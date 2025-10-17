『全固体電池』の市場予測、最先端技術、電解質のイノベーション、安全機能、有力企業の企業概要、各地の取り組みなどを解説した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年10月17日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「全固体電池 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年10月10日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「全固体電池 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Solid-State Batteries 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 372
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/solid-state-batteries/1130
本調査レポートでは全固体電池の秘める可能性を明らかにし、市場予測、最先端技術、電解質のイノベーション、安全機能、各地の取り組みを解説しています。比類なき洞察を提供し、セル・ツー・システム設計、製造、リサイクル、規制動向についても掘り下げています。有力企業49社の企業概要も掲載し、2036年までに100億ドル規模になる全固体電池市場を理解するための究極のガイドとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331923&id=bodyimage1】
「全固体電池 2026-2036年」は以下の情報を提供します
全固体電池紹介
- 全固体セルの組成概要（リチウム金属負極とシリコン負極の役割を取り上げて解説）
- 従来のリチウムイオン電池との比較（性能上の利点に重点）
電解質のイノベーション
- 固体電解質の主要種類分析: 固体高分子電解質、酸化物電解質、硫化物電解質、複合電解質などの新しい電解質
- 各種固体電解質のベンチマーク調査
性能上特徴
- 不燃性材料による安全性向上
- エネルギー密度向上
- 充電時間を短縮する急速充電能力
市場の予測・分析
- 10年間の市場予測（10の応用分野別・技術別）
各地の取り組みと動向
- 主要地域での動向概要：米国、韓国、日本、中国、欧州、その他の地域
- 大手自動車メーカーの取り組み（トヨタ、フォルクスワーゲン（クアンタムスケープを通じて）、BMW（ソリッド・パワーと共同）、ヒョンデなど）
最近の重点分野
商用化と製造
- 製造上課題とイノベーション
- より大規模なシステム導入を実現するセル・ツー・パック
- リサイクルと持続可能性
- 規格と規制
企業概要
- 全固体電池技術に取り組む49社の企業概要（最新情報も全社分掲載）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/solid-state-batteries/1130
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
アイディーテックエックス株式会社
