【催事情報】moz Swedenのバッグが全国38店舗のハンズに大集合！

2025年10月17日（金）より、北欧ブランド「moz Sweden（モズ スウェーデン）」は、株式会社ハンズ（以下、ハンズ）との共同企画として、mozのバッグを中心としたポップアップイベントを全国のハンズ38店舗で開催いたします。 期間中、税込5,000円以上ご購入のお客様には、「mozぬいぐるみキーホルダー」をプレゼントする特典キャンペーンも実施します。

開催概要

開催期間：

2025年10月17日（金）～12月5日（金）〈7週間〉



開催店舗：

全国のハンズ38店舗(以下をご参照ください）



北海道・東北：札幌店／仙台店

関東：渋谷店／新宿店／北千住店／ららぽーと豊洲店／銀座店／東京店／町田店／横浜店／アトレ川崎店／柏店／ビビット南船橋店／千葉店／大宮店／ららぽーと富士見店

中部：イオンモール甲府昭和店／浜松店／静岡店／名古屋モゾワンダーシティ店／名古屋松坂屋店／桑名店

近畿：京都店／江坂店／心斎橋店／あべのキューズモール店／枚方モール店／奈良店

中国・四国：岡山店／イオンモール広島府中店／ミナモア広島店／松山店

九州・沖縄：博多店／イオンモール福岡店／熊本店／大分店／長崎店／鹿児島店

展開内容：

「moz Sweden」のバッグシリーズを中心に、デイリーからトラベルまで幅広いシーンに対応するラインアップを展開。北欧らしいシンプルで温かみのあるデザインを、実際に手に取ってご覧いただけます。

キャンペーン特典

対象条件：moz商品を税込5,000円以上お買い上げのお客様

プレゼント内容：「mozぬいぐるみキーホルダー」

注意事項：配布状況や在庫状況は店舗により異なります。色はランダムです。

moz Sweden（モズ スウェーデン）について

mozぬいぐるみキーホルダー

”Vardagens gladje" - praise of everyday「北欧のしあわせを、日常に」

「moz Sweden」は、エルク（ヘラジカ）のロゴで知られるスウェーデン発のライフスタイルブランド。 北欧らしいナチュラルであたたかみのあるデザインと高い機能性が特徴で、バッグやホーム雑貨、アパレルなど幅広いアイテムを展開しています。

本件に関するお問い合わせ先

moz Sweden 広報・マーケティング事務局

Email: promotion(at)mozsweden.com

https://mozsweden.com/jp/(https://mozsweden.com/jp/)

【その他リンク】

ハンズ公式サイト：https://hands.net

moz公式サイト：https://www.mozsweden.com/jp(https://www.mozsweden.com/jp/)

