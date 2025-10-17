堺市では、「大阪・関西万博開催記念 古墳サミット」を開催します。

古墳サミットは令和2年から実施しており、今年で6回目の開催です。今回は、大阪・関西万博の開催を記念して、世界遺産 百舌鳥・古市古墳群に加え、岩を削って王家の墓を築いたヨルダン・ハシェミット王国と巨石を用いた石造墳墓を特徴とするインド共和国の遺跡を取り上げます。

万博参加国のうち、これまで取り上げてこなかった国々の遺跡と比較することで、世界的な視点から百舌鳥・古市古墳群の価値と魅力に迫ります。

参加者を募集していますので、ぜひお申し込みください。









日時：令和7年11月29日（土）午後1時～午後3時30分

場所：フェニーチェ堺 大ホール（堺市堺区翁橋町2-1-1）

主なプログラム

申込方法等

募集人数

1,700名（定員に達し次第受付終了） ※1グループ4名まで申込可能 参加費 無料 受付開始日 令和7年10月1日（水）から受付中 申込方法

堺市電子申請システムまたはメールからお申し込みください。

■堺市電子申請システム

https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/050e4bac-3a93-4ac0-b52b-269970c42904/start

■メール

件名に「古墳サミット申込」と記載の上、本文に申込代表者の氏名・電話番号、同行者の氏名（代表者を含め4名まで）を記載し、以下のメールアドレスにお送りください。

堺市世界遺産課：sei@city.sakai.lg.jp



堺市電子申請システム二次元コード



来場時の注意事項

当日ご来場の際は、堺市電子申請システムまたは本市メールアドレスから返信される参加証（返信メールの本文や印刷したもの）をご持参ください。









同時開催イベント <申込不要、一部の内容を除き無料>

▶当日、フェニーチェ堺で、以下のイベントを開催します。

（1）古墳サミット特別展示／パネル展／古墳グッズ販売

（2）こども劇場パーク

※こども劇場パークの詳細は以下のフェニーチェ堺のホームページをご確認ください。なお、中止の場合は同ホームページでお知らせします。https://www.fenice-sacay.jp/event/31242/