード会社では社内に残る島倉千代子の資料をさらに精査することで合計7曲の未発表音源を発見し、前述の「峠道」、「花の奴さん」に加え、「君待つ城ヶ島」、「風花の街」の4曲を今回のアルバムに初収録する。

2枚組となる今回のメモリアルアルバムには、未発表音源のほかに「人生いろいろ」「東京だョおっ母さん」「からたち日記」「愛のさざなみ」「鳳仙花」などのヒット曲、姉の島倉敏子と歌った唯一の音源「一の宮青年音頭」などの貴重音源、全33曲が収録される。



また、11月14日に開催されるメモリアルイベントではビデオコンサートのほか、島倉とゆかりのある歌手からのビデオメッセージやファンからのリクエスト曲、さらに今回のアルバムには収録されない未発表音源「この橋渡って行った人（1957年録音）」、「どんなに愛しても（1966年録音）」なども披露される予定。



また本日、島倉千代子 公式YouTubeチャンネルにて、島倉が残したライブ映像の中から代表曲15曲が公開された。



島倉千代子は1954年にコロムビア全国歌謡コンクールで優勝しコロムビアに入社。翌1955年3月「この世の花」」でレコードデビューしたが、「この世の花」のレコーディング前にも多くの曲を吹き込んでおり、データを整理する中で、島倉がコロムビアで最初に録音したのが1954年11月4日の「しゃんこ花唄」（発売は1955年4月）だったことも判明した。最後の録音は「からたちの小径」で、亡くなる3日前の2013年11月5日に自宅でレコーディングされ、翌月にラストシングルとしてリリースされた。

■島倉千代子 日本コロムビアホームページ

https://columbia.jp/artist-info/chiyoko/

■島倉千代子 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@chiyoko-official

＜イベント情報＞

島倉千代子十三回忌スペシャルイベント

開催日：2025年11月14日

会場：古賀政男音楽博物館 けやきホール(東京・代々木上原)

開場13:00 開演13:30

チケット：全席指定\4,000(税込)

チケットぴあ：Pコード：300-713

主催：日本コロムビア株式会社

お問い合わせ：コロムビアイベント事務局 島倉千代子イベント係 03-5912-1830



＜商品概要＞

島倉千代子 メモリアル・ベスト

発売日：2025年11月8日

品番：COCP-42539～40（CD 2枚組）

価格：\3,850（税抜\3,500）

発売元：日本コロムビア株式会社



＜収録内容＞

〇DISC1

1 この世の花 1955年3月発売

2 りんどう峠 1955年10月発売

3 逢いたいなァあの人に 1956年12月発売

4 東京だョおっ母さん 1957年3月発売

5 思い出さん今日は 1958年3月発売

6 からたち日記 1958年10月発売

7 おもいで日記 1959年6月発売

8 海鳴りの聞こえる町 1959年9月発売

9 哀愁のからまつ林 1959年11月発売

10 花散る下田 1960年9月発売

11 襟裳岬 1961年5月発売

12 恋しているんだもん 1961年11月発売

13 夕月 1961年12月発売

14 星空に両手を（デュエット：守屋 浩） 1963年10月発売

15 ほんきかしら 1966年4月発売

16 ほれているのに 1967年7月発売

17 涙の谷間に太陽を 1966年10月発売





〇DISC2

1 愛のさざなみ 1968年7月発売

2 すみだ川 1969年12月発売

3 鳳仙花 1981年2月発売

4 夢飾り 1984年10月発売

5 人生いろいろ 1987年4月発売

6 しゃんこ花唄 1955年4月発売

7 赤金音頭（デュエット：山形英夫） 1956年10月

8 一の宮青年音頭（デュエット：島倉敏子） 1959年

9 淋しい旅路 1962年12月発売

10 くちびるに歌を 1968年6月発売

11 捧げる愛は 1969年4月発売

12 花の奴さん 1954年12月録音（未発表音源）

13 君待つ城ヶ島 1957年7月録音（未発表音源）

14 峠道 1962年5月録音（未発表音源）

15 風花の街 1984年8月録音（未発表音源）

16 からたちの小径 2013年12月発売