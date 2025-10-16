CreativeDrugStore EP「Generic」をリリース
BIM, VaVa, in-d, JUBEE, doooo, Heiyuuで活動するクルーCreativeDrugStoreによる最新EP「Generic」が完成。今夏発表した「Up & Down」も収録した6曲入りの今作。
本作EPのタイトルトラックである楽曲「Generic」は彼らのファーストアルバム「Wisteria」の人気楽曲「Taste Test」でも、その個性的なサウンドでCDSメンバーとの相性が証明されているDJ MAYAKUをプロデューサーに迎えて制作された。その他にもU-Lee、Rascalがゲストプロデューサーとして起用され、BIMやVaVaによるプロデュース楽曲も収録している。
ミックスはThe Anticipation Illicit Tsuboi、マスタリングはSING MASTERINGのColin Leonardが担当。CreativeDrugStoreの名前にちなんだ今回のアートワークは釣部東京による制作となっている。
各種配信サービス：https://summit.lnk.to/SUMMT245
●作品概要
Artist : CreativeDrugStore
Title : Generic
Format : Streaming / DL
Release Date : 2025.10.17（FRI）
No. : SMMT-245
Label : SUMMIT, Inc.
Tracklist：
1. Sydney
2. Up & Down
3. Generic
4. Noisy
5. 残像
6. あのさ
All Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi (KHORDLINE inc.)
Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using
SING Technology(R) (Patented).
Jacket Artwork by 釣部東京
Coordinated & Promotion by Yuta "Disco" Saito (SUMMIT, Inc.)
International Coordination by Noriko Iida (SUMMIT, Inc.)
Artist Management：Masaki Yamamoto (SUMMIT, Inc.)
A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)
℗(C) 2025 SUMMIT, Inc.
【Event Information】
CreativeDrugStore ONE MAN LIVE “Generic” フライヤー
タイトル：CreativeDrugStore ONE MAN LIVE “Generic”
日程：2025年11月7日 金曜日
場所：CLUB CITTA (神奈川県)
https://clubcitta.co.jp/
料金：ADV.\6600 / DOOR.\7700 ※共にドリンク代金別
時間：OPEN 18:30 / START 19:30
出演者：CreativeDrugStore
・チケット
https://l-tike.com/creativedrugstore/
・受付期間
9/20(土) 12:00 ～ 10/13(月祝) 22:00
・チケット一般発売開始
10/17(金) 10:00 ～
●CreativeDrugStoreプロフィール
2012年発足。ラッパーのBIM, in-d, VaVa, JUBEEとdoooo(DJ), Heiyuu(video director)からなるクルーで、個々でも数々の作品をリリースしており、ジャンルを問わず幅広い世代から支持を集める。結成10周年の2022年にグループとしての音楽活動が本格化。着実に、マイペースに力をつけてきたメンバーの力が結集したステージングは自然体で、各々が志向する音楽が混ざり合って放たれる。そして、2023年12月に待望の1st Album「Wisteria」を発表した。リリースされるアパレル、グッズは多くの著名人も愛用し、その他ブランドとのコラボレーション・アイテムも多数リリースしている。FUJI ROCK FESTIVAL‘22、POP YOURS 2023/2024、SONICMANIA など大型フェスにも出演し、話題を集めた。またイベント「CreativeDrugStore PopUpShop」、「Creative Room」を不定期で主催している。
HP: https://www.creativedrugstore.jp/
X: https://x.com/CDSjp
Instagram: https://www.instagram.com/creativedrugstore/
YouTube: https://www.youtube.com/@creativedrugstore1993/
・BIM
X: https://x.com/bim_OTG
Instagram: https://www.instagram.com/bim_otg/
YouTube: https://www.youtube.com/@BIM_OTG/
・VaVa
X: https://x.com/vava_cds
Instagram: https://www.instagram.com/vava_cds/
YouTube: https://www.youtube.com/@VaVa_CDS
・in-d
X: https://x.com/indOTG
Instagram: https://www.instagram.com/ind_otg/
・JUBEE
X: https://x.com/JUBEE_CDS
Instagram: https://www.instagram.com/jubee_cds/
YouTube: https://www.youtube.com/@jubee_cds
・Heiyuu
X: https://x.com/heiyuu_cds
Instagram: https://www.instagram.com/heiyuu_cds/
・SUMMIT
X: https://x.com/SUMMIT_info
Instagram: https://www.instagram.com/summit_info/
YouTube: https://www.youtube.com/@SUMMITube/