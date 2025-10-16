仙台でホワイトニングするならホワイトニングカフェ仙台店

株式会社マムグランド全国で60店舗展開中の「ホワイトニングカフェ」。これまで3600人に御来店いただいた仙台店は今後も、忙しい方でも通いやすい“スムーズな施術”と“丁寧なカウンセリング”を心がけてまいります。ホワイトニングカフェ仙台店

オーラルケア事業を展開する株式会社マムグランド（本社：宮城県仙台市、代表：菊地徹）が運営するセルフホワイトニング専門店「ホワイトニングカフェ仙台店」は仙台市中心部のクリスロード商店街に位置し、これまで仙台で3600人を超えるお客様にご来店いただいており、東北で最初の店舗として皆様に愛されてもうすぐ4年目を迎えます。新体制のもと、今後もお客様に最高の笑顔と自信をお届けできるよう、スタッフ一同尽力してまいります。

施設内観

カップルやお友達同士でもご利用可能！清潔で明るい店内

ホワイトニングが初めてのお客様へ

ホワイトニングカフェ仙台店に御来店のご新規様は約８割以上の方が初めてのホワイトニングです。来店いただき接客、対応にご満足いただいております。また、ご来店いただいたお客様がさらにお客様をご紹介いただくなど、仕上がりにご満足いただくからご紹介を受けると考えています。歯科医院（デンタルクリニック）との違いは早くて、簡単（時間が短い）、しみない、痛くないのが一番大きな特徴です。私共では歯科医院と違い診療、治療はできません。仙台市内でホワイトニングをお探しなら当店はいかがですか？

おすすめは定期的に歯科医院で保険適用範囲の歯石の除去、クリーニングを受けて、虫歯などの治療を行い、病院ではホワイトニングは保険適用できないのでホワイトニングは当店でセルフホワイトニングをおこなえば費用も抑えられます。ホワイトニングサロンで行う通常のLEDライト照射と歯磨き粉+自社ブランドのトリートメント（ホームホワイトニング）を活用することで効果を最大限にできるのがホワイトニングカフェ仙台店の特徴の一つです。

歯磨きは１回につき３分以上のブラッシングが推奨されています。１分くらいで終わらせてしまうかたも多いのではないでしょうか。ホワイトニングはブラッシングと同じで続けることが非常に重要で、歯周病の予防のためにもしっかり歯磨きすることをおすすめします。歯科医院より費用は安く、今ならキャンペーン期間中なので回数券をお求め頂くとプラス１回無料サービス対象になります。

サービス内容美容を気にする男子も多く来店しています。

サービス内容

店舗では医療行為はできませんのでお口に手を入れるなどの行為はできません。隣でご説明、サポートしますので覚える必要もないのでご安心ください。

ステップ1.カウンセリング

初めに歯科衛生士監修のカウンセリング。これから行う内容をわかりやすく説明。さし歯や虫歯があっても可能です。また初めに歯の色をチェックしておくことで施術後との比較ができます。

ステップ2.歯磨き

独自ブランドの歯磨き粉を使っていただき歯磨きをお願いします。

ステップ3.LEDライト照射前の準備

唇の乾燥防止にワセリンを塗っていただきます。マウスピース（マウスオープナー）を利用して照射準備。

ステップ4.溶液塗布

副作用のない薬剤で、食品にも歯磨き粉にも利用されている酸化チタン配合のホワイトニング溶液を噴霧。

ステップ5.LEDライト照射

１回16分LEDライトを照射。ここで照射時間が長い方が効果はでやすいので32分（2回分）あてると実感できます。

ステップ6.仕上げの歯磨き

トリートメントを使って歯磨きすることで汚れを付着しにくくします。

仕上がりカウンセリング

カウンセリング時の歯の色と終わった後の歯の色をチェック検証。

状態、汚れ、個人差にもよりますが自然な白さなら１回だけでなく３回以上の回数のコースを皆様がご希望されます。終了時のカウンセリングで各個人に合わせたプランをご提供、ご提案します。初回だけがカウンセリングも合わせると時間がかかりますが次回からはカウンセリングもないので３０分で完了できるので時間も短いです。ご満足いただいているサービスを提供できるからこそ選ばれて運営を続けられている安心・安全のサロンです。

