キャリア開発診断で実現！組織内1on1の質を劇的に高める戦略セミナー開催

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

近年、多くの企業で1on1が導入される一方で、「形式的に実施しているだけ」「効果を実感できない」と悩む企業も少なくありません。こうした課題に応えるべく、当協会はオンラインセミナー「組織内での1on1普及率80%時代の質向上戦略～『やっている』から『効果を出す』へ～」を2025年10月28日（火）に開催します。

本セミナーでは、キャリア開発診断を活用した定量的アプローチで、1on1の効果を最大化する具体的手法を解説。部下との対話に悩む管理職や、1on1の質を高めたい人事・育成担当者にとって、即実践できる知見が得られます。全国どこからでもご参加ください。

申し込みはこちら :https://20251028careerengagement.peatix.com/

◆イベント概要

《日時》2025年10月28日（火）11:00-12:00

《会場》オンライン（Zoom）

《参加料金》無料

《対象》企業人事ご担当者様、HRBPの方

※同業者様のご参加はご遠慮いただいております。

《登壇者》

一般社団法人プロティアン・キャリア協会／4designs株式会社 森 隆剛

《プログラム》

・4designs株式会社/プロティアン・キャリア協会概要

・1on1の現状と課題～なぜ「やっている」だけでは効果が出ないのか～

・「キャリア開発診断」を活用した定量的1on1アプローチ

・質疑応答、クロージング

※一部変更になる可能性がございます。

◆このような方にオススメ

・組織内での1on1質を向上させたい人事・育成担当者の方

・組織内での1on1を導入しているが効果を実感できない方

・部下との1on1で何を話せばよいか悩んでいる管理職の方

・定量的なアプローチで1on1を改善したい方

・キャリア開発を軸とした1on1を実践したい方 など

◆登壇者

一般社団法人プロティアン・キャリア協会／4designs株式会社 法人コンサルティング部 森 隆剛

2009年、三井住友銀行に入行、法人営業に従事。離職後「自分のやりたいことは何か？」に向き合い、通信制大学に入学、教員免許を取得。2013年、三田学園中学校高等学校に転職。担当業務のみに限らず、手上げでオールイングリッシュのキャリア教育、ビジネスコンテストの指導、入試広報業務にも従事。

2023年、（株）リクルートに転職、高校向けキャリア支援の営業職に従事。入社半年で新規好事例賞（グッドプラクティス賞）を2Q 連続受賞。兼業で（株）mizukara(旧GOAL-B)にジョイン、to C向けキャリアコーチングに従事。

2024年、自社を創業。転職支援をメイン事業とする。（株）リクルートから講演業務の外部委託を受け、講演家としても活動。4designs（株）では、法人向けコンサルティング・研修講師登壇に従事。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean