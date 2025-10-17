【AIエージェント博 by AI博覧会】12/11-12 東京・御茶ノ水ソラシティで開催！～最先端AIが集結する次世代技術の祭典～
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年12月11日（木）・12日（金）に「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催します。
AIエージェント博は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。
次世代AIの主役であるAIエージェントを一気に理解できるよう、業界リーダーや専門家による講演が実施されるほか、厳選された最先端企業や専門家が一堂に会し、展示、講演、デモンストレーションを通じて最前線の知見と具体的なソリューションを提供します。
■AIエージェントに特化した祭典を開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331966&id=bodyimage1】
生成AIの登場によって、企業の業務プロセスや意思決定のあり方は大きく変化しました。しかし今、注目すべきはその先にある「AIエージェント」です。AIが単なるツールではなく、判断・実行・改善まで担う存在へと進化しつつあります。この新たな潮流は、業務自動化や顧客対応の高度化など、企業競争力を根本から変革する可能性を秘めています。
AIsmileyはこれまで、AI博覧会を通じて多くの企業と実践知をつなぎ、AI導入のリアルを発信してきました。そして、次なるテーマとして「AIエージェント」に特化した新たな展示会「AIエージェント博」を開催します。
本イベントでは、生成AIの次の実装フェーズをテーマに、専門家による講演や厳選企業の展示を通じて、導入の最前線を体感できます。AIを“活用する”から“任せる”時代へ――その一歩を踏み出すきっかけを、ぜひこの場で掴んでください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331966&id=bodyimage2】
AIエージェントなど新たなAIが登場している今だからこそ、国内最大級のナレッジを持つAIメディアが専門性の高いAIイベントを開催し、AIの社会実装をご支援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331966&id=bodyimage3】
また、会場内で実施される各カンファレンスは、ビジネスを変革させるカギとなる最先端のAIトレンド情報を収集できる絶好の機会です。
■AIエージェント博 by AI博覧会名称 AIエージェント博 by AI博覧会
会期 2025年12月11日（木）～12日（金）10:00 ～ 18:00 （最終日は17:00まで）
会場 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 2F
住所 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6
主催 株式会社アイスマイリー
後援 一般社団法人 日本ディープラーニング協会
一般社団法人 金融データ活用推進協会
想定来場者人数 約3,000名
出展社 50社 約100製品以上
カンファレンス数 20講演以上
出展対象品目
AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、
ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、
需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、
エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等
公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/aiagent-haku/?utm_source=media&utm_medium=banner&utm_campaign=ainews&utm_id=releasenews