スタッフがサポートするので楽しくホワイトニングできます。価格期間限定キャンペーン

通常価格１回分はLED照射が１６分で4980円、２回分で３２分9960円。

Xmasキャンペーン

より多くのお客様に試していただきたいので半額キャンペーンでは２回分１６分×2 9,960円が１回分の価格4,980円で体験できます。

Xmasキャンペーン回数券

一番売れ筋の８回券と12回券を御紹介します。通常回数券購入すると１回無料分がついてくるのですがXmasキャンペーン期間中は更に無料１回分をお付けします。

8回券、12回券を購入すると２回無料分がついてくる。期間限定のキャンペーンです。

期間

2025年11月1日から2025年12月25日閉店まで

お客様に最高の体験をお届けする7つのサービス

・仙台に特化したサービス:

忙しいビジネスパーソンの方にも気軽に立ち寄っていただけるよう、よりスムーズな施術をご提供します。また、就活や結婚式など、人生の特別なイベントを控えた方にも安心してご利用いただけるようキャンペーンやイベントを企画してまいります。

仙台店では全国店舗とは別にこれから7つのサービスでお客様に満足いただけるよう努めてまいります。

・笑顔あふれる空間づくり:

お客様がリラックスして施術を受けられるよう、店内はこれまで以上に居心地の良い空間に。施術中も、歯のお悩みやケア方法について気軽にご相談いただけるような、アットホームな雰囲気づくりを大切にします。

・業界最高峰の技術とサービス:

独自の技術に加え、新しい店長が培ってきたノウハウを取り入れることで、お客様に最高のホワイトニング体験を提供します。

・簡単予約

LINEの友達登録することで簡単に24時間 休日でも予約ができます。また、ホットペッパービューティーからのご予約も可能です。

・リーピーター様用LINE抽選

仙台店では再来のリピーター様を大切にしています。全国のホワイトニングカフェで仙台店のみの取り組みでLINEの友達登録すると毎月抽選でLED照射時間が延長できるクーポンがあたります。

・シェアできる回数券

ホワイトニングカフェでは購入した回数券をお友達やご家族で共有することが可能です。※購入した店舗のみで他店では使用できません。

・豊富な自社ブランド商品

ホワイトニングカフェでは独自開発の歯磨き粉、トリートメント、マウスウオッシュや歯ブラシ、たばこのヤニ用の歯磨き粉や歯の汚れを落すキュキュ（スポンジ）などの商品を取り揃えております。これらを使うことで歯を継続的に白く保つお手伝いが可能です。

店舗に御来店いただいたお客様の例です。

仙台店には３つの魅力があります。まず、仙台店はホワイトニングカフェの東北で最初の店舗です。仙台の皆様に愛されてもうすぐ４年目を迎えます。皆様に支えていただいたお店で、それだけご支持いただいていると自負し嬉しく思っています。

また、次に非常に便利な立地で仙台市のお買い物のメインストリートであるクリスロードに店舗を構えており長く通っていただくには便利で通いやすいです。

最後に店内スタッフ同士の仲が良くお店の雰囲気が明るいです。御来店いただくお客様も楽しいと通っていただく方が多いのが特徴です。

歯が白くなることで、人生はもっと楽しくなります。白い歯がもたらす自信と喜びを、一人でも多くの方に感じていただきたい。その想いを胸に、お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧なサービスを心がけます。

皆様にお会いできる日を心より楽しみにしております。

ホワイトニングカフェ仙台店

住所 ：宮城県仙台市青葉区中央２丁目４番３号ナカジマビル３階

電話番号：022-224-6676

FAX ：022-352-6508

Email :mumground1@beach,ocn.ne.jp

https://whiteningcafe.jp/sendai/

会社概要

株式会社マムグランド

住所 ：宮城県仙台市青葉区中央２丁目４番３号ナカジマビル３階

電話番号：022-224-6676

FAX ：022-352-6508

Email :mumground1@beach,ocn.ne.jp

お問い合わせ先

株式会社マムグランド 菊地

電話 ：090-9033-3229