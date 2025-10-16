韓国発パスタブランド、テングルから待望の新作 “きのこクリーム味”がついに日本国内で発売

株式会社三養ジャパン

株式会社三養ジャパン（本社所在地：東京都千代田区）は、インスタントパスタブランド「テングル」から新フレーバー「きのこクリーム味 プロテインパスタカップ」を発売いたします。

■3種のきのこが香る、贅沢クリームソース。

ひよこ豆などから作られたノンフライ麺は、1食あたり16gのたんぱく質と6gの食物繊維を含み、現代人に不足しがちな栄養成分を美味しく補えます。

トリュフ・しいたけ・マッシュルームの3種のきのこを使用して仕上げたクリームソースは、まるでレストランのような奥深い味わい。

クリーミーでまろやかなソースが、もちもちのプロテイン麺に絶妙に絡み合います。

1食あたり約370kcalで、高たんぱく。健康志向の方はもちろん、リラックスしたい日のランチや夜のご褒美ごはんにもぴったりです。

■電子レンジ調理で簡単に本格的な「高たんぱく質麺」をご自宅で。

調理は鍋いらず。カップに225mlの熱湯を注ぎ、電子レンジ（600W）で4分30秒加熱するだけで完成します。

手軽に本格的な味を楽しめるため、休日のブランチや職場でのランチ、キャンプ、運動後の小腹満たしなど、さまざまなシーンで活躍します。

トリュフの芳醇な香りがふんわりと広がる、贅沢な一品です。

■「テングル」ブランドについて

「テングル」は、洗練されたパスタの世界と楽しさとトレンド感を演出し、一口ごとに広がる贅沢な味わいで、日常の食事を彩ります。

忙しい日々の中でも、美味しく健康的な生活を支え、高たんぱく&必須栄養素をぎゅっと詰め込み、健康的な食生活をサポートしてくれる、革命的インスタントパスタブランドです。

韓国での発売を皮切りに日本、アメリカ、ヨーロッパ、中国などの国で販売しており、グローバルパスタブランドとしての成長を目指しております。

今回登場した「きのこクリーム味」は、ベルギーで開催された2025年国際味覚審査会（International Taste Institute）にて優秀味覚賞を受賞した注目のフレーバーです。







■商品概要

【商品名】テングル きのこクリーム味 プロテインパスタ

【名称】インスタントパスタ

【原産国】韓国

【希望小売価格】350円（税抜）

【販売場所】

全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン（Qoo10／Amazon）

【内容量】105g

【調理方法】

1．フタをすべてはがし、かやく袋等を取り出します。

2．かやくとソースを入れ、内側の線（225ml）まで熱湯を注ぎ、電子レンジで4分30秒(600W)加熱してください。

3．パウダーをかけ、よく混ぜてお召し上がりください。

■発売記念特別キャンペーン実施

公式オンラインモールQoo10ショップでは、10月20日から販売を開始予定。

新商品の発売を記念し、特別割引キャンペーンも実施します。対象商品は、既存の「ガーリックシュリンプ」4食と、新商品の「きのこクリーム味 プロテインパスタ」4食が入ったお得な8食セット。

通常3,300円（税込）のところ、約40％OFFの1,999円（税込）でお求めいただけます。本キャンペーンは、LINE公式アカウントを友達追加した方限定で配布されるクーポンが対象。先着200名限定となっておりますので、ぜひこの機会にお試しください。

LINE友達追加：https://lin.ee/tGf1FtB(https://lin.ee/tGf1FtB)

三養ジャパンQoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/samyangfoods(https://www.qoo10.jp/shop/samyangfoods)

【 株式会社三養ジャパン 】

1961年に韓国で設立した三養食品株式会社の日本法人。

三養食品株式会社は1963年に韓国初のインスタントラーメン「三養ラーメン」を発売し、インスタントラーメンを第2の主食として韓国に新たな食文化を定着させました。

以降、50年以上にわたる歴史と技術力を背景に「ブルダック炒め麺」シリーズを中心にグローバルブランドとして成長を遂げ、現在ではK-FOODの世界的な人気を牽引しています。

2025年には、汁ありタイプの韓国ラーメン「メップ」や、本格プロテインパスタ「tangle」などの新商品を発売。

今後も日本国内における韓国フード市場のさらなる拡大に向け、HBAFをはじめ韓国食品の取り扱い拡充に努めてまいります。

日本法人所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-23-1神田錦町安田ビル12F

代表取締役：洪 範準

設立： 2019年

事業内容： 即席麺類・スナック類・ソース類の輸入及び販売

HP：https://samyangfoods.co.jp

「ブルダック」について

ブルダックとは、韓国語で辛い（ブル）鳥（ダック）という意味です。2012年韓国で旨辛炒め麺としてブルダックというブランドがローンチされ、現在は世界100か国で即席麺、ソース、スナックなど多様なカテゴリーでラインナップを拡大し、GLOBAL SPICYの代表ブランドとして成長を続けています。

「メップ」について

メップは、2023年8月に韓国の三養食品（株）がグローバル向けに発売したブランドであり、韓国を含めアメリカ、中国、タイに続いて、日本での発売となりました。「メップ」は韓国語で「辛い」という意味があります。また、「魅力的」「かっこいい」と意味も含まれており、メップはただ辛いだけではなく、多様な辛さを楽しめるブランドを目指しております。



