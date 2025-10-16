【柏高島屋】［Q-pot.］のおばけちゃんが柏高島屋ステーションモールをジャック！！

柏高島屋では、10月31日（金）まで「柏高島屋ステーションモール2025ハッピーハロウィーン」を開催しております。


かわいくて、おかしなおばけちゃんのスイーツティーパーティーが楽しめるエレベーターが登場！


S館4階 専門店 ギャザリングスペースでは昨年も大人気だった［Q-pot.］ハロウィーン・フォトスポットをご用意いたしました。おばけちゃんたちと一緒にフォトを撮って楽しめます。


10月22日（水）～10月31日（金）は［Q-pot.］Halloween POP UP SHOPも登場します。


ぜひ柏高島屋でわくわくでとびきりキュートなハロウィーンパーティーをお楽しみください。



※画像はイメージです
［Q-pot.］Halloweenエレベーター

「おばけちゃんの“いたずら”トリックルーム」


おばけちゃんのスイーツティーパーティーをイメージしたちょっぴりホラーで愉快なエレベーターが柏高島屋に初登場！


おばけちゃんと一緒に楽しいハロウィーンをお楽しみいただけます。


乗るたびに新しい発見があること間違いなしです。



■10月31日（金）まで


■本館高島屋正面口エレベーター






［Q-pot.］メインフォトスポット登場！


おばけちゃんのシークレットハロウィーンパーティーが楽しめるフォトスポットが登場！


Q-pot.の世にも“可愛い”おばけちゃんたちと一緒にハロウィーンの楽しい思い出を残してみませんか？


■開催日：10月31日（金）まで


※10月26日（日）はイベント開催のため一部ご利用いただけない場合がございます。


■場所：Ｓ館4階 専門店 ギャザリングスペース



イベントのご案内




イベント［Q-pot.］ハロウィーン・
ファミリー フォトフェスタ

プロのカメラマンによる撮影会！撮影したフォトは柏高島屋Instagramのダイレクトメッセージにてお送りさせていただきます。


［ご予約優先］


■開催日：10月26日（日）


■S館4階 専門店 ギャザリングスペース


■参加費：1,000円※現金のみとさせていただきます。






イベント［Q-pot.］魔法のメイクアップ

プロのメイクアップアーティストによる特別なワンポイントメイクイベント。小さなお子様はもちろん、ハロウィーンを満喫したい 大人の皆様のご参加もお待ちしています。


［ご予約優先］


■開催日：10月26日（日）


■S館4階 専門店 ギャザリングスペース


■参加費：500円※現金のみとさせていただきます。






［Q-pot.］Happy Halloween
POP UP SHOP

思わず「かわいい！！」「おいしそう」と言葉が出てくるほど、身に着けている人も、それを見る人も楽しくなるようなポジティブアクセサリーを創る［Q-pot.］の期間限定ショップ。


・パンプキン オバケーキ ネックレス 14,300円


・パンプキン オバケーキ バックチャーム 12,100円



■10月22日（水）～10月31日（金）


■S館3階 高島屋正面口 特設会場






［Q-pot.］×［かんたんなゆめ］
ハロウィーン練り切り

ネオ和菓子が気軽に楽しめる甘味カフェ「かんたんなゆめ」と［Q-pot.］がコラボ！


柏高島屋限定［Q-pot.］のおばけちゃんをかわいい和菓子に大変身！！


・パンプキンキャット 500円（左）


ミルキーなかぼちゃ餡


・おばけちゃん 500円（右）


チーズケーキのような味わい


■販売日：10月24日（金）・26日（日）・29日（水）※各日 各30点限り


■本館1階 高島屋 銘菓百選