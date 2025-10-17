【独自】イラク邦人テロ事件で２名が死亡。報じられない「日本大使館閉鎖」の衝撃と問われる日本の外交力
国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI 2025年10月16日
2025年10月2日未明、イラクの地元メディアではイラク国内で日本人2名がテロ事件に巻き込まれ死亡するという痛ましい事件が発生したことが報道された。日本国内で報道されないこの悲劇の背景には、日本の危機管理体制と外交力の深刻な弱体化を浮き彫りにしている。
本件について、テロリストや詳細な犯行情報はいまだ調査中とされているが、現地情報筋からは、事件直後にイラクの空港と日本大使館が「閉鎖された」という衝撃的な情報が入っている。公的な報道がないまま、極めて重大な緊急事態が進行していた可能性があり、国民への情報開示と安全確保の対応に大きな疑問符がつく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331999&id=bodyimage1】
機能不全の外務省と士気低下の構造
日本国内を震撼させた米国トランプ政権による高額関税問題だが、当時の外務省も当然これについての対策を講じる必要があった。しかし、石破政権の政権運営における様々なボタンの掛け違えが生じたことにより、すっかり外務省の職員が士気を失ってしまったという情報がある。
内容的に徹夜作業が続くことも理由の一つだが、ただでさえ困難な職務である上に、当時の石破政権下ではとてもそれがやる気になれなかったという話は、詳細に渡って現状を把握していた記者としては、ある程度、心情は理解できる。
国家の存亡に密接な関わりがあるとも言える外務省が士気を失うことは、これは職務怠慢とも指摘されかねないが、それだけの構造的な問題、あるいは瑕疵が政権側にあったということだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331999&id=bodyimage2】
米国の「格下げ」警告と石破政権の内憂外患
当時の石破政権の現状について、政権の事情通によれば、親中派に囲まれている中で、思うように身動きが取れないという現状があったとされている。
この状況は、外相がG7で各国首脳が集まる場において、米国の兵器に対する批判（こき下ろし）を行っていたという情報からも裏付けられる。具体的にはF35の問題点について各国首脳に話していたという情報を入手している。
政策が米国寄りになれば、親中派議員が内閣を揺るがす動きを見せる。振り返ってみれば、石破政権は中国外交の揺さぶりに屈したと言えなくもない。また、特定の外交・貿易問題についても、農協に対して裏側から働きかけを行っていた話も耳にしている。
個人名はあえて出さないが、我々が「受付担当911」と呼んでいるある政治家がいる。この政治家は中国本土、上海に愛人がいて別の家庭があり、事あるごとに中国から揺さぶりをかけられているという。親米寄りに石破氏がシフトしようとすると、こうした親中派議員が揺さぶりをかけられ、様々な法案に反対をする。こんな状況下では石破氏といえずとも、まともな政権運営が出来るわけがない。
さらに深刻なのは、同盟国である米国のホワイトハウス入館レベルが、イラン・中国・ロシアと同じだという情報を入手したことだ。同盟国である日本の警戒レベルが、枢軸国と同レベルというのは、当時の政権が米国から深刻な信頼低下を突きつけられていたことを意味する。これらの情報は石破政権時には全く国民に報告されていなかった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331999&id=bodyimage3】
外交交渉の混乱と政権崩壊の引き金
また、トランプ政権の人間を呆れさせていた、赤沢経済再生担当相は、7回にわたる米国渡航においてノープラン、あるいは手ぶらの状態で、高額関税の交渉においてただ陳情に訪れていただけであり、ようやく8回目にして手土産を持参したという逸話もある。
