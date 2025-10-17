拓殖大学は、「紅陵祭」を１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）の３日間、文京キャンパスで開催。今年度のキャッチフレーズは『色が舞い、音が走り、熱が爆ぜる』で、模擬店やダンス等のステージ企画の他、アーティストライブ、トークショー等企画盛りだくさんで開催する。




━━━━━━━━━━━━━━
　　　　紅陵祭概要
━━━━━━━━━━━━━━

01 ｜日時
━━━━━━━━━━━━━━
　11月1日（土）10：00 ～ 17：00
　11月2日（日）10：00 ～ 17：00
　11月3日（月・祝）10：00 ～ 15：00

02 ｜会場
━━━━━━━━━━━━━━
　拓殖大学　文京キャンパス（東京都文京区小日向3-4-14）
　東京メトロ丸ノ内線　茗荷谷駅下車　徒歩 3分
　東京メトロ有楽町線　護国寺駅下車　徒歩12分


03 ｜内容
━━━━━━━━━━━━━━
ダンスや音楽ライブ他ステージ企画、研究展示発表等教室企画、屋台等模擬店をご用意。

　◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢
　　　主なイベント（予定）

　◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢

　▶▶▶ トークショー◀◀◀

　　日向亘 (俳優・タレント)
　　※定員を超えた場合は抽選

　▶▶▶お笑いライブ◀◀◀
　　ダイタク
　　エバース
　　家族チャーハン
　　※観覧無料。満席になり次第案内終了

　▶▶▶ライブコンサート◀◀◀
　　シンガーズハイ

　　※チケット購入制

　▶▶▶マジックショー◀◀◀
　　マジシャン 呉（GO）
　　※観覧無料。満席になり次第案内終了

その他、のど自慢大会や拓殖大学北海道短期大学の農作物直販、他目白押し！
詳細はページ下部大学祭実行委員会ホームページにアクセスください。

04 ｜主催
━━━━━━━━━━━━━━
拓殖大学紅陵祭実行委員会



┌────────────────────────────────────┐
　その他の詳細は以下URLよりご確認ください。
　（紅陵祭ニュース）
　　act.takushoku-u.ac.jp/news/nid00004926.html
　（大学祭実行委員会HP）
　　https://daigakusaitakushoku.wixsite.com/toppage/koryo
└────────────────────────────────────┘


▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp


【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/