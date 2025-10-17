特撮ヒーロー界レジェンド堀田眞三氏とパワー系アクション俳優の大東賢氏が登壇、おもちゃ鑑定士の小材直由氏がゲスト登壇、１０月１８日（土）横須賀ＨＵＭＡＸシネマズ、アクション映画「バトルクーリエ」
特撮ヒーロー映画界のレジェンドとして有名な堀田眞三と藤岡弘、が声優出演する話題の昭和風、特撮ヒーロー社会派アクションコメディ映画、パワー系アクション俳優の先駆者である大東賢監督・主演のアクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトクーリエ」
この映画に声優として出演する銀幕のスター堀田眞三さんが１０月１８日横須賀ＨＵＭＡＸシネマズに登壇が決定しました。
また、パワー系アクション俳優の先駆者として話題を広げ、第３回丹波国際映画祭で予想外の自主映画界としてグランプリ賞を授賞した監督・主演の大東賢さんも登壇が決定しています。
更に、「この映画は広めるべきだ、今の時代に必要な映画」と評価した、おもちゃ鑑定士の小材直由さんも応援登壇します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332001&id=bodyimage1】
堀田眞三さんは１０月２０日に８０歳の誕生日を迎えることになります。
堀田眞三さんは大宇宙支配を企てる暗黒宇宙大帝を声優で演じ、役柄ではネクオチア星人を操り、地球侵略を企てる。
堀田眞三さんの貫禄と威厳ある台詞の収録時の話が大東賢監督の舞台挨拶でお客様の心を捉え、話題になっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332001&id=bodyimage2】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修行後、パワーアクショングロウ（力現道）を創案し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332001&id=bodyimage3】
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
（大東賢監督作品）の上映活動 国内での上映とイベント
☆10月18日（土）１０時～１２時
横須賀HUMAXシネマズ（神奈川）にて上映と舞台挨拶が予定されています。
《登壇者》大東賢 堀田眞三
《ゲスト登壇者》 小材直由
☆2026年8月には、インドネシアのバリ島の教育機関や芸術祭での上映が決定しています。
【映画について】～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ
この映画は、制作費500万円・宣伝費500万円という低予算の自主制作映画でありながら、ロケ地には伊勢の安土城を使用し、クライマックスでは安土城の天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。
映画の中盤では昭和風の道場アクションが観られることから、低予算ながら詰め込みすぎた内容で「時代劇なのか？」「変身の特撮ヒーロー映画なのか？」と話題となりました。
さらに、俳優の藤岡弘、さんと堀田眞三さんが声優として特別出演している点も、ファンの間で大きな注目を集めています。
また、劇中で描かれる誤配やパワハラ、ドライバーの高齢化や人手不足、カスハラ、過労などはアクション俳優をしながら運送業のアルバイトで生計を立てていた監督・主演の大東賢の実体験をシリアスかつコミカルに描いたもの。
この映画に声優として出演する銀幕のスター堀田眞三さんが１０月１８日横須賀ＨＵＭＡＸシネマズに登壇が決定しました。
また、パワー系アクション俳優の先駆者として話題を広げ、第３回丹波国際映画祭で予想外の自主映画界としてグランプリ賞を授賞した監督・主演の大東賢さんも登壇が決定しています。
更に、「この映画は広めるべきだ、今の時代に必要な映画」と評価した、おもちゃ鑑定士の小材直由さんも応援登壇します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332001&id=bodyimage1】
堀田眞三さんは１０月２０日に８０歳の誕生日を迎えることになります。
堀田眞三さんは大宇宙支配を企てる暗黒宇宙大帝を声優で演じ、役柄ではネクオチア星人を操り、地球侵略を企てる。
堀田眞三さんの貫禄と威厳ある台詞の収録時の話が大東賢監督の舞台挨拶でお客様の心を捉え、話題になっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332001&id=bodyimage2】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修行後、パワーアクショングロウ（力現道）を創案し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332001&id=bodyimage3】
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
（大東賢監督作品）の上映活動 国内での上映とイベント
☆10月18日（土）１０時～１２時
横須賀HUMAXシネマズ（神奈川）にて上映と舞台挨拶が予定されています。
《登壇者》大東賢 堀田眞三
《ゲスト登壇者》 小材直由
☆2026年8月には、インドネシアのバリ島の教育機関や芸術祭での上映が決定しています。
【映画について】～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ
この映画は、制作費500万円・宣伝費500万円という低予算の自主制作映画でありながら、ロケ地には伊勢の安土城を使用し、クライマックスでは安土城の天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。
映画の中盤では昭和風の道場アクションが観られることから、低予算ながら詰め込みすぎた内容で「時代劇なのか？」「変身の特撮ヒーロー映画なのか？」と話題となりました。
さらに、俳優の藤岡弘、さんと堀田眞三さんが声優として特別出演している点も、ファンの間で大きな注目を集めています。
また、劇中で描かれる誤配やパワハラ、ドライバーの高齢化や人手不足、カスハラ、過労などはアクション俳優をしながら運送業のアルバイトで生計を立てていた監督・主演の大東賢の実体験をシリアスかつコミカルに描いたもの。