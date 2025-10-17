株式会社Presia

結婚相談所Presia(https://presia.jp/agent/)（株式会社Presia）は、結婚相談所に入会経験がない20～40代の未婚男女200名を対象に、「結婚相談所のイメージに関する実態調査2025」を実施しました。

調査の結果、結婚相談所での活動に対して約6割が「恥ずかしい」と感じていること、そして利用しない最大の理由が「費用が高いイメージ」であることが明らかになりました。一方で、利用未経験者のうち24.5%は結婚相談所での婚活に「興味あり」と回答しており、根強いネガティブなイメージと潜在的な需要とのギャップが浮き彫りになりました。

【本調査のサマリー】

約6割が「恥ずかしい」と回答。男女ともに根強いネガティブイメージ

- 未婚男女の59.5%が、結婚相談所での活動を「恥ずかしい」と感じている- 利用しない最大の理由は「費用が高いイメージだから」（31.5%）- 43.1%が結婚相談所を「モテない人の集まり」という印象があると回答- 周囲に「誰にも話さない」と考える人が男女ともに最多- 一方で、利用未経験者の24.5%は結婚相談所での婚活に「興味あり」と回答

「結婚相談所での活動を『恥ずかしい』と感じますか？」という質問に対し、「恥ずかしい」「やや恥ずかしい」を合わせると、男性で54.0%、女性で63.7%となり、全体では59.5%が気まずさを感じていることがわかりました。

▼結婚相談所での活動を「恥ずかしい」と感じますか？

男性（n=87）

- 恥ずかしい／やや恥ずかしい：54.0%（47名）- どちらとも言えない：19.5%（17名）- あまり／全く恥ずかしくない：26.4%（23名）

女性（n=113）

- 恥ずかしい／やや恥ずかしい：63.7%（72名）- どちらとも言えない：15.9%（18名）- あまり／全く恥ずかしくない：20.4%（23名）結婚相談所での活動を恥ずかしいと感じるか？

また、「結婚相談所の第一印象」については、男女ともに「ややネガティブな印象」が最も多く、ポジティブな印象を上回る結果となりました。

▼結婚相談所の第一印象について

43%が「モテない人の集まり」という印象があると回答

- ややネガティブな印象：38.5%（77名）- どちらとも言えない：30.0%（60名）- ややポジティブな印象：18.5%（37名）- ネガティブな印象：7.0%（14名）- ポジティブな印象：6.0%（12名）結婚相談所に対するイメージで最も近いのは？

「結婚相談所は『モテない人の集まり』という印象はありますか？」という質問では、「はい（モテない人が多いイメージ）」と回答した人が男性で43.7%、女性で42.5%となり、未だにそうした固定観念が存在していることが伺えます。

▼結婚相談所は「モテない人の集まり」という印象はありますか？

男性（n=87）

- はい（印象がある）：43.7%（38名）- どちらとも言えない：33.3%（29名）- いいえ（印象はない）：23.0%（20名）

女性（n=113）

- はい（印象がある）：42.5%（48名）- どちらとも言えない：35.4%（40名）- いいえ（印象はない）：22.1%（25名）「モテない人の集まり」という印象があるか？

周囲に「言えない」と感じる人が多数派

こうしたネガティブなイメージを反映してか、「もし結婚相談所に入会した場合、誰に話せるか」という質問では、男女ともに「誰にも話さない」が最も多い回答の一つとなりました。

▼もし結婚相談所に入会した場合、誰に話せますか？（複数回答可）

男性（n=87）

- 誰にも話さない：40名- 家族：33名- 友人：29名- 仕事の同僚：3名

女性（n=113）

- 家族：52名- 友人：45名- 誰にも話さない：38名- 仕事の同僚：4名結婚相談所に入会した場合、誰に話せるか？

さらに、「結婚報告の際に『出会いは結婚相談所』と言えるか」という質問では、「はい、言える」と回答したのは男性で36.8%、女性では30.1%に留まりました。

利用しない最大の理由は「費用」。しかし24.5%は婚活に「興味あり」

結婚相談所で出会った、と結婚報告で言えるか？

「あなたが結婚相談所を利用しない最大の理由」を尋ねたところ、「費用が高いイメージだから」（63名）が最多となりました。次いで「自然な出会いをしたいから」（31名）、「そもそも結婚願望がないから」（28名）と続きます。

結婚相談所を利用しない最大の理由は？

しかし、そうしたイメージを持つ一方で、「結婚相談所での婚活に興味はありますか？」という質問には、「興味があり、入会を具体的に検討している」（2名）と「興味はあるが、まだ具体的な検討はしていない」（47名）を合わせて、全体の24.5%が「興味あり」と回答しました。これは、ネガティブなイメージや費用への懸念といったハードルを越えられずにいる「潜在的な利用者層」が一定数存在することを示唆しています。

結婚相談所Presia 代表・来島美幸からコメント

結婚相談所での婚活に興味はありますか？

今回の調査で、結婚相談所を利用したことがない方の多くが、「恥ずかしい」「費用が高い」「モテない人が使う」といった、少し前のイメージを未だに持たれていることが数字で明らかになりました。しかし、最後の「興味はありますか？」という質問の結果にこそ、私は大きな可能性を感じています。現代の結婚相談所は、アプリ疲れした方や、より効率的かつ安全に真剣な出会いを求める方が集まる、ポジティブな場所へと変化しています。今回の調査で浮き彫りになった「誤解」を解き、一人でも多くの方の「興味」を「最高の出会い」へと繋げることが、私たちの使命だと改めて感じています。

結婚相談所Presiaについて

結婚相談所Presiaは、チャンネル登録者数約15万人の婚活系YouTuberとしても活動する来島美幸が代表を務める、IBJ正規加盟店です。これまで400組以上の成婚実績を誇り、代表がYouTube(https://www.youtube.com/@presia_01/)で発信するノウハウを活かした質の高いサポートが強みです。カウンセリングからお見合いまで、全てオンラインで完結する「オンライン完結型」のサービスを提供しており、全国どこからでも効率的に婚活を進めることが可能です。

＜アンケート調査概要＞

調査対象：結婚相談所に入会経験がない20～40代の未婚男女（有効回答数200名）

調査時期：2025年10月

調査機関：株式会社SUNCORE(https://school-plus.org/suncore/)との共同調査

調査方法：インターネットを使用した任意回答

調査レポート名：結婚相談所のイメージに関する実態調査2025

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は、「結婚相談所Presia」と明記し、こちらのページ（https://presia.jp/agent/）へのリンク設置をお願いします。