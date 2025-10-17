【衝撃の調査結果】我が子は「塾なし」で高校受験！そんな保護者の半数近くが「塾の月謝は1万円未満が妥当」と回答。教育費に超シビアな保護者の本音とは？

株式会社エンライク

じゅけラボ予備校（所在地：大阪市北区、代表取締役：後藤智則）は、2025年度の高校入試において、お子様が塾や家庭教師を利用せずに受験をしたと回答した40～59歳の保護者234名を対象に、高校受験の塾・家庭教師の費用に関する意識調査を実施しました。

その結果、一般的な塾の費用相場とは大きくかけ離れた、月謝「1万円未満」を適正と考える保護者が約半数にのぼることが判明。物価高騰が続くいま、教育費に対して極めて厳しい費用対効果を求める「塾なし、家庭教師なし」家庭のリアルな価値観が浮き彫りとなりました。本調査結果は、多様化する教育の選択肢と、家庭における教育投資のあり方を考える上で、重要な示唆を与えるものです。

■調査概要

驚愕！「塾なし」保護者の72.5%が「月謝2万円未満」を支持、そのうち47.5%は「1万円未満が適正」と回答！

- 調査概要：塾・家庭教師を利用しなかった家庭の高校受験の塾・家庭教師の費用に関する意識調査- 調査期間：2025/7/18～2025/9/3- 調査方法：インターネット調査- 有効回答：2025年度の高校入試を塾や家庭教師を利用せずに受験したお子様を持つ40～59歳の保護者234名

Q1. 高校受験に向けた塾や家庭教師の中学3年時の月謝はいくらが適正だと思いますか？

調査対象: 2025年度の高校入試をお子様が塾や家庭教師を利用せずに受験したと回答した40～59歳の保護者234名

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107104/table/161_1_767ba8af4707e615bd3500e2326ce905.jpg?v=202510170957 ]

「高校受験に向けた中学3年時の塾や家庭教師の月謝はいくらが適正だと思いますか？」という質問に対し、最も多かった回答は「月10,000円未満」で、全体の47.5%を占めました。次いで「月10,000円～20,000円未満」が25.0%となり、合計72.5%もの保護者が「月謝2万円未満」を適正価格と考えていることが明らかになりました。

これは、一般的な中学3年生の塾費用が平均2～3万円以上であることを考えると、極めて低い水準です。

この結果からは、単なる節約志向だけでなく、「塾に通わずとも目標は達成できる」という経験則に基づいた、教育費への強い信念がうかがえます。お子様の自主性や家庭学習の工夫によって受験を乗り越えた経験が、「高額な塾は必ずしも必要ではない」という価値観を形成していると推察されます。

季節講習費も込みで「年間20万円の壁」。7割を超える保護者が示す、家計と教育のリアルなボーダーライン。

Q2. 中学3年時の塾や家庭教師の年間費用（月謝＋季節講習・特別講習等すべて含む）はいくらが適正だと思いますか？

調査対象: 2025年度の高校入試をお子様が塾や家庭教師を利用せずに受験したと回答した40～59歳の保護者234名

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107104/table/161_2_a7f72393b641ea2a523903357ee5b2e4.jpg?v=202510170957 ]

次に、「中学3年時の塾や家庭教師の年間費用（月謝＋季節講習・特別講習等すべて含む）はいくらが適正だと思いますか？」という質問では、「年間10万円未満」（41.2%）と「年間10万円～20万円未満」（31.2%）を合わせ、72.4%の保護者が「年間20万円未満」を適正と考えていることが判明しました。

月々の費用だけでなく、夏期講習や冬期講習といった追加費用も含めたトータルコストへの意識が非常に高いことがわかります。「塾なし」という選択をする家庭にとって、年間を通した費用計画の立てやすさや、突発的な出費がないことが、教育サービスを選ぶ上での重要な判断基準になっていると考えられます。

費用にシビアな「塾なし」家庭の約半数（47.5%）が「妥当/安い」と評価！月額1.4万円台で5教科対応の「じゅけラボ」が示す、新しい教育の選択肢。

Q3. じゅけラボ予備校の費用について安いと思いますか？

調査対象: 2025年度の高校入試をお子様が塾や家庭教師を利用せずに受験したと回答した40～59歳の保護者234名

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/107104/table/161_3_3e8b39e30473a7351d618bb236de6434.jpg?v=202510170957 ]

