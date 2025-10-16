【柏高島屋】［Q-pot.］のおばけちゃんが柏高島屋ステーションモールをジャック！！
柏高島屋では、10月31日（金）まで「柏高島屋ステーションモール2025ハッピーハロウィーン」を開催しております。
かわいくて、おかしなおばけちゃんのスイーツティーパーティーが楽しめるエレベーターが登場！
S館4階 専門店 ギャザリングスペースでは昨年も大人気だった［Q-pot.］ハロウィーン・フォトスポットをご用意いたしました。おばけちゃんたちと一緒にフォトを撮って楽しめます。
10月22日（水）～10月31日（金）は［Q-pot.］Halloween POP UP SHOPも登場します。
ぜひ柏高島屋でわくわくでとびきりキュートなハロウィーンパーティーをお楽しみください。
※画像はイメージです
［Q-pot.］Halloweenエレベーター
「おばけちゃんの“いたずら”トリックルーム」
おばけちゃんのスイーツティーパーティーをイメージしたちょっぴりホラーで愉快なエレベーターが柏高島屋に初登場！
おばけちゃんと一緒に楽しいハロウィーンをお楽しみいただけます。
乗るたびに新しい発見があること間違いなしです。
■10月31日（金）まで
■本館高島屋正面口エレベーター
［Q-pot.］メインフォトスポット登場！
おばけちゃんのシークレットハロウィーンパーティーが楽しめるフォトスポットが登場！
Q-pot.の世にも“可愛い”おばけちゃんたちと一緒にハロウィーンの楽しい思い出を残してみませんか？
■開催日：10月31日（金）まで
※10月26日（日）はイベント開催のため一部ご利用いただけない場合がございます。
■場所：Ｓ館4階 専門店 ギャザリングスペース
イベントのご案内
※画像はイメージです
イベント［Q-pot.］ハロウィーン・
ファミリー フォトフェスタ
プロのカメラマンによる撮影会！撮影したフォトは柏高島屋Instagramのダイレクトメッセージにてお送りさせていただきます。
［ご予約優先］
■開催日：10月26日（日）
■S館4階 専門店 ギャザリングスペース
■参加費：1,000円※現金のみとさせていただきます。
※画像はイメージです
イベント［Q-pot.］魔法のメイクアップ
プロのメイクアップアーティストによる特別なワンポイントメイクイベント。小さなお子様はもちろん、ハロウィーンを満喫したい 大人の皆様のご参加もお待ちしています。
［ご予約優先］
■開催日：10月26日（日）
■S館4階 専門店 ギャザリングスペース
■参加費：500円※現金のみとさせていただきます。
［Q-pot.］Happy Halloween
POP UP SHOP
思わず「かわいい！！」「おいしそう」と言葉が出てくるほど、身に着けている人も、それを見る人も楽しくなるようなポジティブアクセサリーを創る［Q-pot.］の期間限定ショップ。
・パンプキン オバケーキ ネックレス 14,300円
・パンプキン オバケーキ バックチャーム 12,100円
■10月22日（水）～10月31日（金）
■S館3階 高島屋正面口 特設会場
［Q-pot.］×［かんたんなゆめ］
ハロウィーン練り切り
ネオ和菓子が気軽に楽しめる甘味カフェ「かんたんなゆめ」と［Q-pot.］がコラボ！
柏高島屋限定［Q-pot.］のおばけちゃんをかわいい和菓子に大変身！！
・パンプキンキャット 500円（左）
ミルキーなかぼちゃ餡
・おばけちゃん 500円（右）
チーズケーキのような味わい
■販売日：10月24日（金）・26日（日）・29日（水）※各日 各30点限り
■本館1階 高島屋 銘菓百選