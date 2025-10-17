2025年11月19日（水）夜10時より毎週無料配信、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』鈴木保奈美、柄本明、鈴木一真、梶原善、入江甚儀の出演を発表

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて2025年11月19日（水）夜10時より、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話）を毎週無料配信いたします。このたび、本作に鈴木保奈美、柄本明、鈴木一真、梶原善、入江甚儀の出演を発表いたします。

【スキャンダルイブ】鈴木保奈美、柄本明、鈴木一真、梶原善、入江甚儀の出演が決定！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1n2cHafUsUE ]

スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか… 『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマです。本作の主演は柴咲コウが務め、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲（いおか・さき）を演じます。また、川口春奈が柴咲と初共演し、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏（ひらた・かなで）を演じます。なお、主題歌には柴咲コウの書き下ろし新曲「Awakening（feat. LITTLE）」が決定し、ドラマの世界観に華を添えます。

このたび、出演を発表した鈴木保奈美、柄本明、鈴木一真、梶原善、入江甚儀は、芸能界を牛耳る大手芸能事務所やテレビ局に関係する人物を演じます。鈴木保奈美は、大手芸能事務所・KODAMAプロダクション社長の児玉蓉子（こだま・ようこ）を、柄本明は、KODAMAプロダクション会長で蓉子の父でもある児玉茂（こだま・しげる）を、鈴木一真はKODAMAプロダクション所属の大物俳優・麻生秀人（あそう・ひでと）をそれぞれ演じ、梶原善と入江甚儀はJBSテレビの局員である五十嵐哲也（いがらし・てつや）と野口理（のぐち・おさむ）を演じます。

クランクインイン時に行ったインタビューでは、それぞれ本作に関し「非常に現代的にタイムリーで、かつ難しいテーマだとは思います。事実はひとつですが、真実というのはみる人によっていろいろあると思っています（鈴木）」、「タイムリーというか、赤裸々な話題ですが、これを観た方はスッキリするのかな、なんていう気持ちもあります（梶原）」、「観ていて、ハラハラドキドキする作品（入江）」とコメントしています。（以下、コメント全文掲載）

記事が出るまで、あと72時間と迫る中、スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いの行方は…？「ABEMA」は、これまで時流を捉えた番組制作をおこない、2025年には「死ぬほど愛して」「MISS KING / ミス・キング」など、精力的に新たな番組を世に生み出してまいりました。本作でも、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の攻防戦を描いていきます。主演・柴咲コウと川口春奈が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作『スキャンダルイブ』は、11月19日（水）夜10時より毎週無料配信いたします。ぜひご期待ください。

■キャストコメント

▼鈴木保奈美／児玉蓉子

非常に現代的にタイムリーで、かつ難しいテーマだとは思います。事実はひとつですが、真実というのはみる人によっていろいろあると思っていて、しかもそれをどう報道するかによって、またその真実の方向が変わっていったり、力関係が変わっていったりするなというのは日頃感じています。私自身も情報を受け取る側ではありますが、メディアという立場で情報を発信する側でもあるので、もっといろいろ考えて気をつけなければいけないことだなというのは日々感じていて… それを、今回はこういうストーリーのドラマとして出すことで、思っていることを全部を本当にわかっていただくというのはきっと難しいと思いますが、それの欠片でも受け取っていただけたらなと思っています。いろんなメッセージが込められていますので、そのあたりを楽しむだけでなく、できればちょっと面倒くさいかもしれないですが、考えつつ観ていただけたらなと思います。

▼梶原善／五十嵐哲也

タイムリーというか、赤裸々な話題ですが、これを観た方はスッキリするのかな、なんていう気持ちもあります。今回演じる五十嵐という役は、仕事柄どうしても普段お会いする立場の方々（の役どころ）なので、どの人をモデルにやろうかな、なんて思っていましたが、今回のプロデューサーの方々にお話を聞いて、役のイメージを膨らませていきました。板挟みになるツラい立場の役なので、それを表現していきつつ、ドラマ的には佳境に迫るにつれそこが大変な見どころになっているので、お楽しみに。

▼入江甚儀／野口理

魅力的なキャストの方々に囲まれた撮影になると思ったので嬉しかったですし、この中でどう自分が動いていけるか、作品に力を注げるかを考えるとワクワクしました。野口理という役は、上からの指示に単純に従うのではなく、ちゃんと自分のやりたい意志をもって行動するタイプの人間で、すごく好感が持てました。今の時代は、言われてから行動するのではなく、自分で考えて行動する人が人の上に立って大きく物事を動かしていける存在になるんじゃないかなと思っているので、そういった人物にゆくゆくなれるような野心もあるなと思います。また、柴咲さん演じる咲さんと、裏で根回しをしつつ、自分たちの叶えたい夢を叶えていくような野望もある役なので、すごくやりがいのある役です。観ていて、ハラハラドキドキする作品だと思います。ぜひ皆さん最後まで楽しんでください。

▼柄本明／児玉茂

▼鈴木一真／麻生秀人

■ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』 概要

＜あらすじ＞

大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生（浅香航大）を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「"不倫スキャンダル"が掲載される」という週刊誌からの告知であった。

記事の執筆者は平田奏（川口春奈）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。

記事発売まで、あと72時間。

スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

誰かの思惑一つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。

芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。

初回配信日時：2025年11月19日（水）夜10時～

番組ページ：https://abema.tv/lp/scandaleve-onair

公式X：https://x.com/scandaleve_

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

キャスト：

柴咲コウ

川口春奈

柳俊太郎

浅香航大

橋本淳

影山優佳

入江甚儀

帆純まひろ

前田敦子

鈴木浩介

鈴木一真

梶原善

柄本明

ユースケ・サンタマリア

鈴木保奈美

スタッフ：

企画・プロデュース：藤野良太

脚本：伊東忍・後藤賢人・木江恭（storyboard ライターズチーム）

監督：金井紘

制作プロダクション：storyboard

製作著作：ABEMA