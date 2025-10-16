¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å¥¢ー¥à¥º-³¥ßþÀïÀþ-¡×¤¬6¼þÇ¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÁ°È¾³«ºÅ¡ªÂç·¿¥¹¥Èー¥êー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ò¥¹¥È¥ê¥¨¡×¿·¾ÏÄÉ²Ã¡ª¿·¥¥ã¥éT95¡¢A45Àµ¼°ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒEMBERS¡×¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒHKPStudios¤Ï¡¢¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÈþ¾¯½÷¡ß¥ß¥ê¥¿¥êー¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å¥¢ー¥à¥º-³¥ßþÀïÀþ-¡×¤¬2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢6¼þÇ¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÁ°È¾¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦µ¡Ç½¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¥¨¿·¾Ï¡Ö¿¼³¤ÁòÁ÷ ―― Sink to the Abyssal Depths¡×Part I¡ÖÀõÀ¥¡×³«Êü
¢§¥Ðー¥¸¥ç¥óPV¤Ï¤³¤Á¤é¢§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=mdZh75jmf2M ]
Âç·¿¥¹¥Èー¥êー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ò¥¹¥È¥ê¥¨¡×¿·¾ÏÄÉ²Ã¡ª
Àï¸å¤ÎÀ±¶ýÏ¢Ë®³ØÏ¢¤Ë°ÅÎ®¤¬êÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Å¨¤Î±Æ¤¬Çö¤á¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¿Í´Ö¤Ï¤Þ¤¿²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¢¤ÎÁòÎé¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ä.
¥Ò¥¹¥È¥ê¥¨ÀìÍÑ¸ò´¹½ê¤Ç¿·DOLLS¡ú3 ½ÅÀï¼Ö¡ÖA45¡×¤Î¡Ö¾ðÊó¹½À®ÂÎ¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸ÂÄê´ü´ÖÆâ¡¢¿·¾Ï¤Î¥¹¥Æー¥¸¥É¥í¥Ã¥×Êó½·¤ª¤è¤Ó·±Îý½ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£²ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÄÉ²ÃÆü»þ¡§
2025/10/16(ÌÚ)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～
Êó½·£²ÇÜ´ü´Ö¡§
2025/11/13(ÌÚ) 13:59¤Þ¤Ç
¡¦6¼þÇ¯µÇ°ÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶ä²ÏÅ··¼ÅÁÀâ¡§±óÀ¬ÊÓ¡×³«ºÅ
DOLLS¤Ï¥ì¥Ã¥É¥³¥á¥Ã¥È¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¥â¥ó¡¿¥À¥Ó¡¦¥Ç¥®¥ó¡¿¥Àー¥¯¥µ¥ì¥Ê¤Î4´ÏÂâ¤Ë¥é¥ó¥À¥àÇÛÂ°¡£
³Æ¼ï¥Ð¥È¥ëÊó½·¤äÅêÉ¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇKVÎ³»Ò¦Á/¦Â/¦Ã/¦Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿ä¤·DOLLS¤ØÅêÉ¼¡£
ÅêÉ¼¤Ï´ÏÂâ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´¹»»¤µ¤ì¡¢µ¬ÄêÅþÃ£¤ÇÂÐ±þ¥¹¥Èー¥êー¤¬³«Êü¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢Áí¹çÆÀÉ¼¿ô1°ÌDOLLS¤¬ÆÃÊÌ¥¹¥¥óÄÉ²Ã³ÎÄê¤Î¡Ö´ñÀ×¤Î½÷¿À¡×¤Ë¡£
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§
2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:59
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ÎÊó½·¼õ¼è´ü¸Â¡§
2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë04:59¤Þ¤Ç
¢¨²áµîÍ¥¾¡DOLLS¡¿¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÅêÉ¼ÂÐ¾Ý³°¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡¦6¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹»Ô¾ì¡×³«ºÅ
6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹»Ô¾ì¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Í·¤Ö¤Û¤É¡¦Çã¤¦¤Û¤É¥³¥¤¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡Ö1²ó¡¿10²ó¾¤½¸¾õ¡×¡Ö¡ú3DOLLS»ØÄê¸ò´¹·ô¡×¡Ö¿Í³Ê·ë¾½ÂÎ¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚÊó½·¤È¤ªÆÀ¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖMe163 ¥³¥áー¥È¡×¤Î6¼þÇ¯µÇ°¥¹¥¥ó¤â³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§
