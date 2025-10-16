ロボットメーカーＦＵＪＩ、スマートロッカーシステム『Quist』を「第46回 動物臨床医学会年次大会」(10/18～19・大阪) に初出展

株式会社ＦＵＪＩ

株式会社ＦＵＪＩ（本社：愛知県知立市、代表取締役社長：五十棲 丈二、以下「FUJI」）は、2025年10月18日（土）～19日（日）の２日間、グランキューブ大阪で開催される「第４６回 動物臨床医学会年次大会」にスマートロッカーシステム『Quist』を出展いたします。FUJIとして本学会への出展は今回が初の試みであり、会期中は、『Quist』の新たな導入事例として、動物病院における医薬品や療法食の受け渡し業務への活用事例を、実機展示を交えてご紹介します。

■『Quist』導入の拡大 動物病院での医薬品受け取りニーズに対応

「お薬受け取りロッカー」として導入された『Quist』｜リリー動物病院（京都府京丹後市）

FUJIは、従来のロッカーシステムの枠にとらわれない、“モノを受け渡したい側”と“モノを受け取りたい側”の間に生じるタイムラグを埋める省人化・無人化ツールとして、『Quist』を展開してまいりました。調剤薬・遺失物・免税品の非接触での受け渡しのほか、近年では工場ＤＸにおける部品・工具の預け入れの無人化や在庫管理の効率化など、モノの受け渡し業務を最適化するソリューションとして活用が広がっています。

今回の「第４６回 動物臨床医学会年次大会」では、ドラッグストアや調剤薬局などへの導入で培ってきた医薬品受け取り用途の実績を応用した、動物病院向けの新たな活用事例を紹介します。導入事例では、『Quist』の活用により、人材不足や業務負担の増加といった課題を抱える動物病院の現場において、業務効率化によるスタッフの負担軽減と、待合室での調剤待ち時間削減によるペットオーナー様の利便性向上の両立を実現しています。

■出展概要

出展先：「第４６回 動物臨床医学会年次大会」 WEBサイト

・主催：公益財団法人動物臨床医学研究所・動物臨床医学会

・会期：2025年10月18日(土)～19日(日)

・会場：大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）3F企業展示コーナー 展示番号12

・展示内容：『Quist』の実機展示、動物病院における医薬品受け渡し業務への活用事例の紹介

■Quistの特長

・バーコード・QRコードを利用したシンプル・スマートな荷物や商品の受け渡し。

・クラウドシステムを利用したリアルタイムなロッカー管理・監視システム。

・各システムとのデータ連携を可能としたフレキシブルなシステムI/F提供。

・全天候型として、IPX4の防水規格、耐震・耐風試験も実施し、屋外設置にも対応。

・制御ユニットにロッカーユニットを増設するフレキシブルな装置構成が可能。

・増設ユニットには、冷蔵・冷凍ユニットもラインナップ。

■Quistの今後の展開

社会全体で深刻化する労働力不足や物流課題への対応、働き方改革の推進を背景に、デジタル技術を活用したスマートロッカー『Quist』は、単なるモノの受け渡しの省人化にとどまらず、受け渡し業務の最適化や工場DXなど、多様な用途での活用が進んでいます。

『Quist』を軸としたモノの受け渡しや管理に関するお客様の課題や新たなニーズに対応するソリューションの企画・開発を進め、『Quist』の導入を通じてデジタル技術を活用した業務効率化と付加価値の創出を支援してまいります。

FUJIは今後も、『Quist』を通じて、お客様の持続的な事業成長を支え、社会課題の解決に貢献してまいります。

■関連情報

・「Quist」がスギ薬局の「お薬受取ロッカー」として拡大展開(https://www.fuji.co.jp/data/news/3437/doc.pdf)（2022.9.27）

会社概要

会社名： 株式会社ＦＵＪＩ

代表者： 代表取締役社長 五十棲 丈二

所在地： 〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山19

設立： 1959年4月

事業内容： 電子部品実装ロボットならびに工作機械の開発、製造、販売

資本金： 5,878百万円

URL： （会社HP）https://www.fuji.co.jp/

（Quist事業紹介ページ）https://www.fuji.co.jp/about/quist/



株式会社ＦＵＪＩについて

株式会社ＦＵＪＩは、電子部品実装ロボットおよび工作機械を通じて世界のものづくりを支えてまいりました。1959年の創業以来、ロボット技術・デジタル技術を進化させ、来たるべき未来を見据えてイノベーションを起こし続け、ロボットカンパニーとして持続的な成長を目指しています。ＦＵＪＩは、製造、介護、物流など、ロボティクスが期待される分野において、「人々の心豊かな暮らしのために」驚きと感動を与える商品・サービスをお届けすることで社会に新しい価値を創造し、人々の笑顔があふれるサステナブルで心豊かな社会の実現に貢献します。