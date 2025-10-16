平日限定・最短翌日対応！「お急ぎ出張採寸プラン」をスタート

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、プロがご自宅へ伺い採寸・提案を行う 「出張採寸サービス」 に新プラン「お急ぎ出張採寸プラン」を追加いたしました。

詳細を見る :https://www.perfect-space.jp/c/info/saisun_service

平日限定・東京都23区エリアを対象に、最短翌日の訪問が可能なスピード対応で、引越しやリフォームなどでお急ぎのお客様にも“ぴったりサイズ”の窓装飾を安心してご注文いただけます！

オンライン採寸だけでは伝わらない「現場の違い」をプロの目で

オーダーカーテンの注文において、お客様から最も多く寄せられるお悩みが「サイズが合わなかった」「取り付け後に印象が違った」といった採寸トラブルです。

特に窓枠や壁のゆがみ、下地の位置、レールの形状など、実際の現場でしか判断できない要素が多く、オンライン採寸や自己測定だけでは限界があります。

そこで当社では、専門スタッフが直接お客様のご自宅へ伺い、採寸からご提案までを行う出張採寸サービスを展開してきました。

このたび新たに追加した「お急ぎ出張採寸プラン」は、スピード対応を重視した平日限定の特別プランです。

「出張採寸サービス」ラインナップ

お客様のニーズに合わせて選べる4つのプランを展開しています。

今回新たに加わったのは、

「とにかく早くカーテンを付けてほしい！」というお客様の声にお応えするための、

新サービス「お急ぎ出張採寸」です。

最短での訪問・採寸・お見積りを実現し、できるだけ早く理想のお部屋づくりをサポート。

お引っ越し間近の方や、お急ぎでカーテンを取り付けたい方にも安心してご利用いただけます。

「お急ぎ出張採寸プラン」の特徴

１.平日限定・最短翌日訪問

急な引越しやスケジュールの都合でお急ぎの場合も柔軟に対応。

２.プロの採寸で“ぴったり”を実現

レールの位置・壁面の傾き・下地の有無など、現場を確認しながら正確に採寸。

３.現地でのご提案・相談も可能

光の入り方やインテリアとの相性を見ながら、最適なカーテンやブラインドをご提案。

４.そのまま施工も依頼可能（別プラン）

採寸から施工まで一括対応できるプランもご用意。

ご利用の流れ

パーフェクトスペースカーテン館では既に多くのマンションや戸建住宅で採寸を実施しており、

都心エリアの高層マンションやリノベーション住宅など、特注サイズや変形窓にも柔軟に対応しています。

今後も、窓装飾に関する“困った”を解消するため、エリア拡大と対応スピードそして、お客様一人ひとりに「もっと快適で、美しい窓辺の体験」をお届けしていきます。

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram： https://bit.ly/3FhBrsQ

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社商材地：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://tsuhan.tokyo/company/