最後に、受験に必要な5教科を学べて季節講習費も不要な月謝14,080円～の「じゅけラボ予備校」の費用について尋ねたところ、じゅけラボの提供価値が市場に受け入れられていることを示す結果となりました。「妥当だと感じた」（30.0%）と「安い・やや安いと感じた」（17.5%）を合わせると、実に47.5%もの保護者が価格設定に肯定的であることが明らかになりました。

これまでの調査で、この「塾なし」家庭層が教育費に対して極めて厳しい価値基準を持っていることは明白です。その厳しい目でサービスを選んできた保護者の約半数から支持を得られたことは、単なる価格の安さだけではなく、「5教科をまとめて対策できる効率性」や「季節講習などの追加費用がかからない明朗会計」といった総合的なコストパフォーマンスの高さが、的確に評価されたことの表れと言えます。

この結果は、「じゅけラボ予備校」が高額な塾に代わる有力な選択肢として、教育費を最適化したいと考える新しい時代の保護者ニーズに応える存在であることを力強く示唆しています。

まとめ

今回の調査では、「塾なし」「家庭教師なし」で高校受験を乗り越えたご家庭が持つ、費用に対して極めて合理的でシビアな価値観が浮き彫りになりました。



月謝は「1万円未満」、年間費用は「20万円未満」を適正とする視線は、単に「安さ」だけを求めているわけではありません。その背景には、「塾に通わずとも目標は達成できた」という成功体験があり、画一的なパッケージサービスよりも、個々の状況に応じて「必要な分だけ」を利用したいという、学習効果の最大化を求める強いニーズが存在していることが示唆されます。



本調査結果は、教育サービスの選択肢が多様化する現代において、多くの家庭が費用と学習効果をより厳しい目で見極め、自分たちにとって最適な「コストパフォーマンス」ならぬ「スタディパフォーマンス（学習対効果）」を追求している実態を明らかにしました。

これは、今後の教育市場において、家庭の経済状況や学習ニーズの多様化に、より一層きめ細かく応えるサービスの重要性が増していくことを示すものと言えるでしょう。

『じゅけラボ予備校の高校受験対策』大手学習塾を超えるカリキュラムを圧倒的な低価格で！

第一志望高校合格に向けた準備を今から確実に進めていきたい中学生にとって、質の高い教育サービスを受けることや質の高い家庭学習は欠かせない要素となっています。ただ高校受験に向けた進学塾や個別指導塾の費用は5教科受講すると高額になりがちです。そこで新たな選択肢として注目されているのが低価格の学習管理型予備校の『じゅけラボ予備校』です。

月額14,080円～16,280円（税込）で大手進学塾・学習塾レベルの教育を5教科受講できる

第一志望高校合格へ向けて早いうちから進学塾や個別指導塾を利用する場合、中学生の保護者にとって、高額になりがちな教育費は避けて通れない大きな負担の一つ。しかし、じゅけラボ予備校なら、大手進学塾や個別指導塾と同等の教育内容を5教科全て受講して、月額14,080円～16,280円で提供できます。高い教育品質を求める生徒や保護者、特に自宅学習を効率的且つ効果的に進めていきたい中学生にとって画期的な選択肢となり得ます。

年間コストを大幅削減！リーズナブルな費用で質の高い一年間の学習



年間の塾や家庭教師費用というのは、単なる月謝の12倍というわけではありません。季節ごとの講習や教材費、模試費用など、多くの費用が発生します。これに対して、じゅけラボ予備校は月額を通年で計算しただけのシンプルでリーズナブルな料金設定なので、年間費用は約16万8,960円～19万5,360円（最難関コースは特別料金が別途発生）です。教育の質を維持しつつ、年間の費用を大幅に削減したい保護者には、最適な選択肢となり得ます。

最適な「勉強時間」「勉強法」「学習計画」で合格に導く！生徒一人ひとりに合わせたカスタマイズ教育

じゅけラボ予備校はただ安いだけではありません。生徒一人ひとりの現在の学力、目指す高校、学習スタイルに合わせて、オーダーメイドカリキュラムを提供します。このカリキュラムには、教材の選定から学習ルートの作成と日々の学習計画の作成、質問への回答、さらには進路や勉強法に関するサポートまでが含まれています。



低価格で日々の質の高い学習を求める中学生や保護者の方は『じゅけラボ予備校』を是非新たな選択肢として注目してください。

