【柏高島屋】［Q-pot.］のおばけちゃんが柏高島屋ステーションモールをジャック！！

株式会社高島屋

柏高島屋では、10月31日（金）まで「柏高島屋ステーションモール2025ハッピーハロウィーン」を開催しております。

かわいくて、おかしなおばけちゃんのスイーツティーパーティーが楽しめるエレベーターが登場！

S館4階 専門店 ギャザリングスペースでは昨年も大人気だった［Q-pot.］ハロウィーン・フォトスポットをご用意いたしました。おばけちゃんたちと一緒にフォトを撮って楽しめます。

10月22日（水）～10月31日（金）は［Q-pot.］Halloween POP UP SHOPも登場します。

ぜひ柏高島屋でわくわくでとびきりキュートなハロウィーンパーティーをお楽しみください。

※画像はイメージです［Q-pot.］Halloweenエレベーター

「おばけちゃんの“いたずら”トリックルーム」

おばけちゃんのスイーツティーパーティーをイメージしたちょっぴりホラーで愉快なエレベーターが柏高島屋に初登場！

おばけちゃんと一緒に楽しいハロウィーンをお楽しみいただけます。

乗るたびに新しい発見があること間違いなしです。

■10月31日（金）まで

■本館高島屋正面口エレベーター

［Q-pot.］メインフォトスポット登場！

おばけちゃんのシークレットハロウィーンパーティーが楽しめるフォトスポットが登場！

Q-pot.の世にも“可愛い”おばけちゃんたちと一緒にハロウィーンの楽しい思い出を残してみませんか？

■開催日：10月31日（金）まで

※10月26日（日）はイベント開催のため一部ご利用いただけない場合がございます。

■場所：Ｓ館4階 専門店 ギャザリングスペース

イベントのご案内

※画像はイメージですイベント［Q-pot.］ハロウィーン・ファミリー フォトフェスタ

プロのカメラマンによる撮影会！撮影したフォトは柏高島屋Instagramのダイレクトメッセージにてお送りさせていただきます。

［ご予約優先］

■開催日：10月26日（日）

■S館4階 専門店 ギャザリングスペース

■参加費：1,000円※現金のみとさせていただきます。

※画像はイメージですイベント［Q-pot.］魔法のメイクアップ

プロのメイクアップアーティストによる特別なワンポイントメイクイベント。小さなお子様はもちろん、ハロウィーンを満喫したい 大人の皆様のご参加もお待ちしています。

［ご予約優先］

■開催日：10月26日（日）

■S館4階 専門店 ギャザリングスペース

■参加費：500円※現金のみとさせていただきます。

［Q-pot.］Happy HalloweenPOP UP SHOP

思わず「かわいい！！」「おいしそう」と言葉が出てくるほど、身に着けている人も、それを見る人も楽しくなるようなポジティブアクセサリーを創る［Q-pot.］の期間限定ショップ。

・パンプキン オバケーキ ネックレス 14,300円

・パンプキン オバケーキ バックチャーム 12,100円

■10月22日（水）～10月31日（金）

■S館3階 高島屋正面口 特設会場

［Q-pot.］×［かんたんなゆめ］ハロウィーン練り切り

ネオ和菓子が気軽に楽しめる甘味カフェ「かんたんなゆめ」と［Q-pot.］がコラボ！

柏高島屋限定［Q-pot.］のおばけちゃんをかわいい和菓子に大変身！！

・パンプキンキャット 500円（左）

ミルキーなかぼちゃ餡

・おばけちゃん 500円（右）

チーズケーキのような味わい

■販売日：10月24日（金）・26日（日）・29日（水）※各日 各30点限り

■本館1階 高島屋 銘菓百選