2025/10/16(ÌÚ)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å～2025/11/27(ÌÚ) 04:59
¢£DOLLS¡¦¥¹¥¥ó¡¦¿·DOLLSÅÐ¾ìµÚ¤Ó¿·µ¬¾¤½¸¡ÖÃÙ¹ï¥¬ー¥ë¡×³«ºÅ
º£²ó¿·µ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¡¢¡ú3½Å¶îÃàÀï¼Ö¡ÖT95 GMC¡×¤¬Àµ¼°ÅÐ¾ì¡ª
¿®Íê¤Ç¤¤ëÁõ¹Ã¤ÈÌµÅ¨¤ÎÄ¾¼Í²ÐÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤êµ¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤òÈ´¤¯¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤Í¡¢´Î¿´¤Ê»þ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¥¨¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»×¤ï¤ÌÌò³ä¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä
Æ±»þ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¿·µ¬¾¤½¸¡ÖÃÙ¹ï¥¬ー¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³ºÅöDOLLS¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¤½¸³«ºÅ´ü´Ö¡§
2025/10/16 ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025/10/30(ÌÚ) 04:59
¡¦¡Ö¥µ¥ô¥£¥ëºÛË¥²ñ¡×¾¦ÉÊ¤¬¹¹¿·
¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ìー¥¹¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤¡×¤Î³«ºÅ¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥ô¥£¥ëºÛË¥²ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¹¥¥ó¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖM46 ¥Ñ¥Ã¥È¥ó¡×¸ÂÄê¥¹¥¥ó¡ÖÀ±¶ý¤Î¾·³¡×¡ÊLIVE2D&¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¡Ë
¡ÖÍ¥½¨¤ÊDOLLS¤ÏÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¡×
¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤Ïº£Æü¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àï²Ð¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤ªÈþ¤·¤¤¡ª
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤ÎÂçÀï¼Ö·³ÃÄ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖKV-6F¡×¸ÂÄê¥¹¥¥ó¡Ö»¸¤á¤¯À±³¤¤Ë¤Æ¡¢°¦¤Ïºé¤¸Ø¤ë¡ª¡×¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¡Ë
KV-6¤Î¿·¥¹¥¥ó¡Ö»¸¤á¤¯À±³¤¤Ë¤Æ¡¢°¦¤Ïºé¤¸Ø¤ë¡ª¡×¤Ç¤¹¡ª
ºÇ¹â¤ÎDOLLS¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤ËÁ°¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¶ä²Ïµé¤Î°¦¤ò¡¢ÂåÍý¿Í¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª
¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢²áµî¤ËÅÐ¾ì¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¹¥¥ó¤âÉü¹ïÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇäÃæ¡ª
¸ÂÄê¡ù3DOLLS¤òÁª¤Ù¤Æ¾¤½¸¤Æ¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ä²áµî¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¹¥¥ó¤ò¼«Í³¤ËÁª¤ó¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
Â¾¤Ë¤â¥²ー¥àÆâ¤Î¾ïÀß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¥¢¥×¥êÌ¾¡¡¡§¥¢¥Ã¥·¥å¥¢ー¥à¥º-³¥ßþÀïÀþ-
¢¡²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¢
iOS¡ÊApp Store¡Ë¡§
https://apps.apple.com/jp/app/id1458301782
Android¡ÊGoogle Play¡Ë:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cydonia.asharmdolls
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asharms.jp/
¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡§https://twitter.com/AshArms_staff