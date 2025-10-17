サイバーアーク、2025年版ガートナー(R)マジック・クアドラント（TM）の特権アクセス管理部門でリーダーに選出

・7年連続でリーダーに選出

マサチューセッツ州ニュートン＆イスラエル、ペタク・ティクヴァ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- サイバーアーク（NASDAQ：CYBR）は、アイデンティティ セキュリティ分野で世界的をリードする企業で、この度2025年版ガートナー®マジック・クアドラント™の特権アクセス管理部門1でリーダーに選出されたことを発表しました。リーダーへの選出が今回で7年連続となるサイバーアークは、ビジョンの完全性において最上位に位置付けられました。これは、サイバーアークによると、柔軟かつ必要に応じたアクセス、スマートなAI主導による権限のコントロール、そしてクラウドとオンプレミスの両方のシステムにわたる統合セキュリティによって、あらゆるアイデンティティが保護される特権アクセス管理（PAM）の未来を定義するという同社のコミットメントを反映するものとなっています。

このレポートは、人とマシンの両方の特権アクセスを管理するツールを評価しています。サイバーアークのアイデンティティ セキュリティ プラットフォームは、組織が単一の統合プラットフォームから適切なレベルの権限コントロールによって、人、マシン、AIを含むすべてのアイデンティティの保護を可能にしています。このプラットフォームの一部であるサイバーアークの特権アクセス管理ソリューションは、オンプレミスからクラウドまで、あらゆる環境でセキュリティチームが特権認証情報、機密情報、アクセスの保護を支援し、ゼロスタンディング特権を実現し、侵害を阻止し、運用効率を高めます。

サイバーアークのCEOであるマット・コーエンは、「ガートナーによって当社が特権アクセス管理のリーダーとして評価されたことは、人、マシン、AIを含むすべてのアイデンティティを保護するという当社のセキュリティ第一のビジョンの証といえます。サイバーアークは絶え間ないイノベーション、研究開発への投資、そして戦略的買収を通じて、特権アクセス管理の未来を形作り続けています。企業内のアイデンティティが特権アクセスを取得するケースが増え続ける中、組織にとってインテリジェントな権限管理によってすべてのアイデンティティを総合的に保護することがこれまで以上に重要となっています。サイバーアークの包括的でAIを活用したアイデンティティ セキュリティ プラットフォームは、まさにこれを実現し、組織が最も重要なアイデンティティ セキュリティの課題に対処し、新たな脅威に先手を打つことを可能にします」と述べています。

サイバーアークは、受賞歴のあるアイデンティティセキュリティプラットフォームを通じて市場をリードする機能とサービスを提供しています。

・幅広いプラットフォーム - 現代の企業向けに構築されたサイバーアークの包括的なプラットフォームは、オンプレミスとSaaSの両方で提供され、あらゆるアイデンティティからあらゆる環境への安全なアクセスを実現します。サイバーアークは、Windowsの権限昇格・委任管理（PEDM）、リモート特権アクセス管理（RPAM）、マシン向けPAM、特権アカウント・セッション管理（PASM）において、クラス最高と評価されています。

・継続的なイノベーション - サイバーアークは、AIエージェントの脅威、ワークロード保護、検出機能、その他の新たな課題に対処する市場で初となるイノベーションの開発を目指しています。サイバーアークのプラットフォームに組み込まれたCyberArk CORA AIは、組織が情報に基づくデータドリブンな意思決定を行い、アイデンティティ脅威を迅速に検知・対応することで、企業全体のアイデンティティ セキュリティの向上を実現します。

・世界が信頼を寄せるプラットフォーム - フォーチュン500企業の55%以上を含む世界中の1万以上の組織が、自社にとって最も貴重な資産を保護し、重要なコンプライアンスおよびセキュリティ要件を満たすために、サイバーアークが提供するソリューションに信頼を寄せています。サイバーアークは、地域密着型のサービスと地理的に分散した運用環境を提供しています。

・卓越したカスタマーエクスペリエンス - 顧客満足度（CSAT）スコアは95%以上、そしてPeer Insightsにおいて一貫してそのサポートに対して高い評価を受けているサイバーアークは、最高レベルのカスタマーエクスペリエンスを提供することに尽力しています。

・実証済みの投資利益率（ROI） - 独立系機関による調査によると、サイバーアークの顧客は、1組織あたり平均年間310万ドルのメリットと、3年間のROI309%を達成しています。統合されたクラウドネイティブなアイデンティティセキュリティアプローチを採用することで、組織はIT部門と開発者のワークフローを合理化し、サイバーアークが保護する10のビジネスアプリケーションあたり平均27万5000ドルのコスト削減を実現しています。

2025年版ガートナー・マジック・クアドラント特権アクセス管理部門の無償版をダウンロードするには、https://lp.cyberark.com/gartner-mq-pam-2025-ja.htmlにアクセスしてください。

1 ガートナー®マジック・クアドラント™ 特権アクセス管理分野（アブヒューデイ・データ、ポール・メゼナ、シュブハム・ゲラ、タルン・ローヒラ、マイケル・ケリー共著）、2025年10月13日

ガートナー免責事項

ガートナーはGartner, Inc.およびその関連会社の米国および国際的な登録商標およびサービスマークであり、マジック・クアドラントはGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標です。本書では許可を得て使用しています。無断転載を禁じます。

ガートナーは、その調査出版物に掲載された特定のベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、技術利用者に対して最高評価または特定の称号を持つベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。ガートナーのリサーチ出版物は、同社のリサーチ部門の見解であり、事実を述べたものと解釈すべきではありません。ガートナーは、本リサーチに関して、明示または黙示を問わず、商品性や特定目的への適合性を含むいかなる保証も行いません。

サイバーアークについて

サイバーアーク（NASDAQ：CYBR）は、アイデンティティ セキュリティ分野の世界的リーダーで、世界中の組織から信頼され、現代の企業における人とマシンのアイデンティティを保護しています。サイバーアークのAIを活用したアイデンティティ セキュリティ プラットフォームは、すべてのアイデンティティに対してインテリジェントな特権制御を適用し、アイデンティティのライフサイクル全体にわたって継続的な脅威の予防、検知、および対応を行います。サイバーアークを活用することで、組織はゼロトラストと最小権限の原則を実現し、完全な可視性で業務およびセキュリティ上のリスクを低減でき、従業員、IT担当者、開発者、マシンを含むすべてのユーザーとアイデンティティが、あらゆる場所にあるリソースへどこからでも安全にアクセスすることができます。詳細は、cyberark.comをご覧ください。

著作権 © 2025 CyberArk Software. All Rights Reserved. その他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの所有者に帰属します。

