







スタジオジブリ“幻の名作”と言われるアニメーション『海がきこえる』のビジュアルブック『海がきこえる THE VISUAL COLLECTION』が4刷重版となりました。

時をこえて深く愛される、スタジオジブリ“もう一つの名作”『海がきこえる』の決定版書籍

スタジオジブリが、1993年にTVスペシャル用として制作した長編アニメーション作品『海がきこえる』（原作：氷室冴子）。

高知と東京を舞台に、主人公の武藤里伽子、杜崎拓たち高校生の男女のかけがえのない日々を描いた同作品は、「スタジオジブリ若手制作集団」の名義のもと、望月智充監督、近藤勝也作画監督、田中直哉美術監督ら、日本のアニメーションの未来を担う若いスタッフたちが結集し、夢と情熱をこめて作り上げた作品です。

1993年5月5日・日本テレビ系での初放映以来、伝説の名作として語り継がれてきた同作品の魅力を、近年インターネットを中心に、若い観客層が“新発見”。

2024年3月の東京・渋谷（Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下）での劇場再公開が連日満員でロングランヒットを記録するなど、まさに令和“リバイバル”現象の象徴となりました。

31年の時を経て刊行される本書では、現在集め得る限りの膨大なビジュアルを惜しみなく投入。

望月監督自らが選んだベスト30カットでつづるフィルムストーリー、美麗な画質による各種カラーイラスト、キャラクター設定画、美術設定画などに加えて、月刊誌「アニメージュ」での原作連載時に描き下ろされた実に140点にも及ぶ近藤勝也氏による美しい挿画を、未使用分も含めて初の全点カラー収録。さらに、近藤氏所蔵のスケッチブックから、連載以前に描かれたキャラクター素案や、当時の貴重な資料も初掲載。

巻末ギャラリーでは、当時のポスター、チラシほか宣材類、歴代商品のカバーやジャケット、グッズ類などの絵柄を一挙掲載。

望月監督・近藤作画監督・髙橋望プロデューサー各氏への、制作当時と、本書のための新規取材インタビューも収録。

この作品に新たな価値を見出したZ世代、そして1993年当時のリアルタイムのファンに向けて、ジブリ幻の名作『海がきこえる』の魅力を余すところなく伝える豪華ビジュアルブックです。

ファン待望の一冊、どうぞお見逃しなく！









































内容

カラーイラストレーション／フィルムストーリー 望月智充監督・自選カット30／近藤勝也作画監督・原作連載時挿画＋未収録挿画＋スケッチブックより／キャラクター設定画／美術設定画／望月絵コンテ・近藤絵コンテ比較／ギャラリー（書籍・原作連載時扉絵精選・ポスター・劇場関係・ソフト・グッズ・描き下ろし各種）／望月監督・近藤作画監督・髙橋望プロデューサー新規取材／ほか

書籍情報

『海がきこえる THE VISUAL COLLECTION』









監修：スタジオジブリ

定価：3,520円（本体3,200円＋税）

仕様：A4判（297mm×210mm）／並製／160頁（カラー128頁＋モノクロ32頁）

ISBN：978-4-86791-027-6

発売日：2024年10月25日

＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

© 1993 Saeko Himuro/Keiko Niwa/Studio Ghibli, N

グループ・会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/