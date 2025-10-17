こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【拓殖大学】俳優によるトークショーや人気ロックバンドによるライブ、お笑いライブ等、多彩な企画が満載の学園祭「紅陵祭」を開催
拓殖大学は、「紅陵祭」を１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）の３日間、文京キャンパスで開催。今年度のキャッチフレーズは『色が舞い、音が走り、熱が爆ぜる』で、模擬店やダンス等のステージ企画の他、アーティストライブ、トークショー等企画盛りだくさんで開催する。
紅陵祭概要
01 ｜日時
11月1日（土）10：00 ～ 17：00
11月2日（日）10：00 ～ 17：00
11月3日（月・祝）10：00 ～ 15：00
02 ｜会場
拓殖大学 文京キャンパス（東京都文京区小日向3-4-14）
東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅下車 徒歩 3分
東京メトロ有楽町線 護国寺駅下車 徒歩12分
03 ｜内容
ダンスや音楽ライブ他ステージ企画、研究展示発表等教室企画、屋台等模擬店をご用意。
主なイベント（予定）
▶▶▶ トークショー◀◀◀
日向亘 (俳優・タレント)
※定員を超えた場合は抽選
▶▶▶お笑いライブ◀◀◀
ダイタク
エバース
家族チャーハン
※観覧無料。満席になり次第案内終了
▶▶▶ライブコンサート◀◀◀
シンガーズハイ
※チケット購入制
▶▶▶マジックショー◀◀◀
マジシャン 呉（GO）
※観覧無料。満席になり次第案内終了
その他、のど自慢大会や拓殖大学北海道短期大学の農作物直販、他目白押し！
詳細はページ下部大学祭実行委員会ホームページにアクセスください。
04 ｜主催
拓殖大学紅陵祭実行委員会
その他の詳細は以下URLよりご確認ください。
（紅陵祭ニュース）
act.takushoku-u.ac.jp/news/nid00004926.html
（大学祭実行委員会HP）
https://daigakusaitakushoku.wixsite.com/toppage/koryo
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
