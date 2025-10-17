動物業界の未来を創る学生達が集結、日々の研鑽の成果を披露 『令和7年度全国トリミング・家庭犬訓練競技会』を11月16日（日）に開催
動物専門教育のエキスパート機関である一般社団法人全日本動物専門教育協会（所在地：東京都中央区、理事長：大野公嗣、以下「SAE」）は、加盟校学生の技術修得のためのモチベーション向上と将来のキャリア形成の後押しに寄与することを目的に、「令和7年度全国トリミング・家庭犬訓練競技会」を本年11月16日（日）に開催いたします。
本競技会は、動物業界の将来を担う学生達の日頃の修練の成果を披露できる場として、全国にあるSAE加盟校の各学校から選抜された学生が一堂に会し、「トリミング」、「家庭犬訓練」の2部門で技術を競い合います。
SAEは本競技会を通じて、学生の技術と感性を磨き、ペット業界の未来を築く人材の育成・輩出に貢献してまいります。
単なる競技にとどまらず、学びを深め、将来の自分の在り方を見つめ直す大きな機会となり、努力を重ねてきた日々が、自信と誇りへと変わる瞬間です。
また、技術の優劣だけでなく、動物への思いやり、仲間との絆、そして挑戦する勇気こそが、この競技会の真の価値であります。
【開催概要】
＜日程＞
2025年11月16日（日）（トリミング競技・家庭犬訓練競技同日開催）
＜会場＞
学校法人中央工学校 中央動物専門学校（東京都北区東田端1-8-11）
＜出陳料＞
3,500円／名（税込）
＜出陳者＞
加盟校学生会員（社会人学生含む）のみ
＜人数＞
トリミング競技：合計25名
家庭犬訓練競技：合計50名
※各校の出陳希望級・人数に応じて、各級の人数配分を変更する場合があります。
※その他詳細はこちらから
https://www.zennitido.com/contest/#a
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331994&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331994&id=bodyimage2】
【団体概要】
一般社団法人 全日本動物専門教育協会
代 表 者： 理事長 大野 公嗣
所 在 地： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-5銀座オオイビル5F
事業内容： 動物専門学校へのシラバス、カリキュラムの策定・提供。公認永久ライセンスの発行。ペット関連講座の認定資格発行。アニマルスペシャリストの育成。 等
ホームページ、関連WEBサイト：
（SAE）https://www.zennitido.com（SAEペットの資格）https://www.pet-no-shikaku.com
（ペット防災教育ナビ）https://www.propet.jp/
＜SAEグループとは＞
本年4月より、以下の４社はSAEグループを形成いたしました。グループ会社としての相互補完やシナジー効果を大いに生み出すことで、動物と人が共生する持続可能な社会を目指してまいります。
◇一般社団法人全日本動物専門教育協会
https://www.zennitido.com
教育という観点から人とペットの共生社会を創ることを目的に活動。
◇株式会社SAEマーケティングワン
https://www.sae-marketing-one.com/
人とペットが豊かに暮らせる社会創造のため、SAEの価値創造、トリマー派遣・職業紹介などの事業を通して人材育成とペット事業者、飼い主へのサポートサービスを提供する世界的視野を持つ会社。
◇特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会
https://petsaigai.com/
ペット災害危機管理士(R)有資格者が人とペットの災害対策のために活躍できる組織として誕生したNPO法人。
◇PET EDUCATION SERVICES PTY LTD
https://trimmer-ryugaku.jp/about/
オーストラリア・シドニーに位置し、異文化などのテーマを通して世界規模でものごとを考える力や活動をサポートする。留学プログラミング、ペット・マーケティング調査事業をはじめ幅広く日豪の架け橋として展開。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
企業名：株式会社SAEマーケティングワン
担当者名：森川泰知
TEL：03-5565-0534
Email：support@sae-marketing-one.com
URL：https://sae-marketing-one.com/
※当社は、一般社団法人 全日本動物専門教育協会の100％出資会社です。
