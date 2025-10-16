¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å¥¢ー¥à¥º-³¥ßþÀïÀþ-¡×¤¬6¼þÇ¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÁ°È¾³«ºÅ¡ªÂç·¿¥¹¥Èー¥êー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ò¥¹¥È¥ê¥¨¡×¿·¾ÏÄÉ²Ã¡ª¿·¥­¥ã¥éT95¡¢A45Àµ¼°ÅÐ¾ì¡ª

¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒEMBERS¡×¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒHKPStudios¤Ï¡¢¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÈþ¾¯½÷¡ß¥ß¥ê¥¿¥êー¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å¥¢ー¥à¥º-³¥ßþÀïÀþ-¡×¤¬2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢6¼þÇ¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÁ°È¾¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦µ¡Ç½

¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¥¨¿·¾Ï¡Ö¿¼³¤ÁòÁ÷ ―― Sink to the Abyssal Depths¡×Part I¡ÖÀõÀ¥¡×³«Êü

¢§¥Ðー¥¸¥ç¥óPV¤Ï¤³¤Á¤é¢§


[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=mdZh75jmf2M ]

Âç·¿¥¹¥Èー¥êー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ò¥¹¥È¥ê¥¨¡×¿·¾ÏÄÉ²Ã¡ª


Àï¸å¤ÎÀ±¶ýÏ¢Ë®³ØÏ¢¤Ë°ÅÎ®¤¬êÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£


³°Å¨¤Î±Æ¤¬Çö¤á¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¿Í´Ö¤Ï¤Þ¤¿²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡£


¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¢¤ÎÁòÎé¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ä.


¥Ò¥¹¥È¥ê¥¨ÀìÍÑ¸ò´¹½ê¤Ç¿·DOLLS¡ú3 ½ÅÀï¼Ö¡ÖA45¡×¤Î¡Ö¾ðÊó¹½À®ÂÎ¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¤µ¤é¤Ë¸ÂÄê´ü´ÖÆâ¡¢¿·¾Ï¤Î¥¹¥Æー¥¸¥É¥í¥Ã¥×Êó½·¤ª¤è¤Ó·±Îý½ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£²ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª


¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


ÄÉ²ÃÆü»þ¡§


2025/10/16(ÌÚ)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～


Êó½·£²ÇÜ´ü´Ö¡§


2025/11/13(ÌÚ) 13:59¤Þ¤Ç



¡¦6¼þÇ¯µ­Ç°ÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶ä²ÏÅ··¼ÅÁÀâ¡§±óÀ¬ÊÓ¡×³«ºÅ








DOLLS¤Ï¥ì¥Ã¥É¥³¥á¥Ã¥È¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¥â¥ó¡¿¥À¥Ó¡¦¥Ç¥®¥ó¡¿¥Àー¥¯¥µ¥ì¥Ê¤Î4´ÏÂâ¤Ë¥é¥ó¥À¥àÇÛÂ°¡£




³Æ¼ï¥Ð¥È¥ëÊó½·¤äÅêÉ¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇKVÎ³»Ò¦Á/¦Â/¦Ã/¦Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿ä¤·DOLLS¤ØÅêÉ¼¡£




ÅêÉ¼¤Ï´ÏÂâ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´¹»»¤µ¤ì¡¢µ¬ÄêÅþÃ£¤ÇÂÐ±þ¥¹¥Èー¥êー¤¬³«Êü¡£




¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢Áí¹çÆÀÉ¼¿ô1°ÌDOLLS¤¬ÆÃÊÌ¥¹¥­¥óÄÉ²Ã³ÎÄê¤Î¡Ö´ñÀ×¤Î½÷¿À¡×¤Ë¡£


ÅêÉ¼´ü´Ö¡§


2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¸å～11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:59


¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ÎÊó½·¼õ¼è´ü¸Â¡§


2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë04:59¤Þ¤Ç


¢¨²áµîÍ¥¾¡DOLLS¡¿¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÅêÉ¼ÂÐ¾Ý³°¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£




¡¦6¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹»Ô¾ì¡×³«ºÅ


6¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹»Ô¾ì¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£


