株式会社SA

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、築古4階建てビルの「違法増築・容積率オーバー」疑惑を、一級建築士との調査で適法と確認。水漏れで使用不能だった空室もリノベーションにより再生し、最終的に売却を実現しました。老朽・リスク物件でも専門的検証と再生ノウハウで価値を取り戻せることを示す事例について紹介します。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8hH5cfN0wY8 ]

日時：2025年10月22日（木）12:00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

講師：酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

【登壇者プロフィール】

酒井康博（さかい・やすひろ）

SAグループ代表。不動産鑑定士／雇用クリーンプランナー

共有持分・底地・再建築不可など訳あり不動産に特化した買取事業で年間1万件以上の相談に対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/

田中秀和（たなか・ひでかず）

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表。不動産鑑定士

600件超の鑑定実績を持ち、相続・売買・賃料評価まで幅広く対応。

▷公式サイト：https://sakk.jp/adex/