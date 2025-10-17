ブロックチェーン活用のガチャEC「ユニガチャ」提供開始

VELVETT.PTE.LTD.

2025年10月17日 、シンガポールでWeb3マーケットプレイス事業を展開するVELVETT PTE. LTD.（本社：シンガポール、CEO 原田大作）の日本子会社、ベルベットジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：原田大作、以下「ベルベットジャパン」）は、ブロックチェーン技術を活用したオンラインガチャ「ユニガチャ(https://www.unigacha.jp/)（https://www.unigacha.jp/）」を開始しました。

ユニガチャは、ポップトイ・トレカ・フィギュアなどのコレクティブル商品を、ブロックチェーン上で公平・透明に抽選購入できる“Web3オンラインガチャEC”です。

不透明感が存在したオンラインガチャやオリパの負を解消し、公平さが証明され消費者が安心安全にコレクションを楽しめるオンラインガチャEC体験を提供いたします

ユニガチャ ロゴユニガチャの遊び方

現在のオンラインガチャやオリパの様々な課題

従来のオンラインガチャやオンラインオリパでは、賞品やユーザー情報、抽選結果などの各種データが運営者のサーバー内で管理されています。この情報は運営者でなければ閲覧することが原則できず、仮に悪意を持った運営に改変されていたとしても、消費者にはわからない性質のデータです。抽選情報が開示されていたとしても、その内容が本当に正しいのかどうか消費者からは判別することができず、運営を信じるしか方法がありませんでした。



1．在庫本数の不透明さ

目で在庫状況が見てわかる物理的なガチャやオリパと異なり、オンラインでは全体で何個の在庫本数があり、すでに入手された個数が何点なのかを示す表示が、数字で記載されています。これらは消費者にとって人気のオンラインガチャ・オリパを判断する際に重要な指標ですが、その表示が、本当にすでに誰か他の消費者がプレイした数字を反映したものなのか、サーバー上で管理されている以上は、運営を信用するしかありませんでした。

2．抽選結果の不透明さ

本当に当たりが入っているのか、当選者が誰なのかがわからない。設定された在庫の中に本当に各賞の賞品が実在しており、上位の賞品を入手した人が存在していたのかを確実に確認する方法がなく、運営者が公開するサーバー上の当選者情報を信用するしか方法がありませんでした。仮に悪意のある運営者が消費者になりすましてプレイし残り在庫が少ないように見せかけたり、1等や2等など上位の賞品を入手していたとしても、それを見抜くことは難しい状況です

3．賞品価値の不誠実さ

オンラインガチャ・オリパではプレイ料金に対して、対価のある賞品が出ることが前提となっています。しかし残念ながら業界の中には、サービス料や送料などの諸費用を考慮したとしても著しく対価割れと言える賞品が当たるオンラインガチャ・オンラインオリパも混在しているように思います。消費者保護の観点より、最低限プレイ料金に対して正当な対価を得られる選択肢が消費者側に必要です。

ユニガチャの解決方法

ブロックチェーンによる「透明性」

ユニガチャでは、ガチャの抽選はBaseというブロックチェーン上で行われ、即座にBaseブロックチェーンに記録されます。透明性が求められる在庫本数と抽選結果をサーバー上ではなくブロックチェーン上に公開しています。まだ引ける在庫本数が残っている状態では、ワクワク感を感じるというガチャ本来の楽しみの毀損を避けるために、引かれた具体的な賞品名は伏せていますが、すでに何本引かれたかは公開されており、完売した場合に誰にどの賞品が当たったのかをブロックチェーン上で確認することが可能です。

ブロックチェーンはイーサリアムのレイヤー2（L2）スケーリングソリューションのBaseを採用

100%還元の「ECクーポンシステム」

ユニクラでは、得たすべての賞品について、プレイに必要なコイン数と同じ金額のクーポンに交換することを選択可能です。クーポンは提携ECサイトのユニクラ(https://app.unikura.xyz/collectibles?p=1&c=TCG)( https://www.unikura.xyz(https://app.unikura.xyz/collectibles?p=1&c=TCG) )で、100%還元分の割引クーポンとして様々なコレクティブルの購入にご利用いただけます。例えば、1,000円分のコインでガチャをプレイしたものの、欲しくない賞品が当たってしまった場合に、1,000円分のクーポンに交換し、ユニクラで欲しい商品の1000円分の割引・購入にご利用いただけます。

*ユニクラでクーポンを利用する際は、ユニガチャと同一のメールアドレスでユニクラにログインする必要があります

*クーポンはユニガチャのコインの割引にはご利用いただけません



VELVETTが運営するコレクティブルのEC、ユニクラとクーポン連携

期間限定で初回購入90%OFF+ボーナスコイン付与キャンペーン開催

ユニガチャの正式サービス開始を記念して、必ず初回購入が90%オフ、さらに何度でもボーナスコインが付与されるキャンペーンを実施中です。この機会にぜひ、安心安全なブロックチェーンガチャのユニガチャをお試しください

初回90%オフ割引コード：UNIGACHA90 (*上限5000コイン分まで)

期間限定：2025年11月30日まで

パートナー店舗・ECサービスの募集も開始

ユニガチャでは、当サービス（ブロックチェーン利用のガチャEC事業）を自社ECに導入したいEC事業者様、ユニガチャに出品したい商品をお持ちの企業様、およびWeb3関連の協業プロジェクトの募集を開始いたします。協業ご希望の方は下記の問い合わせフォームよりご連絡ください

▼協業のお問い合わせ

協業問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN9tqrNaJx3Hbqnm_LEaotr8w5Na8GaivgzNFtLo6TvwMZtA/viewform)

会社概要

会社名：ベルベットジャパン株式会社 (VELVETT Japan, Inc.)

所在地：東京都中央区日本橋大伝馬町13-7

設立：2023年2月

事業内容: 古物取扱商・マーケットプレイスの開発・Web3事業

親会社：VELETT PTE.LTD.（176 Orchard Rd, #05-05, Singapore 238843)

URL：https://velvett.jp

関連サービスURL

▼ユニガチャ

https://www.unigacha.jp/

▼ユニクラ(unikura)

https://www.unikura.xyz/