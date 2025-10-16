BMW/MINI専用デジタルミラーを発表
カーエレクトロニクス製品をはじめとしたモビリティプロダクツの開発・製造・販売を行うアルパインマーケティング株式会社（東京都大田区、酒井 龍哉社長）は、後方を高精細に映し出すデジタルミラーの新製品として、BMW/MINI専用デジタルミラーを発表。2025年12月中旬より全国のアルパイン製品取扱店にて販売を開始いたします。
■DMR-DM900-BMW-IC/OC（左：BMW G20）とDMR-DM900-MINI-IC/OC装着イメージ（右：MINI F54）
＜新製品 BMW/MINI専用デジタルミラー ＞
■DMR-DM900-BMW-IC/OC BMW専用デジタルミラー 車内カメラタイプ/車外カメラタイプ
オープン価格 12月中旬発売予定
対応車種：純正ETCミラーLCDの左側上部にLEDインジケーターがあるタイプ
※確認済み車両：1シリーズ(F40)、2シリーズ(F44/F45/F46)、3シリーズ(G20/G21)、4シリーズ(G22/G23)、X1(F48)/X2(F39)
※フロントカメラ及びドライブレコーダー機能は付属していません
■DMR-DM900-MINI-IC/OC MINI専用デジタルミラー 車内カメラタイプ/車外カメラタイプ
オープン価格 12月中旬発売予定
対応車種：純正ETCミラーLCDの左側上部にLEDインジケーターがあるタイプ
※確認済み車両：F54、F55、F56、F60
※フロントカメラ及びドライブレコーダー機能は付属していません
【製品企画の背景】
後方視界が狭いBMW/MINIにデジタルミラーを装着しようとした場合、純正ルームミラーにETCが内蔵されていることから、バンドで固定するカバータイプを選択するケースが多くなります。しかし、カバータイプではETCのインジケーターが見にくくなるほか、インテリアのイメージをダウンさせることにもつながり、悩まれているお客様も多いのではないでしょうか。
そこで今回、お客様の悩みを解決できる新製品「BMW/MINI専用デジタルミラー」を開発。既にドライブレコーダーを装着済みのお客様にもおすすめできるデジタルミラーです。
ETCインジケーター表示やカードの抜き差しなど、純正ETCの機能がそのまま利用できる新たなカバー構造を採用。まるで純正ミラーのようにスッキリと違和感のない取付けでインテリアとのマッチングもよく、高画質かつ鮮明で見やすい後方視界を提供します。
【新製品の主な特徴】
１．BMW/MINI専用デザインを採用
BMW専用デジタルミラーは車内インテリアに調和するデザインで、後付け感のない装着感を実現します。また、MINI専用デジタルミラーには、MINIの象徴であるユニオンジャックをモチーフとしたデザインをあしらい（正面および背面）、愛車を所有するよろこびを高めます。
■DMR-DM900-BMW-IC/OC装着イメージ（車両：BMW G20）
BMWのインテリアにマッチするデザイン
■DMR-DM900-MINI-IC/OC装着イメージ（車両：MINI F54）
ミニのアイデンティティであるユニオンジャックをデザイン
２．後方視界に特化したデジタルミラー。純正ミラー内蔵ETCはそのまま使用可能
ドライブレコーダー機能がないデジタルミラーのため、純正製品をはじめとしたドライブレコーダーとの同時装着が可能です。また、純正ミラーに内蔵しているETCの液晶ディスプレイやインジケーターを隠すことなく、ETCカードの抜き差しも快適にご使用いただけます。
３．こだわりの専用オープニング動画を格納
BMWの象徴であるキドニーグリルとMINIの象徴であるユニオンジャックをモチーフにしたオープニング動画に加えて、アルパインロゴの合計7種のオープニングを各モデルに格納。車種タイプや好みに合わせてお選びいただけます。イグニッションオンと同時に、オーナーの気分を高めます。
４．リアカメラに200万画素 STARVISを搭載
リアカメラは200万画素 のSTARVIS搭載。鮮やかかつ高精細に後方を映し出します。
５．5段階ズーム機能付き高画質液晶モニター搭載
高画質の9型ミラーを採用。5段階ズーム機能も搭載することで、純正ミラーとの見え方の違いによる違和感を低減します。また、電源をオフにしても通常のミラーとしてご使用いただけます。
７．リアカメラは車内用と車外用を用意
デジタルミラーのリアカメラは、車両形状に合わせて取付け可能な車内タイプと車外タイプをラインアップしています。
８．日本語以外の多言語にも対応
日本語以外にも多言語に対応。日本語・英語・中国語・韓国語での文字表示が可能です。
■新製品の詳細については、アルパインのHPをご覧ください。
https://www.alpine.co.jp/products/d-mirror/bmw-mini_sp(https://www.alpine.co.jp/products/d-mirror/bmw-mini_sp)
■DMR-DM900-BMW/DMR-DM900-MINIシリーズの主な仕様