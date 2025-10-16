YouTube総再生回数6.4億のみんち【#Z世代の味方】が運営する「Min′Z（ミンツ）」、Z世代が自身をより特別に思える機会を提供するブランドにリニューアル

株式会社Lulu Vision

YouTube総再生回数6.4億回のショート動画クリエイター「みんち【#Z世代の味方】」は、オリジナルブランド「Min'Z（ミンツ）」を2025年10月16日より大幅リニューアルすることを報告いたします。

2024年10月から始まった「Min'Z（ミンツ）」はこれまでオリジナル商品やコラボ商品を展開してきました。もっと自身を愛おしく思える世界を目指して、"愛おしい瞬間によりそうブランド"として、日本未上陸の商品や世界から選び抜いたアイテムを加え、より多彩で唯一無二の"自分だけの特別"を届けるブランドへと進化します。

Min'Z公式ショップ：https://minz.luluvision.jp/

これまでの実績

みんち【#Z世代の味方】について

TikTok・Instagram・YouTubeを中心に活動するショート動画クリエイター。「Z世代の味方」をモットーに雑貨・アクセサリー・コスメなど"周りとちょっと差がつくアイテム"を紹介。2021年から活動を始め、SNS総フォロワー数は80万人※を越えている。

商品PRやSNSマーケティング支援、Z世代向けコミュニケーションデザインなど多方面で活動。

※2025年10月現在

Min'Z（ミンツ）について

"自分だけの特別"に出会う機会を増やすため、「みんち【#Z世代の味方】」が立ち上げたオリジナルブランド。

2024年10月に販売を開始したブランド初のオリジナルアイテム「ボタンカバー」は、発売初日に在庫の完売が相次ぎ、再販の声が多く寄せられた。

リニューアル内容の詳細

「Min'Z（ミンツ）」は、従来のオリジナル商品やコラボ商品に加えて、世界中から選び抜いた愛おしい瞬間によりそうアイテムを展開します。

選定基準は、世界のマーケットから「みんち【#Z世代の味方】」自らが一つ一つ向き合い"心がときめいた"ものであり、誰かの"特別"になり得ると確信したもの。

これにより、「Min'Z（ミンツ）」は「ただのアクセサリーブランド」から、"愛おしい瞬間によりそうブランド"へと生まれ変わります。

新商品シャツ襟ソックス（ホワイト）シャツ襟ソックス

シャツの襟をデザインに取り入れた、斬新なソックス。フォーマルにもカジュアルにも活用でき、シーンを選ばず"特別感のある足元"を演出します。

首元のボタンは開閉可能で、コーデに合わせて雰囲気を変えられます。

AirPodsダウンジャケットAirPodsダウンジャケット

AirPodsがまるでダウンジャケットを着ているかのような、ユニークで愛らしいケース。遊び心と実用性を兼ね備え、ギフト需要や冬のファッション小物として注目が期待されます。

イヤホン×ジュエルネックレス（バタフライ）【3way】イヤホン×ジュエルネックレス

ネックレス・チョーカー・イヤホンホルダーの3way仕様。ワイヤレスイヤホンを固定できるチェーン付きで、旅行や移動中に動画や音楽を聴きながら眠る際、イヤホン落下や紛失から守ります。

アクセサリーとしての華やかさと、イヤホン落下防止という機能性を両立させた、新しいジャンルのアイテムです。

詳細な背景や想いについては、みんち【#Z世代の味方】が執筆したnoteにて公開しています。

▶︎ note記事はこちら(https://note.com/minchi_pooh/n/n6c1f2d4713ca?sub_rt=share_pb)

代表コメント（みんち【#Z世代の味方】）

みんち【#Z世代の味方】

私たちが目指しているのは、単なる「他にはないブランド」ではありません。

「Min'Z（ミンツ）」を通じて、"持っているだけ"で自分をもっと愛おしく思えるような体験・機会を届けたい。

そしてそれが、日々悩みや苦しさを抱える人にとって、自分を肯定できる小さなきっかけになって欲しいと願っています。

最後に

「Min'Z（ミンツ）」を運営する株式会社Lulu Visionでは、世界観に共感し、商品を共に創り上げてくださるOEMメーカー様、コラボメーカー様、Z世代向けブランド様、ハンドメイド作家様を募集しております。

協業・連携を通じて、"愛おしい瞬間によりそう"機会の創出を目指してまいります。

▼株式会社Lulu Visionについて

みんち【#Z世代の味方】（本名：藤崎 萌）が代表取締役を務める、"特別"の実感で、自分を愛おしく思えるきっかけを創る会社です。SNSマーケティング、商品・イベント企画、自社ブランド「Min'Z（ミンツ）」の運営を中心に事業を展開しています。

みんち【#Z世代の味方】

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@minchi_pooh

・公式Instagram：https://www.instagram.com/minchi_pooh

・公式YouTube：https://youtube.com/@minchi_pooh

Min'Z（ミンツ）

・公式サイト：https://minz.luluvision.jp/

・公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@010mufzv

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Lulu Vision代表 E-mail：m.fujisaki@luluvision.jp