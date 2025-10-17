インタラクティブ・ブローカーズ、ポートフォリオの回答を即座に提供するAIツールAsk IBKRをリリース







新しい自然言語インターフェースが顧客の保有銘柄、運用成績、資産配分の瞬時の分析を支援

コネチカット州グリニッジ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界的な自動電子ブローカーであるインタラクティブ・ブローカーズ（ナスダック：IBKR）は本日、自然言語による質問を通じてポートフォリオのインサイトを瞬時に提供するAI搭載ツール「Ask IBKR」のリリースを発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251015651965/ja/

「Ask IBKRで、当社は投資家の皆様が、ポートフォリオのデータとのやり取りを自然言語に基づいてできる方法を導入します」とインタラクティブ・ブローカーズの最高経営責任者（CEO）のミラン・ガリクは述べています。「さまざまな画面を行ったり来たりする代わりに、お客様はシンプルに『S&P 500と比べて今アンダーウェイトになっているのはどのセクター？』などと尋ねるだけで、即座に視覚化された回答を得ることができます」

質問のカテゴリーは以下のとおりです。

・ポートフォリオ指標：ベンチマークとのパフォーマンスを比較、一定期間経過後のバリュエーションの変化を特定、アウトパフォームまたはアンダーパフォームの時期をハイライト

・配分分析：業種エクスポージャーの分析、資産クラス間でのリターンの比較、金融商品別のパフォーマンスの評価

・保有銘柄解析：上位保有銘柄の特定、地域配分の確認、配当銘柄の検索

・取引状況の追跡：取引履歴の確認、利息・手数料の監視、入出金の分析

もともと、インタラクティブ・ブローカーズが無料で提供していた包括的ポートフォリオ管理ソリューションであるPortfolioAnalystのチャットボット拡張機能として登場したAsk IBKRは、今後その機能をファンダメンタルズのデータ、取引明細書・レポート、コーポレートアクション、税務ロットの詳細など、新たな領域へ拡張する予定です。その狙いは、ユーザーがIBKRの提供する豊富なデータを利用する際、従来のように画面の移動に時間をかけるのではなく、より直感的かつ自然なアクセスを提供することで時間を節約できるようにすることです。

Ask IBKRはAIを活用していますが、生成AIアプリケーションに伴うことの多い不確実性を回避するために、独自の技術を用いています。また、追加機能として、ユーザーが入力する際に関連する質問を提案する、インテリジェントな質問補完機能も含まれています。ロップダウンメニューでベンチマーク、期間、口座などのパラメータの選択も可能です。

Ask IBKRは現在、個人顧客向けはClient Portal、ファイナンシャルアドバイザー向けはAdvisor Portal、さらに全顧客向けサービスとしてIBKR Desktopで利用可能となっており、今後は数か月以内に他のプラットフォームも統合される予定です。

Ask IBKRについて詳しい情報は、以下をご覧ください。

米国およびIB LLCがサービスを提供する国：Ask IBKR

カナダ：Ask IBKR

英国：Ask IBKR

欧州：Ask IBKR

オーストラリア：Ask IBKR

香港：Ask IBKR

シンガポール：Ask IBKR

インド：Ask IBKR

日本：Ask IBKR

最も情報に通じた投資家はインタラクティブ・ブローカーズを選んでいます

インタラクティブ・ブローカーズ・グループについて

インタラクティブ・ブローカーズ・グループ（ナスダック：IBKR）は、S&P 500の構成銘柄です。同グループ傘下の企業は、24時間動いている数多くの国と通貨の160以上の市場の証券、商品先物、外国為替、フォーキャスト・コントラクト（予測契約）の自動取引執行と保管を、単一の統一プラットフォームから世界中のクライアントに対して提供しています。同グループは、個人投資家、ヘッジファンド、私設取引グループ、金融アドバイザー、紹介ブローカーにサービスを提供しています。同グループの40年にわたるテクノロジーと自動化への注力は、クライアントの投資ポートフォリオを管理する独自の高機能なプラットフォームの提供を可能にしてきました。また、クライアントにとって有利な執行価格と取引、リスクおよびポートフォリオ管理ツール、リサーチ機能と投資商品をすべて低価格か無料で提供し、クライアントが高い投資利益率を達成できるよう努めています。インタラクティブ・ブローカーズは一貫してトップブローカーとして認められ、Barron's、Investopedia、Stockbrokers.comなどの評価の高い情報源から数々の賞と称賛を得ています。

