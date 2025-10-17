「日産スカイライン2000GT-R」のBluetooth機能搭載無線マウス 丹波屋栃木くらしっくで取り扱い開始

株式会社フェイス

●限定1000個●日産スカイライン2000GT-R のBluetooth無線マウス 丹波屋栃木くらしっくで取り扱い開始となりました

Bluetooth 無線マウス 日産スカイライン 2000GT-R （KPGC10型）

日産スカイライン2000GT-R（KPGC10型）の無線マウスがBluetoothになって新登場。ノリモノの雑貨を企画するCAMSHOP.JP (https://camshop.jp) のオフィシャルサイトで予約販売を開始しました。

オフィシャルサイト CAMSHOP.JP(https://camshop.jp/)

商品ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n)

【店舗情報】

丹波屋 栃木くらしっく

〒321-0965 栃木県宇都宮市川向町1-23 宇都宮パセオ内 2階

営業時間：10:00～20:00

丹波屋公式ECサイト(https://tanbayatochigimeiten.jp/view/category/ct139)

【CAMSHOP.JP】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

ミニカーのような見た目のマウスは、細部のディティールにまでこだわった仕上がりで、ヘッドライト・リアライトも点灯するという本格的な仕様。使わない時はデスクに手のひらサイズのミニカーとして飾っておくことができます。「ハコスカ」の愛称で呼ばれ、今も根強いファンの多い名車のディティールをデスクの上でじっくりお楽しみ頂けます。

特徴的なフォルムや重厚感のある塗装や作り込みは存在感たっぷりな仕上がり。

Bluetoothでの接続、USBレシーバでの接続と2通りの接続方法があり、色々なシーンでお使い頂けます。

ご購入特典として、オリジナルデザインのマウスパッドが付属します。マウスパッドは2種のいずれかが付属し、発売記念となる2000個だけの限定デザインとなります。）

【日産スカイライン 2000GT-R （KPGC10型）】

初代GT-R、4ドアの「PGC10型」の発売から１年後に、２ドアの「KPGC10型」は発売されました。

角ばったボディから箱型のスカイラインを略して、「ハコスカ」の愛称で呼ばれています。

- 商品詳細

本体(約)：125mm x 50mm x 38mm 60g

パッケージ ：195mm x 125mm x H55mm 176g

材質：ABS樹脂



対応機種：

Bluetooth5.1に適合しHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、

Apple Macシリーズ、

Chrome OS搭載パソコン、

Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ

特製マウスパッドが付属

- 販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

