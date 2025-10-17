TO&FROの技術力を結集させた「オーガナイザーエアー」が2025年度グッドデザイン賞を受賞！【透けるほど薄くて軽量なのに、丈夫・撥水性ありの高機能な日本製オーガナイザー】
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役社長 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）の「オーガナイザーエアー」が2025年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。
この度、TO&FROの「オーガナイザーエアー」が、2025年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。世界最軽量クラスの薄さなのに、丈夫で撥水性を備えた生地を採用した「オーガナイザーエアー」は、TO&FROのコンセプトである"気持ちまで軽くなる軽さ"を体現した定番アイテムで、生地からつくるファクトリーブランドとしての技術とこだわりが凝縮されています。
以下担当審査員の皆様からの評価コメント
「設計の最大限の引き算を実現し、1グラム単位の重量削減に向けた配慮を随所に施した結果、わずか9グラム（XSサイズ）という軽量化を実現。ユーザーにとってはまさに「負担ゼロ」の収納体験がもたらされた。さらに、製品の透明感のある質感と明るく楽しいカラーバリエーションは、収納プロセスを直感的で楽しいものに変える。さらに特筆すべきは、このデザインが製品にとどまらず、北陸の織物産業の振興や能登の震災復興支援といった社会的責任を担い、デザインにより深い意義を与えている点である。」
2025年度グッドデザイン賞 受賞ギャラリー
オーガナイザーエアー：https://www.g-mark.org/gallery/winners/31896?years=2025
1gでも軽く！
極限まで軽さへの挑戦をする、オーガナイザーエアー
TO&FROは、物質的な「軽さ」だけでなく、使う方の気持ちや行動まで「かろやかに」することを目指すブランドです。今回、2025年度グッドデザイン賞を受賞したオーガナイザーエアーでは、究極の軽さを目指し、生地を自社開発し、生産するファクトリーブランドとして、透けるほど薄い「Humming bird AIR」という生地を採用しています。「Humming bird AIR」は、職人の技術力を結集させ、髪の毛の約1/3ほどの極細糸を丁寧に織り上げることで、風になびくほど軽くて薄いのに、驚くほど丈夫であり、撥水性を併せ持つ高機能さを実現しました。
また、極薄生地であるため、縫製も最大限に目を細かく設定し、開閉時にファスナーで一点に負荷がかからないよう角をカーブさせて負荷を分散させるなど、細部まで工夫を凝らし使い心地を追求。さらに、本体合わせ部分の縫い方にも工夫を凝らし、織ネームの重量さえ省くため、ブランドロゴをプリントにするなど1g単位で軽さにこだわり抜きました。その軽さは、はじめてオーガナイザーエアーを手にとったお客様から、必ずと言っていいほど「何も持ってないみたい！」という驚きの声を頂戴するほどです。
オーガナイザーエアーの生地は半透明なので、カラーによってはファスナーを開けなくても何を入れたか分かるのも特徴です。15色の多彩なカラー展開のため、お気に入りの色を見つけていただきやすく、荷物や家族によって色分けをしたり、近年では"推し"のカラーを購入して楽しむお客様もいらっしゃいます。また、シワになりにくいため、日常から旅まであらゆるシーンで活躍します。特にポーチを複数使い分ける旅行シーンでは、オーガナイザーエアーの軽さをより実感していただけるはずです。
