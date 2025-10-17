ジェネシスヘルスケア株式会社とSOPHiA GENETICS

ジェネシスヘルスケア株式会社

ロル／東京（2025年10月16日） 本邦における遺伝子検査分野のリーディングカンパニーであるジェネシスヘルスケア株式会社と、AIを活用したデータドリブン医療のパイオニアであるソフィア・ジェネティクス(SOPHiA GENETICS、Nasdaq：SOPH）は本日、本邦にSOPHiA社が既に欧米で提供開始している最先端の包括的癌リキッドバイオプシーのゲノム解析を導入することを目的とした戦略的提携を締結したことを発表致しました。両社はまた、本邦において個別化・精密化されたがん医療の発展を目的としたリキッドバイオプシー・コンパニオン診断（CDx）の商業展開でも協力して参ります。

ジェネシスヘルスケア株式会社は、東京都心部の本社とラボ希望を抱え、大量検体の処理能力を持つゲノム解析を専門とした検査所を有し、20年以上にわたり本邦において先進的な遺伝子検査を提供して参りました。累計280万件以上の遺伝子検査を実績があり、本邦市場のリーダーとしての地位を確立しております。今般、SOPHiA GENETICSのAI搭載SOPHiA DDM(TM)プラットフォームを導入することにより、欧米に検査を依頼する主流に対し、個別化がん検査の推進を全国規模で普及されるよう、目指して参ります。

この提携の第一弾として、両社は**MSK-ACCESS(R) powered with SOPHiA DDM(TM)**のリキッドバイオプシー検査の提供を開始します。本検査は、1回の採血でがんの治療標的となり得る遺伝子変異を高精度に検出することを目的としており、循環腫瘍DNA（ctDNA）をAIで解析する最先端技術を活用しております。腫瘍組織と正常組織のマッチド解析アプローチを採用することで検査精度を高め、偽陽性のリスクを低減させます。ジェネシスヘルスケア株式会社は国内の自社施設で検査・解析を実施することにより、検査の迅速化、患者の皆様の負担軽減、国内のがん研究や早期発見の推進を実現致します。

更に両社は、本邦におけるリキッドバイオプシーCDx検査の共同開発も目指します。CDxの開発により、より多くの患者の皆様が高品質な腫瘍プロファイリング検査を利用できるようになり、個別化医療の普及が加速されます。加えて、これは製薬企業にとっても、新薬開発や市場アクセスを加速する強力なツールとなります。両社は開発プロセス全般に亘り協力し、ジェネシスヘルスケア株式会社は豊富な臨床・規制面での知見を活かして、本邦における許認可等の取得を支援致します。

「日本の患者の方々にプレシジョン・オンコロジーをより広くお届けすることは、私どもにとって、大きな節目となります」とSOPHiA GENETICS社長 ロス・ムケン(Ross Muken)氏は述べています。「ジェネシスヘルスケア株式会社の強固な臨床知見と地域ネットワークを、SOPHiA DDM(TM)プラットフォームのグローバルな力と融合させることで、データ駆動型医療の全国的な普及を推進し、臨床研究と個別化がん治療の両面を推進致します。」

「当社は20年以上にわたり、学術機関・研究機関・医療機関に対し、先進的な臨床ゲノム検査を提供して参りました。」とジェネシスヘルスケア株式会社社長ミシェル・モメジャ (Michel Mommejat)氏はコメントしています。「SOPHiA GENETICSとの提携と同社のAI駆動型プラットフォームの活用により、本邦におけるプレシジョン・オンコロジーの加速に向け、大きな一歩を踏み出して参ります。国内での検査実施により、迅速な結果提供、コスト削減、患者ケアの向上、そしてグローバルCDx展開への貢献を実現して参ります。」

本提携は、ドイツ・ベルリンで開催された欧州臨床腫瘍学会（ESMO）2025の会期中に正式に発表しました。ESMOはプレシジョン・オンコロジーとバイオマーカー医療の国際的なフォーラムであり、この発表は両社が本邦におけるデータ駆動型・リキッドバイオプシー医療の推進に強くコミットしていることを示すものです。2025年10月17日～21日に開催されるESMOにて、SOPHiA GENETICSおよびジェネシスヘルスケア株式会社とぜひご交流ください。

SOPHiA GENETICSについて

SOPHiA GENETICS（Nasdaq：SOPH）は、AIを活用してデータ駆動型医療へのアクセスを世界規模で拡大することを使命とするクラウドネイティブのヘルステック企業です。SOPHiA DDM(TM)プラットフォームを開発し、複雑なゲノムデータやマルチモーダルデータを解析し、世界中の病院・ラボ・バイオ製薬企業のネットワークに対してリアルタイムで実行可能なインサイトを提供しています。



SOPHiA GENETICS製品は、特に明記されていない限り研究用であり、診断目的での使用を意図したものではありません。本プレスリリースに記載されている製品は、国や地域により利用可否や承認状況が異なる場合があります。お住まいの国の製品情報については、support@sophiagenetics.com までお問い合わせください。

将来の見通しに関する記述について

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらは当社経営陣の現在の認識と仮定に基づいており、実際の結果はリスクや不確実性により大きく異なる可能性があります。米国証券取引委員会への提出書類に記載されている事項など、様々な要因により実績が予想と異なる場合があります。当社は法律で要求される場合を除き、これらの将来見通しに関する記述を更新・修正する義務を明示的に否認します。

ジェネシスヘルスケア株式会社について

ジェネシスヘルスケア株式会社は、2004年に東京で設立され、ゲノミクス、AI、プレシジョン・ヘルス分野のパイオニアです。遺伝子検査、臨床診断、AI駆動の研究開発プラットフォームにわたる先進的な技術を開発しています。これまでに280万件以上の遺伝子検査を実施し、日本最大規模のR&Dゲノムデータベースを保有しています。

※現在はGenesis Healthcare Co.を英文社名として事業を行っていますが、2025年11月1日付でA.D.A.M. Innovations Corporationへ英文社名を変更予定です。