※当社は一般社団法人全日本動物専門教育協会、特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会及びPET EDUCATION SERVICES PTY LTDの広報窓口として活動しております。
配信元企業：株式会社SAEマーケティングワン
本競技会は、動物業界の将来を担う学生達の日頃の修練の成果を披露できる場として、全国にあるSAE加盟校の各学校から選抜された学生が一堂に会し、「トリミング」、「家庭犬訓練」の2部門で技術を競い合います。
SAEは本競技会を通じて、学生の技術と感性を磨き、ペット業界の未来を築く人材の育成・輩出に貢献してまいります。
単なる競技にとどまらず、学びを深め、将来の自分の在り方を見つめ直す大きな機会となり、努力を重ねてきた日々が、自信と誇りへと変わる瞬間です。
また、技術の優劣だけでなく、動物への思いやり、仲間との絆、そして挑戦する勇気こそが、この競技会の真の価値であります。
【開催概要】
＜日程＞
2025年11月16日（日）（トリミング競技・家庭犬訓練競技同日開催）
＜会場＞
学校法人中央工学校 中央動物専門学校（東京都北区東田端1-8-11）
＜出陳料＞
3,500円／名（税込）
＜出陳者＞
加盟校学生会員（社会人学生含む）のみ
＜人数＞
トリミング競技：合計25名
家庭犬訓練競技：合計50名
※各校の出陳希望級・人数に応じて、各級の人数配分を変更する場合があります。
※その他詳細はこちらから
https://www.zennitido.com/contest/#a
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331994&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331994&id=bodyimage2】
【団体概要】
一般社団法人 全日本動物専門教育協会
代 表 者： 理事長 大野 公嗣
所 在 地： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-5銀座オオイビル5F
事業内容： 動物専門学校へのシラバス、カリキュラムの策定・提供。公認永久ライセンスの発行。ペット関連講座の認定資格発行。アニマルスペシャリストの育成。 等
ホームページ、関連WEBサイト：
（SAE）https://www.zennitido.com（SAEペットの資格）https://www.pet-no-shikaku.com
（ペット防災教育ナビ）https://www.propet.jp/
＜SAEグループとは＞
本年4月より、以下の４社はSAEグループを形成いたしました。グループ会社としての相互補完やシナジー効果を大いに生み出すことで、動物と人が共生する持続可能な社会を目指してまいります。
◇一般社団法人全日本動物専門教育協会
https://www.zennitido.com
教育という観点から人とペットの共生社会を創ることを目的に活動。
◇株式会社SAEマーケティングワン
https://www.sae-marketing-one.com/
人とペットが豊かに暮らせる社会創造のため、SAEの価値創造、トリマー派遣・職業紹介などの事業を通して人材育成とペット事業者、飼い主へのサポートサービスを提供する世界的視野を持つ会社。
◇特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会
https://petsaigai.com/
ペット災害危機管理士(R)有資格者が人とペットの災害対策のために活躍できる組織として誕生したNPO法人。
◇PET EDUCATION SERVICES PTY LTD
https://trimmer-ryugaku.jp/about/
オーストラリア・シドニーに位置し、異文化などのテーマを通して世界規模でものごとを考える力や活動をサポートする。留学プログラミング、ペット・マーケティング調査事業をはじめ幅広く日豪の架け橋として展開。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
企業名：株式会社SAEマーケティングワン
担当者名：森川泰知
TEL：03-5565-0534
Email：support@sae-marketing-one.com
URL：https://sae-marketing-one.com/
※当社は、一般社団法人 全日本動物専門教育協会の100％出資会社です。
※当社は一般社団法人全日本動物専門教育協会、特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会及びPET EDUCATION SERVICES PTY LTDの広報窓口として活動しております。
配信元企業：株式会社SAEマーケティングワン
プレスリリース詳細へ