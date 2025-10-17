TO&FROの技術力を結集させた「オーガナイザーエアー」が2025年度グッドデザイン賞を受賞！【透けるほど薄くて軽量なのに、丈夫・撥水性ありの高機能な日本製オーガナイザー】

TO&FROの技術力を結集させた「オーガナイザーエアー」が2025年度グッドデザイン賞を受賞！【透けるほど薄くて軽量なのに、丈夫・撥水性ありの高機能な日本製オーガナイザー】