´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Í·¤Ö¤Û¤É¡¦Çã¤¦¤Û¤É¥³¥¤¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¹¥­¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡Ö1²ó¡¿10²ó¾¤½¸¾õ¡×¡Ö¡ú3DOLLS»ØÄê¸ò´¹·ô¡×¡Ö¿Í³Ê·ë¾½ÂÎ¡×¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚÊó½·¤È¤ªÆÀ¤Ë¸ò´¹¤Ç¤­¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖMe163 ¥³¥áー¥È¡×¤Î6¼þÇ¯µ­Ç°¥¹¥­¥ó¤â³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª




³«ºÅ´ü´Ö¡§


2025/10/16(ÌÚ)¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å～2025/11/27(ÌÚ) 04:59



¢£DOLLS¡¦¥¹¥­¥ó

¡¦¿·DOLLSÅÐ¾ìµÚ¤Ó¿·µ¬¾¤½¸¡ÖÃÙ¹ï¥¬ー¥ë¡×³«ºÅ


º£²ó¿·µ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¡¢¡ú3½Å¶îÃàÀï¼Ö¡ÖT95 GMC¡×¤¬Àµ¼°ÅÐ¾ì¡ª



¿®Íê¤Ç¤­¤ëÁõ¹Ã¤ÈÌµÅ¨¤ÎÄ¾¼Í²ÐÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤êµ¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤òÈ´¤¯¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤Í¡¢´Î¿´¤Ê»þ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª


¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¥¨¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»×¤ï¤ÌÌò³ä¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä


Æ±»þ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¿·µ¬¾¤½¸¡ÖÃÙ¹ï¥¬ー¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³ºÅöDOLLS¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


¾¤½¸³«ºÅ´ü´Ö¡§


2025/10/16 ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025/10/30(ÌÚ) 04:59





¡¦¡Ö¥µ¥ô¥£¥ëºÛË¥²ñ¡×¾¦ÉÊ¤¬¹¹¿·

¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ìー¥¹¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤¡×¤Î³«ºÅ¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥ô¥£¥ëºÛË¥²ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¹¥­¥ó¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª



¡ÖM46 ¥Ñ¥Ã¥È¥ó¡×¸ÂÄê¥¹¥­¥ó¡ÖÀ±¶ý¤Î¾­·³¡×¡ÊLIVE2D&¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤­¡Ë

¡ÖÍ¥½¨¤ÊDOLLS¤ÏÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤­¡×


¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤Ïº£Æü¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àï²Ð¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤ªÈþ¤·¤¤¡ª


¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ã¥È¥ó¤ÎÂçÀï¼Ö·³ÃÄ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤Ë¾Æ¤­¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª





¡ÖKV-6F¡×¸ÂÄê¥¹¥­¥ó¡Ö»¸¤á¤¯À±³¤¤Ë¤Æ¡¢°¦¤Ïºé¤­¸Ø¤ë¡ª¡×¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤­¡Ë

KV-6¤Î¿·¥¹¥­¥ó¡Ö»¸¤á¤¯À±³¤¤Ë¤Æ¡¢°¦¤Ïºé¤­¸Ø¤ë¡ª¡×¤Ç¤¹¡ª


ºÇ¹â¤ÎDOLLS¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤ËÁ°¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª


¶ä²Ïµé¤Î°¦¤ò¡¢ÂåÍý¿Í¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª


¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª




¤½¤·¤Æ¡¢²áµî¤ËÅÐ¾ì¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¹¥­¥ó¤âÉü¹ïÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£








¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª


¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇäÃæ¡ª


¸ÂÄê¡ù3DOLLS¤òÁª¤Ù¤Æ¾¤½¸¤Æ¤­¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ä²áµî¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¹¥­¥ó¤ò¼«Í³¤ËÁª¤ó¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª




Â¾¤Ë¤â¥²ー¥àÆâ¤Î¾ïÀß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äSNS¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¢¡¥¢¥×¥êÌ¾¡¡¡§¥¢¥Ã¥·¥å¥¢ー¥à¥º-³¥ßþÀïÀþ-


¢¡²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©


¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¢­


iOS¡ÊApp Store¡Ë¡§


https://apps.apple.com/jp/app/id1458301782


Android¡ÊGoogle Play¡Ë:


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cydonia.asharmdolls


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asharms.jp/


¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡§https://twitter.com/AshArms_staff