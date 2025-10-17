パワー系アクション俳優の大東賢監督と読売新聞の記者ら、３社の新聞記者が会見、第３回丹波国際映画祭、アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」グランプリ賞
PAG事務局 パワーアクショングロウが製作する特撮ヒーロー映画界のレジェンド、藤岡 弘、と堀田 眞三が声優として出演する日本でパワー系アクション俳優の先駆者、アジアのパワー系アクション俳優の大東 賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が兵庫県の丹波国際映画祭にノミネートされ、１０月１３日の授賞式でグランプリ賞（最優秀賞）を獲得しました。
そして、大東賢監督と読売新聞、神戸新聞、丹波新聞の新聞記者達と記者会見が行われました。
＊写真の記事は読売新聞の記事です。
「読売新聞記者が思いついた大東賢監督のキーワード」
殻を破る 突破 風穴を開ける パワー 初めて 誰もやったことがない 笑いと涙
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331770&id=bodyimage1】
記者の前で熱く語った大東賢監督は「一人の人間を愛するように一つの物事を愛して、一つの物事を愛するように一人の人間を愛することができれば、それで頑張ることができます。
その物事がアクション愛であり、アームレスリング愛でもあります。それを世の中の人に感じてほしいです。それだけじゃなく、職場を良くするっていうのも愛だし、そのパワハラや差別に耐える精神力を映画で伝えていくっていう、僕はアクション俳優なので、単なる俳優仕事はほとんどやらないんです。
僕の知り合いでもアクション俳優を名乗ってた人が、アクションブームが去ってから別の仕事に転向した人はかなりいます。食べていくためには仕方ないことですけど、僕は最後までアクション俳優、パワー系アクション俳優の先駆者として名乗っていきたいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331770&id=bodyimage2】
日本の野球界は見事にパワー系のホームランバッターが過去から現在に受け継がれています。
王貞治さん、長嶋茂雄さん、掛布雅之さん等の時代から清原和博さん、松井秀喜さん等の時代から、今ではメジャーリーグで大谷翔平さん等が活躍しています。
皆、歴代の先輩に憧れ、先輩を語れるプロのパワーヒッターです。
日本のアクション映画界はどうでしょうか？
１９７０年～１９８０年に倉田保昭さん、千葉真一さんが日本のアクション映画界を盛り上げました。
倉田保昭さんはブルース・リーを語れるアクション俳優です。しかし、倉田保昭さんや千葉真一さんを語れるアクション俳優は日本にいるだろうか？一般のファンなら１９７０年～１９８０年代の熱いファンがいるのは間違いありません。
今の日本のアクション映画界、イケメン俳優さんに憧れてアクション俳優になったアクション俳優はイケメンアクション俳優さんを語る時代に…。
アクション監督は沢山いるものの、イケメンアクション俳優さんの裏方にまわり、ジャッキー・チェンさんを語るアクション監督はかり、別にそれが悪い訳ではありませんが、お互いの価値観の違いだと大東賢監督は熱く語りました。
ハリウッドではドルフ・ラングレンさんやジャンクロード・バンダムさん等はシルヴェスター・スタローンさんを熱くかたり、最近ではジャッキー・チェンさんがシルヴェスター・スタローンさんと一緒に撮影した写真を見せて自慢するくらいです。
ハリウッドや世界でも永遠にシルヴェスター・スタローンさんはアクション俳優に語り継がれるアクション俳優でしょう。
