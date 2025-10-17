初登場から4年。村重杏奈が過去イチのぎゃるビジュアルでViVi12月号特別版のカバーガールを飾る！

株式会社講談社

2021年11月号で初登場して以来、これまでに何度も誌面に登場し、写真集『びびぐら』も出版した村重杏奈さんが、満を持してViVi12月号特別版の表紙を飾ります。

天真爛漫なキャラクターで老若男女に愛され、今や見ない日はないほど各方面で活躍中のタレント・村重杏奈さん。今回が自身初となるファッション誌のカバーであり、前代未聞のお渡し会の開催も決定。さらに、SNSで先行公開された撮影裏動画が600万再生を超えるなど、表紙カット解禁前からすでに大きな話題を呼んでいました。

テーマはずばり「LAST GAL」。歓喜の雄叫びから撮影がスタート！

村重さんは特別版カバーガールへの抜擢を「突然呼び出されて、まるでドッキリ番組のように伝えられた」と振り返り、撮影当日も「おめでとうぉぉぉぉぉ！ しげおめでとぉぉぉぉぉぉ！」という歓喜の雄叫びから、気合十分にスタート。途中、村重さんのサービス精神が炸裂し、カメラマンから「もう大丈夫！」とストップがかかる場面もありましたが、終始笑いに包まれながらもドキッとする表情を捉え、「過去イチの自分が叩き出せたんじゃないかと！」と言う、眼福ビジュアルが完成しました。

今回の特集テーマは、「そろそろ大人に移行中」という村重さんのポジティブでセクシーな“最後のぎゃる姿”を収めたいという想いから、「LAST GAL」に決定。本人命名の“ウッディもびっくり！ エロかわカウボーイ”をはじめ、ViViらしい４つのぎゃるスタイルを着こなしてくれました。

インタビューでは、自身が思うぎゃる像を紐解く「村重的ぎゃるのススメ」や、未来について真剣に語る「ぎゃるしげの行く末」のほか、読者からのお悩み相談に村重節全開でビシバシ回答。村重さんのぎゃるマインドとViVi愛がぎゅっと詰まった、見て・読んで元気がもらえる特集に仕上がっています。

６ページにわたるスペシャルシューティングに加え、SNSで話題となったピンナップ付き。異例のお渡し会開催も決定し、本誌には重大発表も掲載されています。

ぜひ予約して、ViVi12月号特別版を手に入れてください！

商品情報

ViVi 2025年12月号特別版

表紙：村重杏奈

付録：村重杏奈スペシャルピンナップ

価格：920円（税込）

発売日：2025年10月23日（木）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/3Lb9pox

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18385701/?l-id=search-c-item-text-03

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1263024502

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16264258

タワーレコード：https://tower.jp/item/7109930



【ViVi公式】

Instagram: https://www.instagram.com/vivi_mag_official/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/vivi_magazine