CONVERSE × ABC-MART ワークブーツがモチーフの「ALL STAR WB SL HI」が復刻登場
ABC-MARTは、CONVERSE（コンバース）の人気別注モデル「ALL STAR WB SL HI」を全国のABC-MART、ABC-MART GRAND STAGE、ABC-MART SPORTS、ならびにABC-MARTオンラインストアにて復刻販売しています。また、10月17日(金)より、店頭およびオンラインストアにて新ビジュアルを公開します。
●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e10011195/
■「ALL STAR WB SL HI」について
本モデルは、ワークブーツをモチーフにしたブーツライクな佇まいと、秋冬のトレンドであるレザーライクなシンセティック素材を採用した一足。アッパーには上品な艶を放つ素材を用い、サイドにはエンボス調のCONVERSE アンクルパッチを配しています。さらに、ブーツテイストのトラ紐とホワイトシューレースの2種を付属。スタイリングやシーンに合わせて表情を変えられる、汎用性の高い仕上がりとなっています。
街中のアーバンスタイルから、アウトドアテイストの着こなしまで幅広く対応。無骨さと洗練を併せ持つデザインが、これからの季節の足元を印象的に彩ります。
この度、公開されたビジュアルでは、「ラギット（rugged）」な世界観をテーマに、ワークブーツの無骨さとレザーテイストの深みを表現。アスファルトやコンクリートなどのロケーションで、アメカジやミリタリーテイストとも親和性の高いスタイリングを撮影しました。日常に溶け込みながらも存在感を放つ一足として、「CONVERSE × WORK STYLE」の新しい解釈を提示しています。
■商品概要
商品名：ALL STAR WB SL HI
カラー：BLACK、BROWN
サイズ：22.5～28.0cm (0.5cm刻み）、29.0cm、30.0cm
価格 ：10,450円（税込）
■ ABCマートについて
会社名 ：株式会社エービーシー・マート
代表者 ：野口実
所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号
麻布台ヒルズ森JPタワー48階
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売
