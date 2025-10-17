株式会社Gozal、「住友不動産ベンチャーサミット2025」 に出展

株式会社Gozal

株式会社Gozal（本社：東京都目黒区、代表取締役：高谷 元悠、以下「Gozal」）は、2025年10月29日（水）に開催される 住友不動産ベンチャーサミット2025(https://office-b.sumitomo-rd.co.jp/venturesummit/2025.html)（会場：新宿住友ビル三角広場）へ出展いたします。

本サミットは、国内外のスタートアップやベンチャー企業、投資家、事業会社などが集う招待制のプラットフォームであり、Gozalは当日の展示・交流を通じて、クラウド型労務ソリューションの可能性を広く発信します。

出展の目的と狙い

■事業拡張と新規アライアンス創出

ベンチャー・イノベーション領域に関わる企業や投資家との接点を持ち、労務・人事領域における協業や提携の機会を模索します。

■技術訴求・ブランド強化

Gozalが推進する「労務×テクノロジーによる安心と効率化」メッセージを、起業・成長ステージの企業にも明確に届けます。

■製品フィードバック・事例展示

実際にサービスを手に取って体験できる展示ブースで、来場企業からの意見・要望を吸い上げ、事業改善に活かします。

株式会社Gozalについて

株式会社Gozalは、「世界中の人と組織が安心してベストを尽くせる世界を創る」というミッションに基づき、労務領域に特化したクラウドサービスを提供しています。

主力サービス「Gozal給与チェック」は、従業員情報自動収集・変動検知・通知機能を通じて給与計算ミスの防止と業務効率化を支援し、労務担当者・社労士・経営者の“安心”を実現します。

・会社名：株式会社Gozal

・所在地：東京都目黒区三田2-3-2

・代表者：代表取締役 高谷 元悠

・設立：2014年1月

・事業内容：労務管理クラウドサービス「Gozal」の開発・提供

・URL：https://gozal.co.jp/