【クリエイター向け】なんとなく進めている”会議”を成果につながる場へ！11/5（水）無料セミナー「会議をデザインしよう -会議を対話の場にするファシリテーション入門講座-」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月5日（水）、クリエイターの方を対象に無料のオンラインセミナー「会議をデザインしよう -会議を対話の場にするファシリテーション入門講座-」を開催します。

▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166472/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166472/?rls)

※締切：2025年11月5日（水）20：00





会議をデザインしよう -会議を対話の場にするファシリテーション入門講座-

ビジネスマンなら誰でも経験がある”会議”。しかし、会議といってもただの報告会になってしまっていたり話し合ったはずなのに何も決まっていなかったり、「この会議は本当に必要なのか？」と疑問に思ったことがある方も多いのではないでしょうか。クリエイターの方にとって、会議は創造性を高める場であるはずです。本セミナーでは、会議を”対話の場”として再構築するためのファシリテーションを学びます。講師を務めるのは、キャリア形成やリスキリング、進路相談など年間130件以上の相談支援を行っている菅谷宏一氏。チームの多様な視点を引き出し、建設的な対話を促すファシリテーションのヒントをお伝えします。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。<セミナーの内容>・ファシリテーションとは？・そもそもその会議、必要ですか？・会議をデザインする4つのポイント・進む会議のコツは●●にあり・活きる議事録の作り方＜こんな方にオススメ＞・会議の進行役を任されている方（ファシリテーター、リーダー、マネージャーなど）・意見がまとまらず、会議が空回りしていると感じている方・チームの対話を促進し、建設的な議論を生み出したい方・議事録が形骸化しており、活用されていないと感じている方・アイデア出しや企画会議など、創造的な場づくりに関わるクリエイターの方

■日時

2025年11月5日（水）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

すがや対話工房 チームワークファシリテーター／キャリアカウンセラー

サードパーティ株式会社 組織開発ファシリテーター／理念コピーライター

菅谷 宏一（すがや・こういち）氏

「あなたとチームの対話パートナー」として、対話の場づくり×言葉づくりから、人や組織が根っこを確かめ育む取り組みを応援している。中央大学文学部で心理学を専攻し卒業後、中学・高校の教員として5年間奉職。従来の講義型の授業のあり方に疑問を感じ、働きながら筑波大学大学院教育研究科で対話の哲学や授業のあり方について研究。修了後、対話の場づくりのためのワークショップデザインやファシリテーションについて学び、2012年「すがや対話工房」としてファシリテーション業務を始める。ベンチャー企業での店舗マネジメントや組織開発の経験を活かし、保育・医療・不動産・通信・学校・地域団体・行政などを対象に、年間100件以上の会議や研修・ワークショップのファシリテーションを手がけ、組織開発・チームビルディングを伴走支援している（会社員としての案件を含む）。2022年、国家資格キャリアコンサルタント登録。キャリア形成やリスキリング、進路相談など年間130件以上の相談支援を行っている。会社員に加えて4社の複業スタイルでしなやかに働く2児のパパ。育児と仕事の両立にチャレンジ中。

・修士（教育学）

・教員免許（中学社会、高校地理歴史・公民）

・認定ワークショップデザイナーマスター ※コミュニケーションの場づくりの専門資格

・国家資格キャリアコンサルタント



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166472/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166472/?rls)

※締切：2025年11月5日（水）20：00



【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「ファシリテーション入門講座」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼10/20（月）契約書に慣れよう！ エンターテインメントロイヤー四宮隆史先生と学ぶ ～契約書の見かたと注意点～Vol.5

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165557/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165557/?rls)



▼10/24（金）「表計算」「データ集計・分析」「視覚化」 ３つに分けて体系を理解するExcelシリーズ データ集計・分析編 Vol.1【データ集計の考え方とテーブル機能】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165552/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165552/?rls)



▼10/31（金）全12回で体系的に学ぶ 実務で差がつくWord講座 Vol.1「Wordの基本操作とページ設定」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165894/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/165894/?rls)



▼著作権講座（eラーニング／全4回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)