株式会社Alits運営のDear Petimell、「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」にてケータリング提供決定

株式会社Alits

株式会社Alits（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮田 魁、以下「Alits」）は、同社が手がける推し活アイスクリームブランド「Dear Petimell（ディア・プティメル）」が、2025年10月18日（土）に幕張メッセにて開催される日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」においてケータリング提供を実施することを発表いたします。

本イベントでは、出演モデルやゲスト・アーティスト・関係者の皆さまへ向けたケータリングサービスとして、“推し活アイス”をテーマにした特別メニューを展開いたします。

ファッション・音楽・カルチャーが交わる会場において、Dear Petimellらしい世界観で「推しを感じる時間」を演出いたします。

■ Dear Petimell（ディア・ペティメル）について

「Dear Petimell」は、“あなたの好き”をひと推しできるアイスクリームブランドです。

推し活・センイルカフェ・誕生日会など、ファンの特別な瞬間に寄り添うスイーツ体験を提供しています。

2025年1月の店舗オープン以降、SNSを中心に多くのファンから支持を集め、連日予約で満席となるほどの人気を誇っています。

所在地：東京都文京区本郷2-29-7

公式サイト：https://dearpetimell.com(https://dearpetimell.com/)

Instagram：リンクはこちら(https://www.instagram.com/dearpetimell?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

X：リンクはこちら(https://x.com/dearpetimell)

TikTok：リンクはこちら(https://www.tiktok.com/@dearpetimell?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

TEL：03-5654-5737

■ 今後の展開

Dear Petimellは、今後もイベント・ライブ・フェスなどエンタメ領域への展開を強化し、“推しを感じる体験”をより多くの方へ届けてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社Alits

所在地：東京都新宿区2-1-9 7F

代表者：代表取締役 宮田 魁

設立：2023年9月

事業内容：SNSマーケティング事業／飲食事業／HR事業／リユース事業

公式サイト：https://alits.co.jp(https://alits.co.jp/)

Mail：info@alits.co.jp

TEL：03-5312-8832