CreativeDrugStore EP「Generic」をリリース

写真拡大 (全4枚)

株式会社STARBASE


BIM, VaVa, in-d, JUBEE, doooo, Heiyuuで活動するクルーCreativeDrugStoreによる最新EP「Generic」が完成。今夏発表した「Up & Down」も収録した6曲入りの今作。



本作EPのタイトルトラックである楽曲「Generic」は彼らのファーストアルバム「Wisteria」の人気楽曲「Taste Test」でも、その個性的なサウンドでCDSメンバーとの相性が証明されているDJ MAYAKUをプロデューサーに迎えて制作された。その他にもU-Lee、Rascalがゲストプロデューサーとして起用され、BIMやVaVaによるプロデュース楽曲も収録している。



ミックスはThe Anticipation Illicit Tsuboi、マスタリングはSING MASTERINGのColin Leonardが担当。CreativeDrugStoreの名前にちなんだ今回のアートワークは釣部東京による制作となっている。



各種配信サービス：https://summit.lnk.to/SUMMT245



●作品概要



Artist : CreativeDrugStore


Title : Generic


Format : Streaming / DL


Release Date : 2025.10.17（FRI）


No. : SMMT-245


Label : SUMMIT, Inc.



Tracklist：


1. Sydney


2. Up & Down


3. Generic


4. Noisy


5. 残像


6. あのさ






各種配信サービス：https://summit.lnk.to/SUMMT245



All Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi (KHORDLINE inc.)


Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using


SING Technology(R) (Patented).


Jacket Artwork by 釣部東京


Coordinated & Promotion by Yuta "Disco" Saito (SUMMIT, Inc.)


International Coordination by Noriko Iida (SUMMIT, Inc.)


Artist Management：Masaki Yamamoto (SUMMIT, Inc.)


A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)


℗(C) 2025 SUMMIT, Inc.


【Event Information】



CreativeDrugStore ONE MAN LIVE “Generic” フライヤー

タイトル：CreativeDrugStore ONE MAN LIVE “Generic”


日程：2025年11月7日 金曜日


場所：CLUB CITTA (神奈川県)


https://clubcitta.co.jp/


料金：ADV.\6600 / DOOR.\7700 ※共にドリンク代金別


時間：OPEN 18:30 / START 19:30



出演者：CreativeDrugStore



・チケット


https://l-tike.com/creativedrugstore/

・受付期間


9/20(土) 12:00 ～ 10/13(月祝) 22:00



・チケット一般発売開始


10/17(金) 10:00 ～



●CreativeDrugStoreプロフィール



2012年発足。ラッパーのBIM, in-d, VaVa, JUBEEとdoooo(DJ), Heiyuu(video director)からなるクルーで、個々でも数々の作品をリリースしており、ジャンルを問わず幅広い世代から支持を集める。結成10周年の2022年にグループとしての音楽活動が本格化。着実に、マイペースに力をつけてきたメンバーの力が結集したステージングは自然体で、各々が志向する音楽が混ざり合って放たれる。そして、2023年12月に待望の1st Album「Wisteria」を発表した。リリースされるアパレル、グッズは多くの著名人も愛用し、その他ブランドとのコラボレーション・アイテムも多数リリースしている。FUJI ROCK FESTIVAL‘22、POP YOURS 2023/2024、SONICMANIA など大型フェスにも出演し、話題を集めた。またイベント「CreativeDrugStore PopUpShop」、「Creative Room」を不定期で主催している。







HP: https://www.creativedrugstore.jp/


X: https://x.com/CDSjp


Instagram: https://www.instagram.com/creativedrugstore/


YouTube: https://www.youtube.com/@creativedrugstore1993/



・BIM


X: https://x.com/bim_OTG


Instagram: https://www.instagram.com/bim_otg/


YouTube: https://www.youtube.com/@BIM_OTG/



・VaVa


X: https://x.com/vava_cds


Instagram: https://www.instagram.com/vava_cds/


YouTube: https://www.youtube.com/@VaVa_CDS



・in-d


X: https://x.com/indOTG


Instagram: https://www.instagram.com/ind_otg/



・JUBEE


X: https://x.com/JUBEE_CDS


Instagram: https://www.instagram.com/jubee_cds/


YouTube: https://www.youtube.com/@jubee_cds



・Heiyuu


X: https://x.com/heiyuu_cds


Instagram: https://www.instagram.com/heiyuu_cds/



・SUMMIT


X: https://x.com/SUMMIT_info


Instagram: https://www.instagram.com/summit_info/


YouTube: https://www.youtube.com/@SUMMITube/